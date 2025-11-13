ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: 'കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉമര് നബി തന്നെ', കാര് വാങ്ങിയത് OLXല് നിന്നും
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ച് നിര്ണായക വിവരങ്ങള് പുറത്ത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉമര് നബി തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. ഡിഎന്എ പരിശോധന ഫലം പുറത്ത്.
November 13, 2025
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയില് സ്ഫോടനമുണ്ടായ കാറില് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉമര് നബി തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. ഡിഎന്എ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. ഉമറാണ് സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയം തോന്നിയതിന് പിന്നാലെ പുല്വാമയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സാമ്പിളുകള് ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതിയുടെ അമ്മയുടെ ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകളാണ് ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചത്. വാഹനം ഓടിച്ചത് ഉമർ തന്നെയാണെന്ന് ഡിഎൻഎ ഫലങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉമറിൻ്റെ ഡിഎൻഎ സാമ്പിൾ അമ്മയുടെയും സഹോദരൻ്റെയും സാമ്പിളുകളുമായി ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ച അസ്ഥിക്കഷണങ്ങൾ, പല്ലുകൾ, വസ്ത്രങ്ങളുടെ കഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഉമറിൻ്റെ ഡിഎൻഎ വേർതിരിച്ചെടുത്തത്.
ഫരീദാബാദ്, ലഖ്നൗ, തെക്കന് കശ്മീര് എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന "വൈറ്റ് കോളർ" ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്നു ഉമർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരോധിത സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള ഭീകര സംഘടനയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.
വാലി, യുപി, ഫരീദാബാദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,900 കിലോഗ്രാം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എന്നിവയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാതിരുന്നത് മനഃപൂർവമാണെന്നും അറസ്റ്റ് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 10) വൈകിട്ട് 6.50നാണ് ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
2011ലാണ് ഉമര് എംബിബിഎസ് നേടിയത്. ശ്രീനഗറിലെ ഒരു സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളജില് നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. പിന്നീട് അനന്തനാഗിലെ സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളജില് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. 2023ല് ഫരീദാബാദിലെ അല് ഫലാഹ് സര്വകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായി. ഇവിടെയാണ് അറസ്റ്റിലായ മുസമില് പഠിച്ചതും ജോലി ചെയ്തതും.
കാർ വാങ്ങിയത് ഒഎൽഎക്സ് വഴി
ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഹ്യുണ്ടായി i20 കാർ വാങ്ങിയത് ഒഎൽഎക്സ് വഴി. ഒക്ടോബർ 29ന് ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലെ റോയൽ കാർ സോണിൽ നിന്നുള്ള പുൽവാമ നിവാസിയാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് കാർ ഡീലർഷിപ്പ് ഉടമ അമിത് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. 2013- 2014 മോഡലാണ് കാർ.
ഡോക്യുമെൻ്റെഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കാർ നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് കാർ വാങ്ങിയതെന്ന് അറിഞ്ഞിന്നെങ്കിൽ വാഹനം വിൽക്കാൻ തായ്യാറാവില്ലായിരുന്നുവെന്നും അമിത് വ്യക്തമാക്കി.
