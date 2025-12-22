അഭയം തേടി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ശ്രീലങ്കക്കാരെ തിരികെ സ്വീകരിക്കാന് ഒരുക്കമെന്ന് ശ്രീലങ്കന് മന്ത്രി സുന്ദരലിംഗം പ്രദീപ്
ശ്രീലങ്ക-തമിഴ്നാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഷയത്തില് സുസ്ഥിര പരിഹാരത്തിനായി സര്ക്കാര് ചര്ച്ച നടത്തുമെന്നും സുന്ദരലിംഗം പ്രദീപ്
Published : December 22, 2025 at 10:59 AM IST
ചെന്നൈ: അഭയം തേടി ഇന്ത്യയിലെത്തിയവരെ തിരികെ സ്വാഗതം ചെയ്യാന് തയാറാണെന്ന് ശ്രീലങ്കന് മന്ത്രി സുന്ദരലിംഗം പ്രദീപ്. ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനത്തിനായി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ ശ്രീലങ്കന് മന്ത്രി നുങ്കംബാക്കത്തെ ശ്രീലങ്കന് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തില് മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
മീന്പിടുത്തക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. ശ്രീലങ്ക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില് നിന്ന് കരകയറി വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് ഇതിനിടെയാണ് ത്വിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീണ്ടും തങ്ങളുടെ മേല് ആഘാതമേല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അഴിമതി ഭരണം മൂലം കഴിഞ്ഞ 77 വര്ഷമായി ശ്രീലങ്ക കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ഒന്നര വര്ഷമായി നാഷണല് പീപ്പിള്സ് പവര് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതോടെ കാര്യങ്ങളില് വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ദുരന്തകാലത്ത് ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരും തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരും തങ്ങള്ക്ക് സഹോദരി സഹോദരന്മാരായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തങ്ങളെ സഹായിച്ച തമിഴ്നാട് നേതാക്കളെ സന്ദര്ശിച്ച് താന് നന്ദി അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയോടും പ്രതിപക്ഷനേതാവിനോടും താന് നന്ദി അറിയിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതം പൂര്ണമായും മറികടന്നെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അറുനൂറിലേറെ പേരാണ് ചുഴലിക്കാറ്റില് മരിച്ചത്. നൂറിലേറെ പേരെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്.
ദുരന്തകാലങ്ങളില് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി തങ്ങള്ക്ക് താങ്ങായി. കൊറോണ കാലം മുതല് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ തിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരന്ത കാലത്തും അദ്ദേഹം ഞങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസമെത്തിച്ചു. ശ്രീലങ്കയിലെ മധ്യ മേഖലയില് താമസിക്കുന്നവര് ഇന്ത്യന് വേരുകളുള്ളവരാണ്. ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതല് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത് ഇവര്ക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി നല്കിയ സഹായം അവര്ക്ക് വലിയ കാര്യമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അവശ്യ സഹായങ്ങളെല്ലാം തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് നല്കി. ഇന്ത്യന് വംശജരായ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സഹായങ്ങള് നല്കി.
മീന്പിടിത്തക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്
ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും മീന്പിടിത്തക്കാര് സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തമിഴ്നാട്ടിലെയും വടക്ക് കിഴക്കന് ശ്രീലങ്കയിലെയും മീന് പിടിത്തക്കാരാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നത്. ഇരുഭാഗത്തുമുള്ളവര്ക്ക് തമിഴ് സംസാരിക്കാനറിയാം. ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് അസാനിപ്പിക്കാന് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തങ്ങള് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല. സഹോദരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതിര്ത്തി കടക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീലങ്കന് ജയിലില് കഴിയുന്ന മീന്പിടിത്തക്കാരെ വിട്ടയക്കാനുള്ള ചര്ച്ചകള് തുടരുകയാണ്. ശ്രീലങ്കന്-തമിഴ്നാട് മീന്പിടിത്തക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കച്ചത്തീവ്
കച്ചത്തീവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു രാജ്യാന്തര അതിര്ത്തി വിഷയമാണ്. അക്കാര്യത്തില് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം നടത്താന് തനിക്ക് താത്പര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീലങ്കില് തമിഴ് ഈഴം പ്രവര്ത്തകര് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അഭയാര്ത്ഥികളായി കുടിയേറി. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വന്നവര്ക്ക് തമിഴ് ജനത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി നല്കി. ശ്രീലങ്കന് തമിഴരില് മിക്കവരും ഇന്ന് ബിരുദധാരികളാണ്. എന്നാല് ഇവര്ക്ക് പൗരത്വമില്ലാത്തതിനാല് സര്ക്കാര് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ചര്ച്ച നടത്തുകയും അവര്ക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം. യുദ്ധസംഘര്ഷം മൂലം ശ്രീലങ്ക വിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അഭയാര്ത്ഥികളായി ചേക്കേറിയവരെ തിരികെ സ്വാഗതം ചെയ്യാന് തങ്ങള് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അവര് തങ്ങളുടെ നാടിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ജനങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോള് എല്ലായിടവും സന്ദര്ശിക്കാം. ശ്രീലങ്കയില് വ്യവസായം ആരംഭിക്കാന് താത്പര്യം ഉള്ളവര്ക്കും സഞ്ചാരികള്ക്കും അവിടേക്ക് ഇപ്പോള് കടന്ന് വരാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ശ്രീലങ്കയില് നിന്ന് എല്ലാ വര്ഷവും പതിനായിരം മുതല് പതിനയ്യായിരം വരെ തീര്ത്ഥാടകര് ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അന്പത് കൊല്ലമായി ഇത് തുടരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ശ്രീലങ്കന് സര്ക്കാര് ഇതിനെ ശബരിമല പരിശുദ്ധ തീര്ത്ഥാടനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഓര്മ്മയ്ക്കായി മണ്ഡലപൂജ ദിനമായ ഡിസംബര് 27ന് ശ്രീലങ്കന് സര്ക്കാര് ഒരു പോസ്റ്റല് സ്റ്റാമ്പും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.