ആന്ധ്രയില്‍ അപൂർവ്വയിനം പല്ലിയെ കണ്ടെത്തി; അറിയാം 'വെങ്കടാദ്രി എസ്‌പി നോവി'നെ കുറിച്ച്

ആന്ധ്രയില്‍ അപൂര്‍വ്വയിനം പല്ലിയെ കണ്ടെത്തി. ശേഷാചലം ബയോസ്‌ഫിയറിലാണ് സംഭവം. ഹെമിഫില്ലോഡാക്‌റ്റൈലസ് വെങ്കടാദ്രി എസ്‌പി നോവ് എന്ന് പേരിട്ട് ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍.

SESHACHALAM BIOSPHERE RESERVE ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA HEMIPHYLLODACTYLUS ARAKU YENSIS VENKATADRI SP NOV
The lizard species named Hemiphyllodactylus Venkatadri SP.NOV (ZSI)
അമരാവതി: ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും പാരിസ്ഥിതിക പ്രധാന്യത്തിനും പേരുകേട്ട ശേഷാചലം ബയോസ്‌ഫിയറിൽ ഒരു അപൂർവ്വ ഇനം പല്ലിയെ കണ്ടെത്തി. സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്‌ത്രജ്ഞർ ഇതിന് 'ഹെമിഫില്ലോഡാക്‌റ്റൈലസ് വെങ്കടാദ്രി എസ്‌പി നോവ്' എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കിഴക്കൻ മലയോരത്താണ് ശേഷാചലം ബയോസ്‌ഫിയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്‌ഫിയർ റിസർവ് എന്ന പേരിലും ഇത് പ്രശ്‌സ്‌തമാണ്. സ്വർണ ഗെക്കോ പോലുള്ള വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അപൂർവ്വമായ സസ്യങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഈ റിസർവ്. തിരമലക്കടുത്തുള്ള ശ്രീഗന്ധം ഉദ്യാനത്തിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ അപൂർവ്വം ഇനം പല്ലിയെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്‌ടർ ഡോ. ധൃതി ബാനർജി പറഞ്ഞു.

വന പരിസ്ഥിതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവിൽ പേരുകേട്ട ചെറുതും മെലിഞ്ഞതുമായ ഗെക്കോകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഹെമിഫില്ലോഡാക്‌റ്റൈലസ് വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പല്ലി. കിഴക്കൻ മലനിരകളുടെ ഭാഗമായ ശേഷാചലം കുന്നുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉരഗങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പട്ടികയിലേക്ക് പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ഈ വർഗത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇതേ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മറ്റൊരിനം ഹെമിഫില്ലോഡാക്‌റ്റൈലസ് അരകുയെൻസിസ് അന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

എങ്കിലും വെങ്കിടാദ്രി എസ്‌പി നോവ് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മേഖലയിലെ മറ്റ് ഗെക്കോകളിൽ നിന്ന് വെങ്കിടാദ്രിയെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നു. അതേസമയം പുതിയതും അപൂർവവുമായ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് തുടരുന്ന ശേഷാചലം ശ്രേണിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യത്തെ ഈ കണ്ടെത്തൽ മികച്ചതാക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.

ഹെർപ്പറ്റോളജിക്കൽ പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്‌ധ്യമുള്ള 'ഹെർപ്പറ്റോസോവ' എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലിലാണ് ഈ ഇനത്തെയും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെയും വിവരിക്കുന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ശേഷാചലം ബയോസ്‌ഫിയർ റിസർവ് പോലുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ ആവശ്യകതയെ ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. ഹെമിഫില്ലോഡാക്റ്റൈലസ് വെങ്കടാദ്രി എസ്‌പി നോവയെ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുക മാത്രമല്ല വനപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാസ്‌ത്രീയ മൂല്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കേരളത്തിൽ ‘ടെട്രാറ്റീനിയം മണിലാലിയാനം’

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി, കാരറ്റ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട (അംബെല്ലിഫെറെ/ഏപ്പിയേസിയേ) പുതിയൊരു സസ്യം കൂടി കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നാണ് സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ടെട്രാറ്റീനിയം എന്ന ജനുസ്സിൽപ്പെടുന്ന സസ്യത്തിന് ‘ടെട്രാറ്റീനിയം മണിലാലിയാനം’ എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചോലവനങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള പുൽമേടുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന, വെളുത്ത പൂക്കളും മണ്ണിനടിയിൽ വളരുന്ന റൈസോമുകളുമുള്ള ഈ സസ്യം മഴക്കാലത്ത് മാത്രം വളർന്ന് പുഷ്‌പിക്കുന്നവയാണ്.

