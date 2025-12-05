ETV Bharat / bharat

ഇൻഡിഗോ ചതിച്ചു; റിസപ്‌ഷന് എത്താനാകെ വധൂവരന്മാർ, ഓൺലൈനായി ആശിർവദിച്ച് കുടുംബം

വിമാനം വൈകിയതറിഞ്ഞത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ്. നവദമ്പതികൾക്ക് ഓൺലൈനായി റിസപ്‌ഷനിൽ പങ്ക് ചേർന്നു.

online wedding reception (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 5:35 PM IST

ബെംഗളൂരു: ഇൻഡിഗോയുടെ അടിക്കടിയുള്ള വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കല്‍ പല വിധത്തില്‍ യാത്രക്കാരെ വലയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ നവദമ്പതികള്‍ക്ക് വിവാഹ റിസപ്‌ഷനില്‍ പങ്കെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തതിന്‍റെ വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നു. വിമാനം റദ്ദാക്കിയതോടെ വധൂവരന്മാർ പാതിവഴിയില്‍ ആകുകയായിരുന്നു. സംഭവം ദമ്പതികളെയും ബന്ധുക്കളെയും ദുഃത്തിലാക്കി.

ഹുബ്ബള്ളിയിൽ നടത്താനിരുന്ന സ്വീകരണത്തിലാണ് വധൂവരന്മാർക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ പോയത്. മറ്റ് വഴികളില്ലാതെ വിഷമിച്ച അവർ സ്വീകരണവും തുടർന്നുള്ള റിസപ്ഷനുമെല്ലാം ഓൺലൈനായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അനുഗ്രഹവും ഓൺലൈനായി സ്വീകരിച്ചു.

ബെംഗളൂരുവിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് നവദമ്പതികൾ. ഹുബ്ബള്ളി സ്വദേശിനി മേധ ക്ഷീരസാഗരയും ഒഡിഷ ഭുവനേശ്വർ സ്വദേശി സംഗ്രാമ ദാസും ആണ് ഓൺലൈനായി വിവാഹ റിസപ്‌ഷനിൽ പങ്കെടുത്തത്. നീണ്ട കാലത്തെ പ്രണയത്തിനു ശേഷം ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും സമ്മതത്തോടെ നവംബർ 23 ന് ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹ റിസപ്‌ഷൻ ഡിസംബർ 3 ന് വധുവിൻ്റെ ജന്മനാടായ ഹുബ്ബള്ളിയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഡിസംബർ 2 ന് ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഹുബ്ബള്ളിയിലേക്കും വധൂവരന്മാർ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നു. ചില ബന്ധുക്കൾ ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഹുബ്ബള്ളിയിലേക്കും വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഹുബ്ബള്ളിയിലെ ഗുജറാത്ത് ഭവനിൽ വിവാഹ സത്‌കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും നടന്നു. സത്‌കാരത്തിനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്‌തു.

wedding photo (ETV Bharat)

വിമാനം വൈകിയതറിഞ്ഞത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ്

ഡിസംബർ 2 പുലർച്ചെ വിമാനം വൈകുമെന്നും പിന്നീട് വിമാനം റദ്ദാക്കിയെന്നും ഇൻഡിഗോ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. യാത്രയ്‌ക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് വിമാനം റദ്ദാക്കിയ വിവരം കമ്പനി അറിയിച്ചത്. യാത്ര മുടങ്ങിയതോടെ ദമ്പതികള്‍ ഭുവനേശ്വറിലെ വരന്‍റെ വീട്ടില്‍ തന്നെ തങ്ങി. കർണാടകയിലേക്ക് റിസപ്‌ഷന് കൃത്യസമത്ത് എത്താൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇരുവരും ഭുവനേശ്വറില്‍ നിന്ന് ഓണ്‍ലൈനായി റിസപ്‌ഷനില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വധുവിൻ്റെ പിതാവ് അനിൽ കുമാർ ക്ഷീരസാഗര പറഞ്ഞു.

വധുവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മണ്ഡപത്തില്‍ വധൂവരന്മാരുടെ ഇരിപ്പിടത്തില്‍ ഇരുന്ന് ആചാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. മകൾക്കും മരുമകനും പകരം മാതാപിതാക്കളാണ് സ്വീകരണ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചടങ്ങിനെത്തിയ ബന്ധുക്കൾ വധൂവരന്മാരെ വെർച്വലായി കണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു.

hubballi reception (ETV Bharat)

വിമാനം റദ്ദാക്കിയ വിവരം ഇൻഡിഗോ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ തങ്ങള്‍ക്ക് സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് വധൂവരന്മാരും മാതാപിതക്കളും പറഞ്ഞു. ആദ്യം വൈകി വിമാനം പുറപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയ വിവരം അറിയിച്ചത്. ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ല. അതിനാൽ വധൂവരന്മാരില്ലാതെ സ്വീകരണം നടത്താൻ തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി എന്ന് വധുവിന്‍റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

"വിവാഹം നവംബർ 23 ന് ഭുവനേശ്വറിൽ വച്ചായിരുന്നു. ഡിസംബർ 3 ന് ഹുബ്ബള്ളിയിൽ റിസപ്ഷൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഡിസംബർ 2 ന് വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്‌തു. യാത്രയ്‌ക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് വിമാനം റദ്ദാക്കിയതായി അവർ അറിയിച്ചു. ഇതുമൂലം, റിസപ്ഷൻ ഓൺലൈനായി നടത്തേണ്ടിവന്നു. ഇത് നിരാശാജനകമാണ്. വിമാനം റദ്ദാക്കിയത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു" എന്ന് വധുവിൻ്റെ പിതാവ് അനിൽ കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

