മണ്ണിനടിയിൽ വിളഞ്ഞ 40 കിലോയുടെ 'അത്ഭുതം'; ഔഷധസസ്യ മേളയിൽ സന്ദർശകരെ ഞെട്ടിച്ച് അപൂർവ മത്തങ്ങ!
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഈ പരമ്പരാഗത ഔഷധ ഭക്ഷ്യ വിളയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ കൃഷി നടന്നു വരികയാണ്.
Published : July 16, 2026 at 1:42 PM IST
വിജയവാഡ : സാധാരണ മത്തങ്ങയും കുമ്പളങ്ങയുമൊക്കെ വള്ളികളിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് വളരുമ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് വളരുന്ന ഒരു അപൂർവ മത്തങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. വിജയവാഡയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാനതല ഔഷധസസ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച 40 കിലോഗ്രം തൂക്കമുള്ള 'നെല കുമ്മടി' (ground pumpkin) എന്ന അപൂർവ ഇനം സന്ദർശകരെ ഒന്നടങ്കം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി . മണ്ണിനടിയിലെ ഈ അസാധാരണ വളർച്ചാരീതിയും ഭീമാകാരമായ വലിപ്പവും കൊണ്ട് മേളയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായി ഇത് മാറി.
മണ്ണിനടിയിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും വിസ്മയം
സാധാരണയായി കാണുന്ന മധുരമത്തങ്ങകളിൽ നിന്നോ കുമ്പളങ്ങകളിൽ നിന്നോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് 'നെല കുമ്മടി'. വേരുകളിൽ തുടങ്ങി ഭൂമിക്കടിയിലാണ് ഇവ രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും. മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച 40 കിലോ ഗ്രം തൂക്കമുള്ള ഈ ഭീമൻ മത്തങ്ങയെ കാണാൻ കർഷകരും ആയുർവേദ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് എത്തിയത്.
വംശനാശ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് അതിജീവനത്തിലേക്ക്
ഈ പരമ്പരാഗത ഇനം ഇന്ന് വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണെന്ന് പ്രമുഖ ആയുർവേദ വിദഗ്ധനായ ഡോ രവിവർമ്മ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുകയും കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ ഗദരഡ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ഇത് വിജയകരമായി കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി ആയുർവേദ ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ മൂല്യമുള്ളതാണ് ഈ നിലക്കുമ്പളങ്ങ. സാധാരണയായി ഇത് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കറികളിൽ ഒരു പ്രധാന ചേരുവയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നും ഡോ. രവിവർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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മാറുന്ന കൃഷിയും സന്ദേശവും
ആധുനിക കൃഷിരീതികളിലെ മാറ്റങ്ങളും പരമ്പരാഗത വിളകളോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവും കാരണം വിസ്മ്യതിയിലേക്ക് മറയുന്ന ഔഷധ ഭക്ഷ്യ വിളകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമാണ് ഈ മേള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അപൂർവ്വമായ ഈ കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഔഷധഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേരിട്ടറിയാൻ കൗതുകത്തോടെയെത്തിയ സന്ദർശകർക്ക് ഈ 40 കിലോയുടെ ഭീമൻ മത്തങ്ങ ഒരു പുതിയ അറിവായി മാറി.
വിജയവാഡയിൽ വിസ്മയം തീർത്ത 40 കിലോയുടെ ഈ നിലക്കുമ്പളങ്ങ കേവലമൊരു കാർഷിക കൗതുകം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ജൈവസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. ആധുനിക കൃഷിരീതികളിലേക്കുള്ള അന്ധമായ മാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് തലമുറകൾ കൈമാറിവന്ന ഔഷധക്കൂട്ടുകളും സസ്യവൈവിധ്യവുമാണ്. ഡോ. രവിവർമ്മയെപ്പോലെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രശംസനീയമാണെങ്കിലും, ഇത്തരം തനത് ഇനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തവും സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള പിന്തുണയും അനിവാര്യമാണ്. പ്രകൃതി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം വിസ്മയങ്ങളെ വരുംതലമുറയ്ക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്.
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