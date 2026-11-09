ഒരു വർഷം നീണ്ട തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നടപടികളിലൂടെ 300 അറസ്റ്റുകൾ, ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന വാർഷികം; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സേനകൾ
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷിക ദിനം അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ സേന അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.
By PTI
Published : November 9, 2026 at 8:29 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാര്ഷികം നടക്കാനിരിക്കെ, രാജ്യത്തുടനീളം ജാഗ്രതാ നടപടികള് ശക്തമാക്കി സുരക്ഷാ ഏജന്സികള്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകര ശൃംഖലകള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ജാഗ്രതാ നടപടികള് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.
ഒരു പ്രധാന വാര്ഷിക ദിനം അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് സുരക്ഷാ സേന അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനകളും തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനം ഭാവിയിലെ ഭീഷണികളെ നേരിടാന് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ കൂടുതല് ശക്തമാക്കിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി നടത്തിയ ശക്തമായ നടപടികളിലൂടെ 300ലധികം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വിദേശങ്ങളില് ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന 73 പ്രധാന കുറ്റവാളികളെ നാടുകടത്താനും സാധിച്ചുവെന്നും ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് ജാഗ്രത വര്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
ഭീകരാക്രമണങ്ങള് തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദ ശൃംഖലകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവയെ വേഗത്തില് തകര്ക്കുന്നതിനും മുന്ഗണന നല്കുന്നുവെന്നും ഇതിനൊപ്പം കൃത്യസമയത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുക, ശക്തമായ തെളിവുകള് ശേഖരിക്കുക, കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നില് കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം നവംബര് 10ന് നടന്ന ഭീകരാക്രമണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ പ്രൊഫഷണലുകള് ഉള്പ്പെട്ട സംഘം നടത്തിയ ഭീകരവാദ പ്രവര്ത്തനം വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തന്നെ സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് ഭീകരവാദ പ്രവര്ത്തനം നടത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി. തുടര്ന്ന്, ഒളിവില് കഴിയുന്ന ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന് ഡോ. മുസഫര് റാതര് ഉള്പ്പെടെ 13 പ്രതികള്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു.
ഇയാള് നിലവില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് ഒളിവില് കഴിയുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്സിയും (എന്ഐഎ) ജമ്മു കശ്മീര് പൊലീസും ചേര്ന്ന് ആക്രമണം ഗൂഢാലോചന ചെയ്ത മുഖ്യ സൂത്രധാരനെയും പ്രധാന കുറ്റവാളികളെയും കണ്ടെത്തി പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഒക്ടോബര് 18-19 തീയതികളില് രാത്രി സമയത്ത്, ശ്രീനഗര് നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളില് നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ 'ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദി'ന്റെ പോസ്റ്ററുകള് പതിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ഒരു 'ഡോക്ടര്' നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ചെങ്കോട്ട (Red Fort) കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഭീകര ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. താഴ്വരയിലെ പൊലീസിനും സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കുമെതിരെ ആക്രമണങ്ങള് നടത്തുമെന്ന് ഈ പോസ്റ്ററുകളില് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.
ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണാതെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ശ്രീനഗര് പൊലീസ് ഈ കേസിനെ സമീപിച്ചത്. തുടര്ന്ന്, കേസിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീനഗര് സീനിയര് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (എസ്.എസ്.പി) ജി.വി. സന്ദീപ് ചക്രവര്ത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചു. ശ്രീനഗര് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ആരിഫ് നിസാര് ദാര് (അപരനാമം: സാഹില്), യാസിര്-ഉ... എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാദേശികവാസികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തെത്തുടര്ന്ന്, ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള് തടയുന്നതിനായി ഒരു നയം രൂപീകരിക്കാന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സികള് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി, ഈ വര്ഷം ഫെബ്രുവരി 23ന് 'പ്രഹാര്: നാഷണല് സിടി പോളിസി ആന്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി' (PRAHAAR: National CT Policy and Strategy) അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. തീവ്രവാദത്തോട് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം (zero tolerance) സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സംവിധാനങ്ങള്ക്കായി ഒരു ഏകീകൃത കര്മ്മപദ്ധതിയും ഈ നയം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു.
2026 സെപ്റ്റംബറില് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവികളുടെയും (DGP) കേന്ദ്ര ഏജന്സി തലവന്മാരുടെയും ഉന്നതതല യോഗത്തില്, ഈ നയത്തിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തമായി ഉറപ്പിച്ചു. പാകിസ്ഥാന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും ഐഎസ്ഐ (ISI) പിന്തുണയുള്ളതുമായ 'ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വര്ക്ക്' (SBN) എന്ന ഭീകര ശൃംഖലയ്ക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ ഏകോപിത നടപടികളിലൂടെ 'പ്രഹാര്' ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി പ്രകടമായി.
"ഉന്നത യോഗ്യതയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകള് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് ചെങ്കോട്ട കേസിലെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്, അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വില്പ്പനയില് ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത പരിശോധനകള് (surprise checks) നടത്തുന്നത് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്" പേര് വെളിപ്പെടുത്താന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര ശൃംഖലകളും പ്രാദേശിക പ്രവര്ത്തകരും ഉള്പ്പെട്ട ഈ ശൃംഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. വിവിധ ഏജന്സികള് 100ലധികം എഫ്ഐആറുകള് (FIR) രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും 300-ലധികം പ്രവര്ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ സേന സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് (IEDs), പാകിസ്ഥാന് ഓര്ഡനന്സ് ഫാക്ടറിയുടെ അടയാളങ്ങളുള്ള ഗ്രനേഡുകള്, അനധികൃത ആയുധങ്ങള് എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു.
വിപുലമായ ഈ നടപടികള്ക്ക് പിന്നാലെ, 'അണ്ലോഫുള് ആക്ടിവിറ്റീസ് (പ്രിവന്ഷന്) ആക്ട്' (UAPA) പ്രകാരം, ഈ വര്ഷം സെപ്റ്റംബര് 26ന് SBN-നെ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം, വിവിധ ഏജന്സികള് സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കങ്ങളിലൂടെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പല ഘടകങ്ങളെയും തകര്ക്കാനും സാധിച്ചു. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് (JeM), ലഷ്കര്-ഇ-തൊയ്ബ (LeT) തുടങ്ങിയ നിരോധിത സംഘടനകളുടെ സഹായ ശൃംഖലകള്ക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
ഖലിസ്ഥാന് അനുകൂല ഘടകങ്ങള്ക്കെതിരെ (PKEs) സ്വീകരിച്ച നടപടികള് ബബ്ബര് ഖല്സ ഇന്റര്നാഷണല്, ഖലിസ്ഥാന് സിന്ദാബാദ് ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ പദ്ധതികളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തി. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ആയുധക്കടത്ത് തടയാനും പ്രധാനപ്പെട്ട പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഭീഷണികള്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളും സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് ശക്തമാക്കി. അസം, പശ്ചിമ ബംഗാള്, ത്രിപുര, തമിഴ്നാട്, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് 'ജമാഅത്തുല് മുജാഹിദീന് ബംഗ്ലാദേശ്' (JMB) ആശയങ്ങളില് ആകൃഷ്ടരായ 27 തീവ്രവാദ പ്രവര്ത്തകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വിദേശ സര്ക്കാരുകളുമായുള്ള സഹകരണം ഗണ്യമായി വര്ധിപ്പിച്ചു. ഭീകരര്ക്ക് വിദേശങ്ങളില് ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷിത താവളങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാനും ഒളിവിലുള്ളവരെ വേഗത്തില് തിരിച്ചെത്തിക്കാനും (deportation) ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. ഏജന്സികള് തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഈ വര്ഷം സെപ്റ്റംബറില് ഒരു പ്രത്യേക 'എക്സ്ട്രാഡിഷന് പോര്ട്ടല്' (കുറ്റവാളികളെ കൈമാറുന്നതിനുള്ള പോര്ട്ടല്) ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില്, ഇത്തരം നിരന്തരമായ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളിലൂടെ വിദേശങ്ങളില് ഒളിവിലായിരുന്ന 73 പ്രധാന കുറ്റവാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാന് സാധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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