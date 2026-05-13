ETV Bharat / bharat

സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ 'തമിഴ്‌ തായ്‌ വാഴ്‌ത്ത്' മൂന്നാം ഇനമാക്കി; പുതുച്ചേരിയിൽ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി രംഗസാമി

പുതുച്ചേരിയുടെ 16-ാം മത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി രംഗസാമി അധികാരമേറ്റു. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ആദ്യം ആലപിച്ചത് വന്തേമാതരമാണ്. മറ്റ് മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു.

TAMIL THAI VAZHTHU ISSUES PUDUCHERRY ELECTION 2026 PUDUCHERRY OATH CEREMONY RANGASAMY SWORN AS CM
Rangasamy Sworn As Chief Minister Of Puducherry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പുതുച്ചേരി: മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ 'തമിഴ് തായ്‌ വാഴ്‌ത്ത്' മൂന്നാം ഇനമായി ആലപിച്ചതോടെ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയും എൻആർ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രംഗസാമി. മുഖ്യമന്ത്രിയായി അഞ്ചാം തവണയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത ചടങ്ങിൽ 'വന്ദേമാതരം' ആദ്യത്തെ ഇനമായി ആലപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പുതുച്ചേരിയിലെ ജനങ്ങളിൽ വലിയ അമ്പരപ്പും വിമർശനവുമാണ് പ്രകടമായത്. ഇന്ന് ഗവർണറുടെ വസതിയായ രാജ്‌നിവാസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് രംഗസാമി മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തത്. വളരെ ലളിതമായി യാതൊരു ആഡംബരവും ഇല്ലാതെ പുതുച്ചേരിയുടെ 16-ാം മത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി രംഗസാമി അധികാരമേറ്റു.

സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് മറ്റ് മന്ത്രിമാരും

പുതുച്ചേരിയിൽ രംഗസാമിക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രംഗസാമി പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവച്ച് രാജിക്കത്ത് ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ കൈലാസ്‌നാഥന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഇന്നലെ (മെയ്‌ 13) വൈകുന്നേരം നടന്ന എൻഡിഎ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ, സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാവായി രംഗസാമിയെ ഏകകണ്‌ഠമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ബിജെപി, എഐഎഡിഎംകെ, എൽജെകെ പാർട്ടികൾ രംഗസാമിക്ക് പിന്തുണാ കത്തുകൾ സമർപ്പിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ

പിന്തുണാകത്തുകൾ സമർപ്പിച്ച ശേഷം, സഖ്യകക്ഷികളിലെ എംഎൽഎമാർക്കൊപ്പം രംഗസാമി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ കൈലാസ്‌നാഥനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. തുടർന്ന് പിന്തുണാകത്തുകൾ രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ചു.

TAMIL THAI VAZHTHU ISSUES PUDUCHERRY ELECTION 2026 PUDUCHERRY OATH CEREMONY RANGASAMY SWORN AS CM
Rangasamy Sworn As Chief Minister Of Puducherry (ETV Bharat)

മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തശേഷം ബിജെപിയുടെ നമശിവായവും എൻആർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മല്ലാഡി കൃഷ്‌ണ റാവുവും മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ കൈലാസ്‌നാഥ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് നിതിൻ നബിൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

അഞ്ചാം തവണയും മുഖ്യമന്ത്രി

2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 30 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. 89.87 ശതമാനം ഉയർന്ന പോളിങ്ങോടെയാണ് വിജയിച്ചത്. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ 16 സീറ്റുകൾ നേടണമെന്ന നിബന്ധനയോടെ എൻആർ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ 18 സീറ്റുകളിൽ വിജയം നേടി, അതുവഴി അധികാരം നിലനിർത്തി. ബിജെപിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ നമശിവായത്തെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

2001 ൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് എൻ രംഗസാമി ആദ്യമായി പുതുച്ചേരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. 2006 ൽ രണ്ടാം തവണയും അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റു. പിന്നീട് എൻആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം 2011 ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരിച്ചെത്തി. ഈ തുടർഭരണം 2021 ലും 2026 ലും സാധ്യമായി. നിലവിൽ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത നമശിവായം, മല്ലാഡി കൃഷ്‌ണ റാവു എന്നിവർക്ക് വകുപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. വരുന്ന 18 ന് മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർക്ക് വകുപ്പുകൾ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.

Also Read: ജ്യോത്സ്യന് സർക്കാർ പദവി; കടുത്ത എതിർപ്പിനൊടുവിൽ നിയമനം റദ്ദാക്കി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

TAGGED:

TAMIL THAI VAZHTHU ISSUES
PUDUCHERRY ELECTION 2026
PUDUCHERRY OATH CEREMONY
RANGASAMY SWORN AS CM
TAMIL THAI VAZHTHU CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.