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തെലങ്കാനയിൽ അപൂർവ ചരിത്രാതീത ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ; കണ്ടെത്തിയത് 10,000 വർഷം പഴക്കമുള്ളവ

ശിലാ യുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിത ശൈലിയെയാണ് കണ്ടെത്തിയ ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷണ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 2:31 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പതിനായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള അപൂർവ്വ ചരിത്രാതീത ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. തെലങ്കാനയിലെ സിർസില ജില്ലയിലെ രാജന്നയിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ രാജന്ന പ്രദേശം ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശിലകളിൽ കൊത്തിവച്ചതോ വരച്ചതോ ആയ പ്രാചീന കലാസൃഷ്‌ടികളാണ് ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

നദീതട സംസ്‌ക്കാരത്തിലെ അപൂർവ്വ ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ

മനൈർ, മുള വാഗു അരുവികളിലെ നദീതടങ്ങളിൽ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി. ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിനടുത്തുള്ള രാമപ്പ, നമ്പള്ളി കുന്നുകളുടെ പരിസരം, യെല്ലറെഡിപേട്ട്- കൊണറോപേട്ട് മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള സിതാരിഗുട്ട, സിർസില്ല ബൈപാസിനടുത്തുള്ള ബുർകഗുട്ട, തങ്കല്ലപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ ജില്ലേല ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള സാരൻഗുണ്ടല ഗുട്ട, മുസ്‌താബാദ് മണ്ഡലത്തിലെ ഗന്നെവാരിപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള മൈസമ്മഗുണ്ടു പ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബിസി 10,000 കാലഘട്ടത്തിലെ അപൂർവ ശിലാചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ചരിത്രാതീത കാലത്ത് വേട്ടയാടുന്നതിനും വസ്‌തുക്കൾ മുറിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയായി ശിലകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചുപോന്നു. ഇവ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിന് വലിയ പാറകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിൻ്റെ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയ ശിലാ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശിലാ യുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിത ശൈലിയെയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷണ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു.

വൈവിധ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ

ഗണ്ണേവാരിപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള മൈസമ്മഗുട്ടയിൽ ഗവേഷകർ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ പല വർണങ്ങളുള്ള ശിലാ ചിത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ചുവപ്പ്, കടും ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിൽ വരച്ച മൃഗങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ശിലയിൽ കാണാം. ഇതിൽ ഒരു കങ്കാരുവിനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ചരിത്രകാരന്മാരെ അതിശയിപ്പിച്ചത്. ഈ രൂപങ്ങളെ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ പാലിയൻ്റോളജിക്കൽ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കൂടാതെ, നീളമുള്ള ശരീരം, ഒറ്റക്കണ്ണ്, ചെവികൾ, നീളവും കട്ടിയുമുള്ള വാല് എന്നിവയാൽ സവിശേഷമായ ഒരു ഇളം ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മൃഗ രൂപവും ദൃശ്യമാണ്. മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ നട്ടെല്ല് പോലുള്ള അടയാളങ്ങളോടുകൂടി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾ, അതുപോലെ ആമകൾ, പല്ലികൾ, പാമ്പുകൾ, നക്ഷത്രം പോലുള്ള ആകൃതികൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

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മഴവെള്ളത്തിൻ്റെയും കുമ്മായത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം മൂലം പല ചിത്രങ്ങൾക്കും മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യകാല മെസോലിത്തിക്ക്, നിയോലിത്തിക്ക് കാലഘട്ടങ്ങളിലേതാണെന്നും ഗവേഷകർ കണക്കാക്കുന്നു. പണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില പാറകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശിലാചിത്രങ്ങളും ആദ്യകാല മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഒരു അപൂർവ പൈതൃക കേന്ദ്രമായി വർത്തിക്കുമെന്നും ഇത് ഭാവി തലമുറകൾക്ക് അവരുടെ പൂർവ്വികരുടെ ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

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