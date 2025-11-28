പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഇതാ ഒരു സുവര്ണാവസരം, ആകര്ഷകമായ പാക്കേജില് ഗ്ലാമ്പിങ് ഒരുക്കി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി
പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാം... അത്യാഡംബരത്തോടുകൂടിയുള്ള ക്യാമ്പിങിന് അവസരം നൽകി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി.
Published : November 28, 2025 at 4:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തില്പ്പെട്ട് ശ്വാസംമുട്ടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നേരെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വിട്ടോളൂ... ഇതാ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ അത്യാഡംബരത്തോടെയുള്ള ഒരു 'ഗ്ലാമറസ് ക്യാമ്പിങ്' ഒരുക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി.
അവരവരുടെ അഭിരുചികൾക്ക് അനുസൃതമായി സർവ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഒരു 'റാമോജി ഗ്ലാമ്പിങ്' ആണ് ഒരുക്കുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ഇണങ്ങി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്.
ആകർഷകവും ആധുനികവുമായ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഈ ഗ്ലാമ്പിങ്, റിസോർട്ട്, പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്ക് ഒരു പുത്തൻ അനുഭവം നൽകും. ജോലി സമ്മർദം കാരണം മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികള്ക്ക് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് ഗ്ലാമ്പിങ് നല്കുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾക്കും ദമ്പതികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഗ്ലാമ്പിങ് സൗകര്യങ്ങൾ
താമസത്തിനായി റാമോജി ഗ്ലാമ്പിംഗിൽ രണ്ട് തരം ടെൻ്റുകൾ ഉണ്ട്:
ബോളിവുഡ് ടെൻ്റ്: 18-ബൈ-22 അടി വലിപ്പമുള്ള ഈ സുഖപ്രദമായ ടെൻ്റ് ദമ്പതികൾക്കോ ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ക്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ ബെഡ്, ഒരു കോംപാക്റ്റ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഏരിയ, ചൂടും തണുത്ത വെള്ളവും ഉള്ള അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്ത്റൂം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഹോളിവുഡ് ടെൻ്റ്: കുടുംബങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പായി എത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികള്ക്കും അനുയോജ്യമായ കൂടുതൽ വിശാലമായ, 26-ബൈ-26 അടി പ്രീമിയം ടെൻ്റാണിത്. പ്രത്യേക ലിവിംഗ്, ബെഡ്റൂം സോൺ, ഒരു കിംഗ് ബെഡ്, പ്രീമിയം ഫിറ്റിംഗുകളുള്ള ഒരു വലിയ ബാത്ത്റൂം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഫീസ്
രണ്ട് ദിവസത്തിന് (രാത്രി താമസത്തിന്) യഥാക്രമം ബോളിവുഡ് ടെൻ്റിന് 7,499 രൂപയും ഹോളിവുഡ് ടെൻ്റിന് 9,499 രൂപയുമാണ് നിരക്കുകൾ. ഇവിടെ നിന്ന് ട്രക്കിങ്, യോഗ, മറ്റ് ഗെയിംസുകളും ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ബാല്യകാല സ്മരണകളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ വിനോദ പരിപാരടികളും സംഘടിപ്പിക്കും.
ആകർഷകമായ പാക്കേജുകൾ
'റാമോജി ഗ്ലാമ്പിങ്' ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ആകർഷകമായ പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, www.ramojifilmcity.com സന്ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 76598 76598 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി
ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. കേവലം ഹൈദരബാദില് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പ്രശസ്തി. ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. വർഷത്തില് നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടം സന്ദര്ശിക്കുന്നത്. യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും ധാരാളം പേര് ഇവിടെയെത്തുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ ഒരുക്കിയ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൾ ജനങ്ങളെ ഏറെ ആകര്ഷിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രകളുടെ പ്രധാന ഇടമാണ് ഇത്.
