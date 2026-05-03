ചരിത്രം കുറിച്ച് തമിഴ്‌നാട്; സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍ കൂടുതല്‍, 85.10% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി, കരൂരില്‍ വന്‍ പോളിങ്

തമിഴ്‌നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 25,259,596 സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. പേളിങില്‍ മുന്നില്‍ കരൂരും, തൊട്ട് പിന്നില്‍ വീരപാണ്ടിയുമാണ്.

By ANI

Published : May 3, 2026 at 12:27 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അന്തിമ പോളിങ് നില പുറത്തിറക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി 85.10 ശതമാനം വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത്തവണ പുരുഷന്‍മാരേക്കാള്‍ സ്‌ത്രീകളാണ് കൂടുതല്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഔദ്യോഗിക വോട്ടർ പോളിങ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 234 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലായി ആകെ 48,798,833 വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്‌തു. 25,259,596 സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്‌തു, 23,534,720 പുരുഷ വോട്ടർമാരെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചു. കൂടാതെ, 'മറ്റുള്ളവർ' വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള 4,517 വോട്ടർമാർ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. കരൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർ പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 93.41 ശതമാനമായിരുന്നു വോട്ടിങ് നില. തൊട്ടുപിന്നിൽ വീരപാണ്ടി 93.36 ശതമാനം. മധുര നോർത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. 72.22 ശതമാനമാണ് പോളിങ് നില.

രാമനാഥപുരം ജില്ലയിൽ, നാല് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലായി, ആകെ 11,29,733 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 5,59,525 പുരുഷ വോട്ടർമാരും 5,70,152 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും 56 മൂന്നാം ലിംഗ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 3,98,108 പുരുഷ വോട്ടർമാരും 4,70,163 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും 28 മൂന്നാം ലിംഗ വോട്ടർമാരുമായി ആകെ 8,68,299 വോട്ടർമാരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

സുഗമവും സുതാര്യവുമായ വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 4,611 എണ്ണൽ മേശകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിഎം മെഷീനുകള്‍ക്കായി 3,324 മേശകൾ, പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾക്കായി 993 മേശകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്കലി ട്രാൻസ്‌മിറ്റഡ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം (ഇടിപിബിഎംഎസ്) പ്രീ-കൗണ്ടിങിനായി 294 മേശകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 75,064 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള രേഖകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിലായി 62 നിയുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. ലയോള കോളജ്, ക്വീൻ മേരീസ് കോളജ്, ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഗവൺമെൻ്റ് കോളജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ജമാൽ മുഹമ്മദ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ.

ചെന്നൈയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ മേശകളുണ്ട്, 16 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലായി 291 മേശകളുണ്ട്, തൊട്ടുപിന്നിൽ തിരുവള്ളൂർ 224 മേശകളുണ്ട്. പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട രേഖകളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഷോഷിങ്കനല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേശകൾ. 30 മേശകളാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 48 ദശലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരുടെ വിധിന്യായം കാര്യക്ഷമതയോടെയും സുതാര്യതയോടെയും സുരക്ഷയോടെയും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. മെയ് 4 ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.

