ജാർഖണ്ഡിൽ തീർഥാടക സംഘത്തിൻ്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; കുട്ടികളടക്കം 13 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
റാഞ്ചി-പട്ന ദേശീയ പാതയിൽ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നാല് കുട്ടികളും, നാല് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ മരിച്ചു.
Published : November 29, 2026 at 9:14 AM IST
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ രാംഗഡ് ജില്ലയിലെ റാഞ്ചി-പട്ന ദേശീയ പാതയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ 13 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചവരിൽ നാല് കുട്ടികളും നാല് സ്ത്രീകളും അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്ന് (നവംബർ 29) പുലച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അതിദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്.
റാഞ്ചി-പട്ന ദേശീയ പാതയിലെ പൈങ്കി ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചാണ് അതിദാരുണമായ അപകടം. ബിഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലെ ജംഗാരോ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള 14 അംഗ സംഘമാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജാർഖണ്ഡിലെ പ്രശസ്തമായ രാജ്രപ്പയിലെ മാ ഛിന്നമസ്തിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദർശനത്തിനായി പോവുകയായിരുന്നു സംഘം. അമിതവേഗതയിലെത്തിയ വാഹനം മുൻപിൽ പോകുകയായിരുന്ന മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
അപകടസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 13 പേർ മരണപ്പെടുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിയെ രാംഗഡ് സദർ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മരിച്ചവരിൽ നാല് കുട്ടികളും നാല് സ്ത്രീകളും അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് രാംഗഡ് സദർ ആശുപത്രിയിലെ സിവിൽ സർജൻ ഡോ. അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
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അപകട ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പൂർണമായും രണ്ട് വാഹനങ്ങളും തകർന്നു. വാഹനത്തിനിടയിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും പൊലീസിനെ സഹായിച്ചു. പുറത്തെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും 13 പേർക്ക് അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ ജീവൻ നഷ്ടമായി. അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം ആശുപത്രിയിൽ തടിച്ചുകൂടി.
Ramgarh, Jharkhand: 13 people were killed in a road accident involving a car carrying devotees to Rajrappa Temple on the Ranchi-Patna National Highway. The deceased include four children, four women and five men. (Source: Police) https://t.co/NboM6r23kG— IANS (@ians_india) November 29, 2026
സ്ഥിരം അപകടമേഖലയായി രാംഗഡ്
രാംഗഡ് ജില്ലയിൽ റോഡപകടങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. സ്ഥിരം അപകട മേഖലയായി ഇവിടം മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനുമുമ്പ്, 2026 ജൂൺ 26 ന്, രാജ്രപ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ലാരി-ബാർലോങ്ങിന് സമീപം ഒരു ട്രക്കും മറ്റൊരു വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അപകടത്തിൽ എട്ട് പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ആ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ഒരു 'താഷ' (സംഗീത സംഘം) പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്തരം ആവർത്തിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ ജില്ലയിലെ റോഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
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