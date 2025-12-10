തല മുതൽ കാൽ വരെ തൂവെള്ള നിറം; വൈറലായി ഈ പുതിയ അതിഥി
Published : December 10, 2025 at 8:15 PM IST
ഹിമാചൽപ്രദേശ് (ചമ്പ): ഹനുമാൻ കുരങ്ങ്, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, തൊപ്പിക്കുരങ്ങ് അങ്ങനെ നിരവധിയായ കുരങ്ങുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ? എന്നാൽ മറ്റൊരു കുഞ്ഞൻ കുരങ്ങാണ് കൗതുകമുണർത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ വനത്തിൽ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ കുഞ്ഞൻ അതിഥിയാണ് ഇപ്പോൾ നെറ്റിസൺസിൻ്റെ മുഖ്യ സംസാരവിഷയം. ഹിമാചലിലെ ഗോത്ര മേഖലയായ ഭർമൗറിലെ ദേവദാരു വനനാന്തരങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കുരങ്ങിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പട്രോളിങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വെള്ള കുരങ്ങിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽഫോണിൽ വെള്ള കുരങ്ങിൻ്റെ ചിത്രം പകർത്തുകയായിരുന്നു. തല മുതൽ വാൽ വരെ തിളങ്ങുന്ന വെളുത്ത മുടിയും, പിങ്ക് നിറമുള്ള മുഖവുമാണ് കുരങ്ങന് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഹിമാചലിലെ വനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കുരങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽ പെട്ടതല്ലെന്നും സാധാരണ കുരങ്ങുകളുടെ അതേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നും ഭർമൗർ ഡിവിഷണൽ വനം വകുപ്പ് ഓഫീസർ നവ്നാഥ് മാനെ പറഞ്ഞു. "ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുരങ്ങൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെളുത്ത നിറമായിരിക്കും. 'ആൽബിനോ റിസസ് മക്കാക്കുകൾ' (വെള്ള കുരങ്ങുകൾ) എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കാണാറുള്ളൂ", അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് വെള്ള കുരങ്ങിൻ്റെ പൂർണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും. പ്രദേശവാസികൾ കുരങ്ങൻ്റെ സമീപത്തേയ്ക്ക് പോകുകയോ ഭക്ഷണം നൽകുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും നവ്നാഥ് മാനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് വനം വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ള കുരങ്ങിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. മുഴുവൻ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നതായി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
നിറം മാറ്റത്തിന് കാരണം ജനിതക വ്യതിയാനം
വെള്ള കുരങ്ങുകൾ പുതിയതരം ഇനമല്ലെന്നും സാധാരണ കുരങ്ങിൻ്റെ (റീസസ് മക്ക്വാക്ക്) ഒരു ആൽബിനോ രൂപമാണ് (മുടി,ത്വക്ക്,കണ്ണ് എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന നിറ വൃത്യാസം) ഇപ്പോൾ കണ്ട വെള്ള കുരങ്ങിന് എന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർവകലാശാല ജന്തുശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകൻ ഡോ ഹരീന്ദർ സിങ് ബന്യാൽ പറഞ്ഞു.
"വെള്ള കുരങ്ങൻ്റെ ഘടനയും പെരുമാറ്റവും സാധാരണ കുരങ്ങുകളുടേതിന് സമാനമാണ്. ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ (കറുപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണകം) എന്ന പിഗ്മെൻ്റിൻ്റെ അഭാവം കാരണം കുരങ്ങ് പൂർണമായും വെളുത്തതായി കാണപ്പെടുന്നു. ജനിതക പരിവർത്തനം മൂലമാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരം ജീവികൾ സൂര്യപ്രകാശത്തോടും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളോടും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവാണ്", ഡോ ഹരീന്ദർ സിങ് ബന്യാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വെള്ള കുരങ്ങുകളുടെ പ്രത്യേകത
കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് അസമിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച കുരങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവ സാധാരണ കുരങ്ങുകളിൽ നിന്ന് കാഴ്ചയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഡോ ഹരീന്ദർ സിങ് ബന്യാൽ പറഞ്ഞു.
"നിറം പൂർണ്ണമായും വെളുത്തതായിരിക്കും. കണ്ണുകൾ ചെറുതായി പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. മെലാനിൻ്റെ അഭാവം കുരങ്ങൻ്റെ ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്നു. വെള്ള നിറമായതിനാൽ ദൂരെ നിന്നു തന്നെ കുരങ്ങനെ കാണാൻ സാധ്യമാകും. അതിനാൽ തന്നെ കാട്ടിൽ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാകും", ഡോ ഹരീന്ദർ സിങ് ബന്യാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭർമൗറിലെ കാടുകളിൽ വെള്ള കുരങ്ങിനെ കണ്ടെത്തിയത് പ്രദേശത്തെ കൗതുകം വർധിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളക്കുരങ്ങ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് മൃഗസ്നേഹികളുടെയും ഗവേഷകരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്. ഭർമൗർ പ്രദേശത്ത് ഇതിന് മുൻപ് ഒരിക്കലും ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളക്കുരങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
വനങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള കുരങ്ങുകൾക്കിടയിൽ പൂർണമായും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു കുരങ്ങിനെ കാണുന്നത് ജനങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ വെള്ള കുരങ്ങ് മറ്റ് കുരങ്ങന്മാരോടൊപ്പം സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, മറ്റ് കൂട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
