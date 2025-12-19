ആരാധകരുടെ മനം കവർന്ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ വിൻ്റർ ഫെസ്റ്റ്
Published : December 19, 2025 at 2:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാർണിവലും ആഘോഷങ്ങളുമായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വിൻ്റർ ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവല്ലിന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തി.
സന്ദർശകർക്ക് ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പാകത്തിലാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തത്. കാർണിവൽ പരേഡ്, മ്യൂസിക്കൽ ഗ്ലോ ഗാർഡൻ എന്നിവ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.
സന്ദർശന സമയം രാവിലെ 9 മണി മുതല് രാത്രി 9 മണി വരെ നീട്ടിയതോടെ, ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധിപേരാണ് എത്തിച്ചേര്ന്നതാണ്. രാത്രി സമയങ്ങളില് ഇവര്ക്കായി ലൈറ്റിങ് ഷോകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. പൂന്തോട്ടങ്ങളും ആകർഷകമായ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദര്ശകര്ക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗംഭീരമായ ഫിലിം സെറ്റുകളും സ്റ്റുഡിയോ ടൂറും ഉപയോഗിച്ച് സിനിമാ ലോകത്തെ ജീവസുറ്റതാക്കിയ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഭംഗി നുകരാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സന്ദർശകർ. വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് സ്റ്റണ്ടുകൾ, റൈഡുകൾ, ലൈവ് ഷോകൾ എന്നിവയാണ് കൂടുതലായും ആസ്വദിച്ചത്.
കാർണിവൽ പരേഡ്
റാമോജി വിൻ്റർ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കാർണിവൽ പരേഡും സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ചു. ഫ്ലോട്ടുകളും നർത്തകരും ഉൾപ്പടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ വേഷവിധാനം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളേയും അണിനിരത്തി നടന്ന പരേഡ് സന്ദർശകരുടെ മനം കവർന്നു. മ്യൂസിക്കൽ ഗ്ലോ ഗാർഡൻ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിച്ചു. മായലോക്ക് ഐക്കണിക് ഫിലിം സെറ്റുകളുടെ മാന്ത്രികത സന്ദർശകരുടെ മനസ് കീഴടക്കി.
കാർണി വൈബ് 2026 തയ്യാറാണ്!
ഡിസംബർ 31 ന് രാത്രി പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവയ്ക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി 'റാമോജി കാർണിവൈബ് - 2026' വേദി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഡിജെ, ലൈവ് ബാൻഡുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. 2026 ലെ ആവേശകരമായ കൗണ്ട്ഡൗൺ നിമിഷങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ എയർ ഡാൻസ് ഫ്ലോറിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ആഡംബരത്തോടുകൂടിയുള്ള വിരുന്ന്, ആകർഷകമായ സംഗീതം എന്നിവയും ആസ്വദിക്കാം. കോൾ-ഓൺ ഡ്രൈവർ, ബേബി കെയർ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.
സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജുകൾ
വിൻ്റർ ഫെസ്റ്റിനും പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ്. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ഈ ആഘോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക താമസ പാക്കേജുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ താമസിച്ച് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, www.ramojifilmcity.com സന്ദർശിക്കുക. കോൾ സെൻ്റർ നമ്പർ: 76598 76598
