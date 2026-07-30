പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണ-വജ്രാഭരണ കവര്ച്ച; കള്ളനെ തിരഞ്ഞ് സിസിടിവി കണ്ടവർ ഞെട്ടി!
കർണാടകയിലെ തുമക്കൂരുവിലെ ജ്വലറിയിൽ നിന്ന് വജ്ര, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന് എലി മാളത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. ജീവനക്കാർ സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു.
Published : July 30, 2026 at 3:58 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ തുംകൂരുവിൽ പ്രശസ്തമായ ജ്വലറിയിൽ നിന്ന് അസാധാരണ സംഭവം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ, വജ്രാഭരണങ്ങൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി. എന്നാൽ ആ മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ കൊള്ള സംഘമോ മനുഷ്യരോ അല്ല. ഒരു മോഷണശ്രമത്തിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കടയുടമയെയും നാട്ടുകാരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. തുടർന്ന് സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു എലിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
ജ്വലറിയിൽ ഡമോ ആയി വച്ചതും ചില്ലുകൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുമായ ആഭരണങ്ങങ്ങൾ ഓരോന്നായി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എലി മാളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു. തുംകൂരു നഗരത്തിലെ കാൽടെക്സ് സർക്കിളിന് സമീപമുള്ള വിശ്വാസ് ജ്വല്ലറിയിലാണ് സംഭവം. രാവിലെ കട തുറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരനാണ് മോഷണ വിവരം ആദ്യം മനസിലാക്കിയത്. കട തുറക്കുമ്പോഴേക്കും വജ്ര, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളിൽ പലതും കാണാതായിരുന്നു. തുടർന്ന് മറ്റ് ജീവനക്കാരെ വിവരം അറിയിച്ചു.
50 ഗ്രാമിലധികം വജ്ര, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് കടയിലെ ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മാലകളും മോതിരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വസ്തുക്കളാണ് കാണാതായത്. കടയുടെ ഷട്ടറുകൾ കുത്തിതുറന്ന നിലയിലല്ലാത്തതിനാലും സാധാരണ മോഷണ സംഭവങ്ങളിൽ നടക്കാറുള്ള യാതൊരു അവശേഷിപ്പോ ലക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാലും ആഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് മനസിലായില്ല. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുന്നതിനൊപ്പം സിസിടിവി കൂടെ പരിശോധിക്കാമെന്ന അഭിപ്രായത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വന്നത്.
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ക്യാമറകളിൽ കള്ളന് പകരം ഒരു എലി കടയ്ക്കുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണ്ണ, വജ്രാഭരണങ്ങൾ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ എലി കൊണ്ടുപോകുന്നതായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ആഭരണങ്ങൾ ഓരോന്നായി തറയിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എലി സഞ്ചരിച്ച പാതയിലൂടെ മാളത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയൽ ജ്വലറി ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണം തിരിച്ചു കിട്ടി. എലി ഒളിച്ചുവച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജീവനക്കാർ 10 മോതിരങ്ങളും മൂന്ന് മാലകളും കണ്ടെടുത്തു.
ഭാഗ്യവശാൽ, ആഭരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇത് കടയുടമയ്ക്കും ജീവനക്കാർക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞ ഈ വിചിത്ര സംഭവം, ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ വലിയൊരു മോഷണമാണെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും തുടർന്ന് നടത്തിയ സിസിടിവി പരിശോധനയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇതോടെ കടയുടമയ്ക്ക് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഒഴിവായി.
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