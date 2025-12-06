ETV Bharat / bharat

നേത്രദാനത്തിന് വച്ച കണ്ണ് എലികൾ തിന്നു; യുവാവിൻ്റെ മൃതദേഹം വികൃതമായി; ഹരിദ്വാറിൽ വൻ അനാസ്ഥ

പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഡീപ്പ് ഫ്രീസറിലൂടെയാണ് എലികൾ മൃതദേഹത്തിൽ കടന്നത്. നേത്രദാനത്തിനുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ല. സംഭവത്തിൽ മൂന്നംഗ സമിതി അന്വേഷണം നടത്തും.

Haridwar hospital negligence news Rats eat dead body eye Uttarakhand hospital shocker news Mortuary negligence case Haridwar
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാർ ജില്ലാ ആശുപത്രി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 4:58 PM IST

ഹരിദ്വാർ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാർ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം എലികൾ കരണ്ടുതിന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. 36കാരനായ ലഖൻ എന്ന ലക്കി ശർമയുടെ മൃതദേഹമാണ് എലികൾ വികൃതമാക്കിയത്. നേത്രദാനത്തിനായി കുടുംബം തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കണ്ണുകളിൽ ഒരെണ്ണം എലികൾ പൂർണമായും നശിപ്പിച്ചതോടെ ആ ആഗ്രഹം നടക്കാതെപോയി.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് പഞ്ചാബി ധർമശാലയിലെ മാനേജരായ ലക്കി മരിച്ചത്. തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. സമയം വൈകിയതിനാലും ഡോക്ടർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ശനിയാഴ്ച (ഡിസംബർ 6) രാവിലെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി എത്തിയപ്പോഴാണ് മുഖത്തും മൂക്കിലും ചെവിയിലും എലികൾ കടിച്ച പാടുകൾ കണ്ടത്. ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ടതോടെ ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ

മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡീപ്പ് ഫ്രീസർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അതിൻ്റെ പിൻഭാഗം തുറന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും ലക്കിയുടെ ഭാര്യാസഹോദരൻ മനോജ് ശർമ ആരോപിച്ചു. ഇതാണ് എലികൾ ഉള്ളിൽ കയറാൻ കാരണമായത്. മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രീസറുകൾ പലതും തകരാറിലാണെന്നും ചിലതിൻ്റെ മൂടി പോലും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ആശുപത്രി പ്രിൻസിപ്പൽ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ആർവി സിങ് സമ്മതിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അനാസ്ഥയുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ലക്കി ശർമയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ തകർന്നിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ മറ്റൊരാളെങ്കിലും ലോകം കാണട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു കുടുംബം. നേത്രദാനത്തിനുള്ള സമ്മതപത്രങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടുനൽകി നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ക്രൂരമായ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായത്. മോർച്ചറിയിലെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യം മൂലം അമൂല്യമായ ആ അവയവം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മൃതദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം വികൃതമായതിനാൽ അന്ത്യകർമങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും ബന്ധുക്കൾക്ക് വലിയ മാനസിക പ്രയാസമാണ് നേരിടേണ്ടിവന്നത്.

മോർച്ചറിയിൽ എലികളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വിവരവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കാലഹരണപ്പെട്ട ഫ്രീസറുകളുടെ പിൻഭാഗത്തെ വയറുകളും മറ്റും എലികൾ കരണ്ടുതിന്ന നിലയിലാണ്. ഇതിലൂടെയാണ് എലികൾ ഫ്രീസറിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നത്. തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയോ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകർ എത്തുന്ന ഹരിദ്വാറിലെ പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ ഈ ദുരവസ്ഥ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കുതന്നെ നാണക്കേടായി.

സംഭവം വഷളായതോടെ സിറ്റി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കുസും ചൗഹാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (സിഎംഒ) ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ സമിതി 24 മണിക്കൂറിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

ആശുപത്രിയിലെ ശുചിത്വമില്ലായ്മയും ഉപകരണങ്ങളുടെ തകരാറും സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റ് നടത്താനും തീരുമാനമായി. മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് കാണിച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്കി ശർമയുടെ കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ഇനി മേലിൽ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനും ഇത്തരമൊരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. മോർച്ചറിയിലെ തകരാറിലായ ഫ്രീസറുകൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

