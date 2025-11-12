ഡല്ഹി സ്ഫോടനം; ചുവന്ന കാര് കണ്ടെത്തി, ഡല്ഹി പൊലീസ് കാര് കണ്ടെത്തിയത് ഫരീദാബാദില് നിന്ന്
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയുടെ പേരിലാണ് ചുവന്ന ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും വിവരമുണ്ട്
ന്യൂഡല്ഹി: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചുവന്ന ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാർ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഫരീദാബാദ് ജില്ലയിലെ ഖണ്ഡാവലിയിൽ നിന്ന് കാര് കണ്ടെത്തി പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാർ കണ്ടെത്തിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, "ഖണ്ഡാവലി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വാഹനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ഒരു ഫരീദാബാദ് പൊലീസ് വക്താവ് വാര്ത്താ ഏജന്സികളോട് സ്ഥിരീകരീച്ചു.
ഡല്ഹി സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചുവന്ന ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാർ കണ്ടെത്താൻ ഡൽഹി പൊലീസ് ഇന്നലെ മുതല് ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു.. രാജ്യതലസ്ഥനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും, ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും, അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
സ്ഫോടനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ഹ്യുണ്ടായി ഐ20-യുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് പ്രതികളുടെ കൈവശം മറ്റൊരു ചുവന്ന കാർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു,
വാഹനം കണ്ടെത്താനായി ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ അഞ്ചോളം ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊലീസ് സേനയ്ക്കും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയുടെ പേരിലാണ് ചുവന്ന ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും വിവരമുണ്ട്. കാറിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ അതിർത്തി യൂണിറ്റുകൾക്കും കൈമാറിയിരുന്നു. തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനായി യുപി, ഹരിയാന പൊലീസ് സേനയുമായും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഈ വാഹനം സ്ഥലനിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉമർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നും സംശയിക്കുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകി.
സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തെ പാര്ക്കിങ്ങില് ഇരിക്കുമ്പോള് പ്രതിയായ ഉമര് നബി ഇന്റര്നെറ്റില് ഫരീദാബാദിലെ അറസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ സെര്ച്ച് ചെയ്തതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്ഫോടനം നടത്തിയ പുല്വാമ സ്വദേശിയായ ഇയാള്ക്ക് ഫരീദാബാദ് ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു.
അതേസമയം, ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ചെങ്കോട്ട ക്രോസിങ്ങിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്. ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും മറ്റും ഇതില് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനിടയിൽ നീങ്ങി വരുന്ന ഐ20 കാര് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കാണാം. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു തീഗോളം രൂപപ്പെടുന്ന നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സിസിടിവിയില് പതിഞ്ഞത്.
സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടുന്നതും സിസിടിവിയിൽ കാണാം. തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 10) വൈകിട്ട് 6.50നാണ് ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് നിലവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്.
