എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ ലാഭമോ നഷ്ടമോ? വമ്പൻ പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥ കണക്കുകളിങ്ങനെ...
പെട്രോളിനേക്കാൾ 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ ഊർജ്ജക്ഷമത കുറഞ്ഞതാണ് എഥനോൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും
By R Srinivasan
Published : September 1, 2026 at 12:19 PM IST
വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കുന്നതിലും എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിലും മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം, എഥനോൾ പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനമാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. കാരണം, എഥനോൾ മിശ്രിത പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതുവരെയും E20 (20% എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ) ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അധികച്ചെലവുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു. ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പമ്പിലെത്തുന്നതെങ്കിലും, അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന ഇന്ധനമാണ് എന്നതാണ് നിലവിലെ യാഥാർത്ഥ്യം.
പെട്രോളിനേക്കാൾ 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ ഊർജ്ജക്ഷമത കുറഞ്ഞതാണ് എഥനോൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ മൈലേജ് കാരണം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ടി വരികയും ഇത് യാത്രാച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന ഇന്ധനം (E20) ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധന മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കാനും എഞ്ചിൻ കേടുപാടുകൾ വരുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവ് വീണ്ടും ഉയർത്താൻ കാരണമാകുന്നു.
പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യം കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ വിപണിയിൽ അതിൻ്റെ വില ക്രമാതീതമായി വർധിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കരിമ്പ്, ചോളം തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന എഥനോൾ ഉൽപ്പാദനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. കരിമ്പ് വ്യാപകമായി എഥനോൾ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് മൂലം വിപണിയിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുമെന്നും, ഇത് കടുത്ത ക്ഷാമത്തിനും വിലക്കയറ്റത്തിനും കാരണമാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇന്ധനത്തിനായി കാർഷികവിളകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന ആശങ്ക.
എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങളാണ് പഞ്ചസാരയുടെ വില വർധനവിന് കാരണമായതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ആരോപണത്തെ നിഷേധിച്ചു. മൈലേജ് കുറഞ്ഞുവെന്ന അവകാശവാദവും ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് കേന്ദ്രം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എഥനോൾ മിശ്രിത പദ്ധതി മൂലം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അറ്റ ലാഭം ഉപഭോക്തൃ വാദത്തിനുള്ള ഉയർന്ന ചെലവുകളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇത് ആത്യന്തികമായി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരിച്ചു.
2014-15ൽ ഇന്ത്യയിൽ എഥനോൾ മിശ്രിത പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം രാജ്യം കൈവരിച്ചത് മികച്ച നേട്ടങ്ങളാണ്. പെട്രോളിന് പകരമായി എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, വിദേശത്തുനിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും അതിലൂടെ 1.90 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കാനും രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചു. ഇത് ഏകദേശം 310 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അസംസ്കൃത എണ്ണയ്ക്ക് പകരമായിരുന്നു. കൂടാതെ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ എഥനോളിൻ്റെ ഉപയോഗം വഴി 930 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നത് തടയാനും വായുമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, എഥനോൾ ഉൽപ്പാദനത്തിനായി കരിമ്പും ചോളവും നൽകിയ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് വലിയൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായി 1.60 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്യാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എഥനോൾ പദ്ധതിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വലുതാണെങ്കിലും, അതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ലാഭം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് . എഥനോൾ കലർത്തിയ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് കുറയുന്നതിനാൽ, ഉയർന്ന ഇന്ധന ഉപഭോഗം വരികയും ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിലൂടെയുള്ള ലാഭത്തെ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ, എഥനോൾ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കൃഷിക്കായി രാസവളങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും, വളം നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രകൃതിവാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിദേശനാണ്യ ലാഭത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിസ്റ്റിലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (AIDA) കണക്കുകൾ പ്രകാരം, എഥനോൾ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 15 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് നേരിട്ടുള്ള കരിമ്പ് നീര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്; ബാക്കി ഭൂരിഭാഗവും ചോളം, മറ്റ് ധാന്യങ്ങൾ, പഞ്ചസാര ഉൽപ്പാദനത്തിന് ശേഷമുള്ള അവശിഷ്ടമായ മൊളാസസ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
|ഫീഡ്സ്റ്റോക്ക്
|എഥനോൾ മിശ്രിതം
|നെല്ല്
|45.68%
|എഫ്സിഐ മിച്ച അരി
|22.25%
|കരിമ്പ്
|15.82%
|ബി-ഹെവി മൊളാസസ്
|10.54%
|ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ
|4.54%
|സി-ഹെവി മൊളാസസ്
|1.16%
പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നമായ ബി, സി മൊളാസസുകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവ കാർഷിക വിളകളാണ്. അതായത് അവയ്ക്ക് ഭൂമിയും വെള്ളവും ആവശ്യമാണ്. മൈലേജും പഞ്ചസാര വിലയും പോലുള്ള ചൂടേറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എഥനോൾ മിശ്രിത പരിപാടിയുടെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം ഭൂമിയുടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലും പ്രധാനമായി, ആഗ്രഹിച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് മികച്ചതും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു മാർഗമുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലോകം നിലവിൽ ഏകദേശം 32 ദശലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്, ഔർവേൾഡ് ഇൻ ഡാറ്റ (OurWorldinData.Org)ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൽ, ഡാറ്റാ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഹന്ന റിച്ചിയും പാബ്ലോ റൊസാഡോയും കണക്കാക്കിയത്. ഇത് നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഊർജ്ജ ആവശ്യകതയുടെ 2.24 ശതമാനം നിറവേറ്റുന്നു. ഒരേ അളവിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ, നമുക്ക് 32 ടെറാവാട്ട്-മണിക്കൂർ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റിച്ചിയും റൊസാഡോയും വാദിച്ചു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സൗരോർജ്ജത്തിനായി മാത്രം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന പോളണ്ടിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഊർജ്ജ ലോഡും നിറവേറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എനോളിനും സോളാറിനും ഇടയിലുള്ള ആപേക്ഷിക ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത കണക്കാക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എനർജി ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് മറ്റൊരു മെട്രിക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികൾ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് അനുമാനിക്കുകയും ഇന്ധന ജ്വലന എഞ്ചിനുകൾക്കും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാര്യക്ഷമത നിരക്കുകൾ അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൗരോർജ്ജവും ഒരു ഹെക്ടർ ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്ത ഫീഡ്സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഥനോളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വാഹനത്തിന് ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൂരം ഐഇഇഎഫ്എ (IEEFA) കണക്കാക്കി.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളി
ഒരു ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ദൂരം ഓടിക്കാൻ, 197 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഥനോൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അതിലൂടെ വിലയിരുത്തി. സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത ഊർജ്ജ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ബാറ്ററികൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രധാന ധാതുക്കളുടെയും നൂതന ഇലക്ട്രിക് വാഹന ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും അഭാവമുള്ള ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെല്ലുവിളി കൂടുതൽ കഠിനമാണ്.
പ്രത്യേകിച്ചും ഇലക്ട്രിക് വാഹന ബാറ്ററികൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർണായക ധാതുക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെയും ഉൽപാദന ശേഷിയുടെയും 60-90 ശതമാനം വരെ ചൈന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. എഥനോൾ ഉത്പാദനത്തിനായി ജലവും ചോളത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗവും കോഴി, മൃഗ തീറ്റ എന്നിവയുടെ വില ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്തരം തീറ്റകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ചോളം. ഇത് വിലയെയും ഉപഭോഗത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ, ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യ മിച്ചത്തിന് കാരണം ആവശ്യകതയുടെ അഭാവമല്ല, മറിച്ച് ഭക്ഷണം വാങ്ങാനുള്ള കഴിവിലുള്ള പരിമിതികളാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ സ്വന്തം ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളും വളർച്ച മുരടിച്ചവരാണ്. വാങ്ങൽ ശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉപഭോഗക്കുറവ് മൂലമുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെയും ഗതാഗതത്തിനായുള്ള മിശ്രിതത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാണ്.
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ പോഷകാഹാരത്തിൽ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും എണ്ണക്കുരുക്കൾക്കും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും, എഥനോൾ കൃഷികളോടുള്ള താല്പര്യം കാരണം കർഷകർ ഇപ്പോൾ ഇവ കൃഷി ചെയ്യാൻ മടിക്കുകയാണ്. ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തുടർന്നാൽ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾക്കുമായി ഇന്ത്യക്ക് വിദേശരാജ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഭാവിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും കടുത്ത ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ.
Also Read: റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റി; ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ റെക്കോഡിട്ട് ഇന്ത്യ