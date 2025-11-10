സ്ഫോടനം നടത്തിയത് ഐ 20 കാറില്, ഭീകരാക്രമണം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല; വിശദപരിശോധന അനിവാര്യമെന്ന് അമിത് ഷാ
പരിക്കേറ്റവരെ അമിത് ഷാ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു. തുടര്ന്ന് സ്ഫോടനസ്ഥലവും അദ്ദേഹം സന്ദര്ശിച്ചു.
Published : November 10, 2025 at 10:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് ഒരു ഹ്യുണ്ടായ് i20 കാറിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. സ്ഫോടനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും അമിത് ഷാ.
ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ ഒരു ഹ്യുണ്ടായ് ഐ 20 കാറിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. സ്ഫോടനം കാരണം 3-4 വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു, കൂടാതെ ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചിലർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് എട്ട് പേർ മരിച്ചു എന്നാണ്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭിക്കാന് ഉണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ.
#WATCH | On Delhi blast, Union Home Minister Amit Shah says, " a blast took place in a hyundai i20 car near the red fort in delhi today at around 7 pm. due to the blast, 3-4 vehicles were damaged, and people also got injured, and some died. as per hospital sources, eight people… pic.twitter.com/oJ02p1bkSb— ANI (@ANI) November 10, 2025
സംഭവം ഭീകരാക്രമണമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, "ഞങ്ങൾ എല്ലാ വശങ്ങളും അന്വേഷിക്കുകയാണ്, ഒന്നും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോള് പറയാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സാംപിളുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്നും അമിത് ഷാ.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah arrives at the spot. pic.twitter.com/iHQw342EcM— ANI (@ANI) November 10, 2025
ദില്ലി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുമായും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻചാർജുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ. എല്ലാ സാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണ ഫലങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുമെന്നും ഷാ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റവരെ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു. തുടര്ന്ന് സ്ഫോടനസ്ഥലവും അദ്ദേഹം സന്ദര്ശിച്ചു.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah arrives at the spot.— ANI (@ANI) November 10, 2025
A blast took place in a Hyundai i20 car near the Red Fort in Delhi today at around 7 pm. Due to the blast, eight people have died so far. pic.twitter.com/QiDQrTJHXs
സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാരണവും സ്വഭാവവും കണ്ടെത്താൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA), ദേശീയ സുരക്ഷാ ഗാർഡ് (NSG), ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി (FSL), ദില്ലി പോലീസ് എന്നിവയുടെ ഏകോപിത അന്വേഷണത്തിന് അമിത് ഷാ നിർദേശം നൽകി. നിലവിൽ എന്ഐഎ, ദില്ലി പൊലീസിന് സഹായവുമായി സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്.
#WATCH | Delhi: The NSG team, along with a sniffer dog, at the spot in Delhi where the blast took place in a Hyundai i20 car today at around 7 pm.— ANI (@ANI) November 10, 2025
Due to the blast, eight people have died so far. pic.twitter.com/qFAcCjX0Cn
അതേസമയം,ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (CISF) രാജ്യത്തുടനീളം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഡൽഹി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങൾ, സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ, സിഐഎസ്എഫിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിലും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു.
മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിശോധനകളും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി അപലപിച്ചു
ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഉണ്ടായ സ്ഫോടനം മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എഫ്ബി പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കി.. ഈ ഭീകരകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ ആരായാലും അവരെ ഉടനടി കണ്ടെത്താനും തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകാനും സാധിക്കണം. സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ഉറ്റവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സയിലൂടെ എത്രയും വേഗം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ സാധിക്കട്ടെ. രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളാകെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. ഇനിയും ഇതുപോലൊരു ദുരന്തം ആവർത്തിച്ചു കൂടയെന്നും പോസ്റ്റില് മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു.
Also Read: ഡല്ഹി സ്ഫോടനം; രാജ്യത്ത് അതീവ ജാഗ്രത, കേരളത്തിലും സുരക്ഷ വര്ധിപ്പിച്ചു, അമിത് ഷാ ആശുപത്രിയില് പരുക്കേറ്റവരെ കണ്ടു