പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൊമൻ്റോകളും സമ്മാനങ്ങളും ലേലത്തിൽ വിറ്റു; നേടിയത് 1.89 കോടി രൂപ
മൊമൻ്റോകളും സമ്മാനങ്ങളും ഇ-ലേലം ചെയ്തതു വഴി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് 1.89 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി ടൂറിസം മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത് അറിയിച്ചു.
Published : August 10, 2026 at 6:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇ-ലേലത്തിലൂടെ നേടിയത് 1.89 കോടി രൂപ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഈ വർഷം ലഭിച്ച മൊമൻ്റോകളും സമ്മാനങ്ങളും ഇ-ലേലം ചെയ്തതു വഴി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് 1.89 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി ടൂറിസം മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത് അറിയിച്ചു. ലോക്സഭയിൽ നടന്ന ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഇ-ലേലത്തിലൂടെ സർക്കാരിന് ലഭിച്ച തുകയുടെയും ലേലം നടന്ന തീയതികളുടേയും വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. 2014ന് മുമ്പ് എത്ര തവണ ഇത്തരം ലേലങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നും ശെഖാവത്തിനോട് ചോദിച്ചു. "2019ന് മുമ്പ്, നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്സ് (NGMA) മൊമൻ്റോകളുടെയും സമ്മാനങ്ങളുടെയും ലേലം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.
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ഏഴാം പതിപ്പിൽ (2025) മൊമൻ്റോകളും സമ്മാനങ്ങളും ഇ-ലേലത്തിലൂടെ വിറ്റത് വഴി സർക്കാരിന് 1.89 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്, അതേസമയം ആറാം പതിപ്പിൽ ഇ-ലേലത്തിലൂടെ 2.24 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു. 2024ലെ ആറാം പതിപ്പിൽ 600ലധികം മൊമൻ്റോകളും സമ്മാനങ്ങളുമാണ് ഇ-ലേലത്തിൽ വച്ചത്. 2024ൽ ആറാം പതിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ടിൽ(NGMA)വച്ച് ഷെഖാവത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടായി ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം, ആത്മീയത, ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയുടെ എന്നിവയുടെ സമൃദ്ധമായ ചിത്രീകരണമാണ് ഈ ശേഖരത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
2019 ജനുവരിയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൊമൻ്റോകളുടെ വിജയകരമായ ലേല പരമ്പരയുടെ ഭാഗമാണ് ആറാം പതിപ്പെന്നും മന്ത്രി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യ അഞ്ച് പതിപ്പുകളിലായി ഈ ലേലങ്ങൾ 50 കോടിയിലധികം രൂപ നേടിയിരുന്നുവെന്ന് സംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഇ-ലേലം സംഘടിപ്പിച്ച തീയതികൾ ഇപ്രകാരമാണ്: 2021ൽ, സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 7 വരെ; 2022ൽ സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 12 വരെയും; 2023ൽ സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെയും; 2024 ൽ സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെയും; 2025 ൽ സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെയും.
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