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വിമത തൃണമൂല്‍ എംപിമാര്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും, 19 വിമതര്‍ എത്തുമെന്ന് ബസൂനിയ

സഭയില്‍ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി ഇരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും.

dissident TMC MPs Jagadish Barma Basunia west bengal Om birla
Jagadish Barma Basunia MP (ANI)
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By ANI

Published : June 13, 2026 at 10:36 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമത തൃണമൂല്‍ എംപിമാര്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്ന് ലോക്‌സഭാംഗം ജഗദീഷ് ബര്‍മ ബസൂനിയ. 19 വിമതര്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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സ്‌പീക്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇവര്‍ നാളെ യോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാര്‍ലമെന്‍റംഗങ്ങള്‍ എല്ലാവരും നാളെ ഡല്‍ഹിയിലെത്തു. നാളെ പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുമായി തങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളെ യഥാര്‍ത്ഥ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് സ്‌പീക്ര്‍ ഓം ബിര്‍ലയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് നേരത്തെ ജഗദീശ് ബര്‍മ ബസൂനിയ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടുതല്‍ എംപിമാര്‍ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം എഎന്‍ഐയോട് വ്യക്തമാക്കി. സഭയില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടം അനുവദിക്കണമന്നും സ്‌പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെടും.

പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ മമത ബാനര്‍ജി വിമതരെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തനിക്ക് ആരുമായും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ബസൂനിയയുടെ മറുപടി.

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നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയോടെയാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നത്. തങ്ങള്‍ പ്രതിപക്ഷത്തായതോടെ പാര്‍ട്ടിയിലെ സമാജികരില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം വിമതരായി മാറുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് ബംഗാളില്‍ കണ്ടത്. ഈ അസംതൃപ്‌തി പാര്‍ട്ടിയുടെ പാര്‍ലമെന്‍ററി സംഘത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. രാജ്യസഭയിലെ മൂന്ന് തൃണമൂല്‍ അംഗങ്ങള്‍ രാജി വച്ചു. ലോക്‌സഭയിലെ വിമത അംഗങ്ങള്‍ക്ക് 20 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ കകോലി ഘോഷ്, ശതബ്‌ദി റോയി തുടങ്ങിയവരടക്കം 19 പേര്‍ വിമതര്‍ തങ്ങളുടെ പേര് സ്‌പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മെയ് 18ന് തന്നെ നല്‍കിയെന്നാണ് സൂചന. ബാപി ഹല്‍ദാര്‍, ഡോ,ശര്‍മ്മിള സര്‍ക്കാര്‍, പ്രസൂന്‍ ബന്ദോപാധ്യായ, ജഗദീഷ് ബര്‍മ്മ ബസൂനിയ, അസിത് കുമാര്‍ മാല്‍, അരൂപ് ചക്രബര്‍ത്തി, രചനാ ബാനര്‍ജി, സയോനി ഘോഷ്, ഖാലിലൂര്‍ റഹ്‌മാന്‍, അബു താഹര്‍ഖാന്‍, യൂസഫ് പത്താന്‍, മിതാലി ബാഗ്, മാല റോയി, കലിപദ സോറന്‍, ദീപക് അധികാരി, ജൂണ്‍ മാലിയ, പാര്‍ത്ഥഭൗമിക് തുടങ്ങിയവരുടെ പട്ടികയാണ് സ്‌പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്.

പാര്‍ട്ടിയിലെ 20 പാര്‍ലമെന്‍റംഗങ്ങള്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ പ്രത്യേകമായി ഇരിക്കാന്‍ അനുമതി തേടിയതായി വിമത എംപി കകോലി ഘോഷ് ദസ്‌തിദാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്‍റംഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പിളര്‍പ്പ് ഉണ്ടെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് അവര്‍ നല്‍കിയത്.

തൃണമൂലില്‍ പൊട്ടിത്തെറിയെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധന്‍ സിങ് ശൃംങ്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് സ്വഭാവികമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു കക്ഷിയാണ്. ആ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം നഷ്‌ടമാകുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങും. ഇതിന് പുറമെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും ക്രമക്കേടുകളും പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖമുദ്രയുമായെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളില്‍ പലരും ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ബംഗാളില ജനതയ്ക്ക് വേണ്ട വികസനത്തിലൂന്നിയ മാറ്റവും മികച്ച ഭരണവും ശക്തമായ സുരക്ഷയും നല്‍കാന്‍ ബിജെപിക്കേ കഴിയൂ എന്ന് അവര്‍ മനസിലാക്കിയത് നല്ലകാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

TAGGED:

DISSIDENT TMC MPS
JAGADISH BARMA BASUNIA
WEST BENGAL
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