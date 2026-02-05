ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഹൃദയ ചികിത്സ; ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പിയിലൂടെ രോഗമുക്തി നേടിയത് അഞ്ച് ഗർഭിണികൾ
ഹൈദരാബാദിലെ റെയിൻബോ ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റിററ്യൂട്ടിലാണ് അപൂർവ ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ രോഗമുക്തി നൽകിയത്. ഈ ചികിത്സാ രീതിയുലൂടെ അഞ്ച് ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾക്കാണ് രേഗമുക്തി നൽകിയതെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം പറഞ്ഞു.
ഹൈദരാബാദ്: ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദൃരോഗത്തിന് ചികിത്സ നടത്തി ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഹൈദരാബാദിലെ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്ന ചികിത്സാ രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് അസുഖം ഭേദമാക്കിയത്. ഹൈദരാബാദിലെ റെയിൻബോ ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റിററ്യൂട്ടിലാണ് അപൂർവ ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ രോഗമുക്തി നൽകി രാജ്യത്ത് തന്നെ വൈദ്യരംഗത്ത് പുതിയ വിപ്ലവം കുറിച്ചത്.
ഈ ചികിത്സാ രീതിയുലൂടെ അഞ്ച് ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾക്കാണ് രോഗമുക്തി നൽകിയതെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം പറഞ്ഞു. അപൂർവ ചികിത്സാ രീതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ ജേർണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോളജ് കാർഡിയോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നേടാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
മുതിർന്ന പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോ നാഗേശ്വര റാവു കൊനേറ്റി, ഡോ ശ്വേത ബഖ്രു, ഡോ ഭാർഗവി ധൂലിപുടി എന്നിവർ അപൂർവ ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഗർഭാവസ്ഥയുടെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നത്.
ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ കാരണം നിരവധി ഗർഭസ്ഥ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം പറയുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഗർഭിണികൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. തത്ഫലമായി, അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൻ്റിബോഡികൾ മറുപിള്ളയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലെത്താം.
ഈ ആൻ്റിബോഡി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുകയും രോഗ സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൃദയസ്തംഭനങ്ങൾ, ഹൃദയപേശികളുടെ ബലഹീനത തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ എത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്ധർ പറയുന്നു.
ആൻ്റിബോഡികളുടെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങളെ ചെറുക്കാനും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി. സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയ താളം സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ഹൃദയപേശികൾക്ക് കൂടുതൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയാനും സഹായിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
ഈ മുന്നേറ്റം ഗൈനക്കോളജി-പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗങ്ങളിലെ പുതിയ സാധ്യതകള് തുറന്നതായും മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിലൂടെ നവജാത ശിശുക്കളിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കീര്ണമായ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും മെഡിക്കൽ സംഘം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭാവിയില് കൂടുതല് കുട്ടികളുടെ ജീവന് സംരക്ഷിക്കാനും സമാനമായ ഉയര്ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഗര്ഭാവസ്ഥകള്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗർഭ കാലത്തെ ആകുലതകളെ ഒരു പരിധി വരെ അകറ്റാനും അമ്മമാര്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കാനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുമെന്ന് റെയിൻബോ ഹാര്ട്ട് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
