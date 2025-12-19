ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: മുഖ്യ പ്രതികളുടെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡി ഡിസംബർ 26 വരെ നീട്ടി
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം. പ്രതികളായ ബിലാൽ നാസിർ മല്ലയുടെയും ഷോയിബ് അലിയുടെയും എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയാണ് നീട്ടിയത്. ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
Published : December 19, 2025 at 7:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതികളായ ഷോയിബ് അലിയുടെയും ഡോ. നാസിർ ബിലാൽ മല്ലയുടെയും എൻഐഎ കസ്റ്റഡി നീട്ടിയതായി ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി. ഡിസംബർ 26 വരെയാണ് നീട്ടിയത്. അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ, സെഷൻസ് ജഡ്ജി അഞ്ജു ബജാജ് ചന്ദനയാണ് കസ്റ്റഡി നീട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ഡിസംബർ 15 ന് കോടതി ഇവരുടെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡി ഇന്ന് വരെയായിരുന്നു (ഡിസംബർ 19) നീട്ടിയിരുന്നത്.
എൻഐഎ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് പ്രതിയായ ഷോയിബ് ഫരീദാബാദ് നിവാസിയാണ്. ചെങ്കോട്ടയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയ ഉമർ ഉൻ നബിക്ക് അഭയം നൽകിയതായി ഇയാൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ള സ്വദേശിയാണ് ഡോ. നാസിർ. ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ ഒമ്പത് പ്രതികളെ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രതികളും നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചനയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ എൻഐഎ എല്ലാ പ്രതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നവംബർ 18 ന്, സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ നബിയുടെ കൂട്ടാളിയായ ജസീർ ബിലാൽ വാണി എന്ന ഡാനിഷിനെ പത്ത് ദിവസത്തെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ഡാനിഷിനെ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
എൻഐഎയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിൽ ബോംബാക്രമണത്തിന് മുൻപ് ഡാനിഷ് ഡ്രോണിൽ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി പറയുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഡാനിഷും ഉമർ ഉൻ നബിയും മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചനയും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബിരുദധാരിയായ ഡാനിഷിനെ ബോംബാക്രമണം നടത്താൻ ഉമർ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും എൻഐഎ പറയുന്നു.
മുൻപ് ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് ഡാനിഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. അതേസമയം ഉമർ മാസങ്ങളായി ചാവേർ ആക്രമണം നടത്താൻ ഡാനിഷിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു. എൻഐഎ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ഡാനിഷ് ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനം നിരസിച്ചപ്പോൾ ഉമറിൻ്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
നവംബർ 10 നാണ് ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഒരു ഐ 20 കാറിൽ നാടിനെ നടുക്കുന്ന സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ 15 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 32 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാർ ആമിർ റാഷിദ് അലിയുടെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യേഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
