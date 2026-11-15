റാമോജി റാവുവിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് ആദരമര്പ്പിച്ച് ഹൈദരാബാദില് 'ട്രിബ്യൂട്ട് വോക്ക്'
ജല്വിഹാറില് നിന്നാരംഭിച്ച നടത്തത്തില് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി കിരണ്, മാര്ഗദര്ശി എംഡി ശൈലജ കിരണ്, റാമോജി ഗ്രൂപ്പിലെ നിരവധി ജീവനക്കാര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കാളികളായി.
Published : November 15, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 11:31 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകന് റാമോജി റാവുവിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരമര്പ്പിച്ച് ഹൈദരാബാദില് 'ട്രിബ്യൂട്ട് വോക്ക്' സംഘടിപ്പിച്ചു.
ജല്വിഹാറില് നിന്നാരംഭിച്ച നടത്തത്തില് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി കിരണ്, മാര്ഗദര്ശി എംഡി ശൈലജ കിരണ്, റാമോജി ഗ്രൂപ്പിലെ നിരവധി ജീവനക്കാര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കാളികളായി. ജലവിഹാറില് നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റര് വരെയായിരുന്നു നടത്തം.
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റാമോജി റാവുവിനുള്ള മികച്ച ആദരമാണ് ഈ വാക്കത്തോണെന്ന് ശൈലജ കിരണ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുസ്മരണ പരിപാടികള് മറ്റ് ജില്ലകളിലും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സൂര്യപേട്ട്, നിസാമാബാദ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് ബൈക്ക് റാലികള് നടന്നു. മാര്ഗദര്ശിയിലും ഈനാടുവിലും നിന്നുള്ള നിരവധി ജീവനക്കാര് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി.
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കോതഗുഡം ജില്ലയിലെ ബഹദ്രാദിയിലെ കോതഗുഡം നഗരത്തിലും മോട്ടോര്സൈക്കിള് റാലി നടന്നു. മാര്ഗദര്ശി ചിറ്റ് ഫണ്ടില് നിന്നാരംഭിച്ച റാലി ബസ്റ്റ് സ്റ്റാന്ഡ്, വിജയനഗര് കോളനി, റെയില്വേസ്റ്റേഷന്, യെല്ലണ്ടു ക്രോസ്റോഡ് വഴി കടന്ന് പാല്വഞ്ചയില് സമാപിച്ചു.
പാല്വഞ്ചയിലെ പ്രധാന തെരുവുകളിലൂടെ കടന്ന് തിരികെ ഓഫീസിലെത്തി. വെള്ള ടീഷര്ട്ട് ധരിച്ചാണ് ജീവനക്കാര് റാലിയില് പങ്കെടുത്തത്. റാമോജി റാവുവിന്റെയും മാര്ഗദര്ശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിന്റെയും വിശ്വാസം ആലേഖനം ചെയ്ത പ്ലക്കാര്ഡുകളും ഇവര് ഏന്തിയിരുന്നു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ബൈക്ക് റാലികള്
റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാര് ആന്ധ്രയിലെ തിരുപ്പതി, കാക്കിനാഡ, ഗുണ്ടൂര് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും ബൈക്ക് റാലികള് സംഘടിപ്പിച്ചു. തിരുപ്പതിയില് മാര്ഗദര്ശി ഓഫീസില് നിന്നാരംഭിച്ച റാലി ടുഡ ഓഫീസ് ജംഗ്ഷന്, ശ്രീനിവാസം, മാമിഡികയല മാണ്ടി, അന്നമയ്യ ജംഗ്ഷന്, എം ആര് പള്ളി ജംഗ്ഷന്, ബാലാജി കോളനി തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. കാക്കിനാഡയില് മാര്ഗദര്ശി ഓഫീസില് നിന്നാരംഭിച്ച റാലി സര്പവാരം ജംഗ്ഷന്, മെയിന് റോഡ് വഴി ജഗന്നാഥപുരം, ദേവാലയം തെരുവ് വഴി കടന്നു പോയി.
ഗുണ്ടൂരില് മാര്ഗദര്ശി ഓഫീസില് നിന്നാരംഭിച്ച റാലി ഹിന്ദു കോളജ്, വഴി കളക്ടറേറ്റ്, കനകഗുണ്ട മേല്പ്പാലം, പട്ടാഭിപുരം, ഹനുമയ്യ കോളനി, ബൃന്ദാവന് ഗാര്ഡന് വഴി കടന്നു പോയി. റാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ കമ്പനികളില് നിന്ന് വന്തോതില് ജീവനക്കാര് റാലിയുടെ ഭാഗമായി. റാമോജി റാവുവിന്റെ സേവനങ്ങള്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്കുമുള്ള മികച്ച ആദരവാണ് ജീവനക്കാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് ഒരുക്കിയത്.