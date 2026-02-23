ഡൽഹിയിലേക്ക് 7 പേരുമായി പോയ എയർ ആംബുലൻസ് ജാർഖണ്ഡിൽ തകർന്നുവീണു
രാത്രി 7.10ന് റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനം സിമരിയക്ക് സമീപമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് ഇതിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. റഡാറിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്ന് ഡിജിസിഎ സ്ഥിരീകരിച്ചു; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
Published : February 23, 2026 at 11:19 PM IST
റാഞ്ചി: റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഏഴു പേരുമായി പോയ എയർ ആംബുലൻസ് ജാർഖണ്ഡിലെ ഛത്ര ജില്ലയിൽ തകർന്നു വീണു. രാത്രി 7.10ന് റാഞ്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനമാണ് സിമരിയക്ക് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. റഡാറിൽനിന്ന് വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഏഴു പേരുമായി റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ആംബുലൻസ് സിമരിയക്ക് സമീപം തകർന്നു വീണതായി സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിൽനിന്ന് ഔദ്യോഗിക വിവരം ലഭിച്ചുവെന്ന് റാഞ്ചി എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ വിനോദ് കുമാർ ദേശീയ വാർത്ത ഏജൻസിയോട് വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് ഈ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. റാഞ്ചി സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലേക്ക് കടന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് റഡാറിൽനിന്ന് വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
റഡാറിൽനിന്ന് മറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികം പിന്നിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള അടിയന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ ഡിജിസിഎ ആരംഭിച്ചത്. തികച്ചും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിവരം ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും എത്തിച്ചിരുന്നു. എങ്ങോട്ടാണ് വിമാനം യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിജിസിഎ ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. ഏത് കമ്പനിയുടെ വിമാനമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. വിമാനത്തിന് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചനകയും അധികൃതർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.