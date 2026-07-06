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പതിനൊന്നുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് ജീവനോടെ കുളത്തിലെറിഞ്ഞു കൊന്നു; പ്രതിയെ തല്ലിക്കൊന്ന് നാട്ടുകാര്‍, ബംഗാളിൽ രാഷ്ട്രീയപ്പോര് മുറുകുന്നു

മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനരോഷമാണ് പ്രദേശത്ത് അണപൊട്ടിയത്. കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ബരുയിപൂർ-ജയനഗർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ടയറുകൾ കത്തിക്കുകയും നിരവധി പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ തല്ലിത്തകർക്കുകയും ചെയ്തു.

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Representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 6, 2026 at 5:05 PM IST

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കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലുള്ള ബരുയിപൂരിൽ 11 വയസുകാരി ക്രൂരമായ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിന് തിരികൊളുത്തുന്നു. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ മാറി കുളത്തിൽ നിന്നും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്.

സുഹൃത്തിന് ജന്മദിന സമ്മാനം വാങ്ങാനായി ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ കുട്ടിയെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനരോഷമാണ് പ്രദേശത്ത് അണപൊട്ടിയത്. കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ബരുയിപൂർ-ജയനഗർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ടയറുകൾ കത്തിക്കുകയും നിരവധി പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ തല്ലിത്തകർക്കുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രകോപിതരായ ജനക്കൂട്ടം, സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 26 വയസ്സുകാരനെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു.

പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനവും കൊലപാതകവുമാണെന്ന് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മാരകമായ പരുക്കേറ്റതായും ശരീരത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കടിച്ചു കീറിയതും നഖം കൊണ്ടുള്ളതുമായ പാടുകളുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. തലയിൽ കനത്ത ആയുധം കൊണ്ട് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ പ്രതലത്തിൽ തല ശക്തമായി ഇടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ ജീവനോടെയാണ് കുളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്ന സൂചന. പരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസകോശത്തിലും വയറ്റിലും വെള്ളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലയ്ക്കേറ്റ പരുക്കിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അമിത രക്തസ്രാവവും ശ്വാസം മുട്ടിയതുമാണ് മരണകാരണം.

കേസിന്‍റെ അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. നീല തൊപ്പി ധരിച്ച ഒരാൾ കാണാതായ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം നടന്നുപോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടിയെ നാലംഗ സംഘം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായി കാണാം. തുടർന്ന് നടത്തിയ ശക്തമായ തിരച്ചിലിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ ആനന്ദ സർദാറിനെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ കേസിൽ ആകെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പിനാകി ദത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപം നൽകി.

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പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. നാളെ അദ്ദേഹം കുടുംബത്തെ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കും. പീഡനക്കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും കൊൽക്കത്തയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാന കുറ്റകൃത്യത്തിന് പുറമെ, തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വർഗീയ സ്വഭാവത്തോടെയുള്ള ജനക്കൂട്ട ആക്രമണം, റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ നശിപ്പിക്കൽ, രണ്ട് സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാരെ മർദ്ദിക്കൽ, പൊലീസ് വാഹനം കത്തിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ മുറിക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഈ അക്രമങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പ്രാദേശിക തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ക്രമസമാധാന നില നിലനിർത്തുന്നതിനായി ബരുഇപൂർ, നരേന്ദ്രപൂർ, സോനാപൂർ മേഖലകളിൽ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയുടെ 163-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) നേതാക്കളുടെ സംഘം ബരുഇപൂരിലെത്തി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിലെ വസതിയിൽ യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണ് സംഘം ഇവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. മമത ബാനർജിക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവരുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പൊലീസ് വലിയ രീതിയിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ടിഎംസി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും ടിഎംസി മനഃപൂർവ്വം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു.

മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കറും പ്രാദേശിക എംഎൽഎയുമായ ബിമൻ ബാനർജി, രാജ്യസഭാ എംപി ദോല സെൻ, ജയനഗർ എംപി പ്രതിമ മണ്ഡൽ എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ടിഎംസി പ്രതിനിധി സംഘം. പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പൊലീസ് കൂടുതൽ സജീവമാകണമായിരുന്നുവെന്നും സ്വാഭാവികമായ ജനരോഷമാണ് പ്രതിഷേധമായി മാറിയതെന്നും ബിമൻ ബാനർജി പറഞ്ഞു. മമത ബാനർജിയെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ഇത് ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും കനത്ത സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്.

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TAGGED:

BENGAL MINOR GIRL RAPE MURDER
BENGAL RAPE VICTIM AUTOPSY REPORT
WEST BENGAL MINOR GIRL CRIME
BENGAL MINOR GIRL CAUSE OF DEATH
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