വിദ്യാർഥികൾക്ക് താങ്ങായി റാമോജി ഫൗണ്ടേഷൻ; പോളിടെക്നിക് കോളജിൽ അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സജ്ജമായി
തെലങ്കാനയിലെ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളജിന് പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 1.33 കോടി രൂപയാണ് റാമോജി ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയിത്.
Published : April 23, 2026 at 2:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അബ്ദുല്ലപുർമെറ്റിലെ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ (എസ്ജിഎം) സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളജിന് 140 അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നൽകി റാമോജി ഫൗണ്ടേഷൻ. 1.33 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സജ്ജമാക്കിയത്. കോളജിൽ പുതുതായി ഒരുക്കിയ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്റർ ഇബ്രാഹിംപട്ടണം എംഎൽഎ മൽറെഡ്ഡി രംഗറെഡ്ഡി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും ഭാഗമായി റാമോജി ഫൗണ്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജനക്ഷേമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും മാതൃകാപരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കും ഉന്നമനത്തിനുമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം വലിയ സഹായങ്ങൾ നാടിൻ്റെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചടങ്ങിൽ റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക ചെയർമാൻ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ എംഎൽഎ പുഷ്പഹാരമണിയിക്കുകയും ചിരാതിലെ ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശത്തെ ഗ്രാമങ്ങളുടെയും വിവിധ സർക്കാർ ഓഫിസുകളുടെയും വികസനത്തിനായി റാമോജി റാവു മുമ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സുപ്രധാന നടപടികളെ എംഎൽഎ പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. പിതാവിൻ്റെ മുൻകാല മാതൃക പിന്തുടർന്ന് സമൂഹത്തിനായി നിസ്വാർഥ സേവനം നൽകുന്ന റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി സി എച്ച് കിരണിനെയും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ വിജ്ഞാന വിനോദ പരിപാടികൾക്കും കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനമേകുന്നതിനായി പോളിടെക്നിക് കോളജ് കാമ്പസിൽ പുതിയ ഓഡിറ്റോറിയം വേണമെന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ നിർമാണത്തിനായി തൻ്റെ നിയമസഭാ ഫണ്ടിൽനിന്ന് ഉടൻ 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും എംഎൽഎ വേദിയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്
റാമോജി ഫൗണ്ടേഷൻ ലഭ്യമാക്കിയ അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ രവീന്ദ്ര റാവു ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊവിഡ് പോലുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ഇതിലൂടെ പഠിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
കോളജിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഈ വലിയ സഹായം മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ബി നാഗമുനി നായിക് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടും വൈകാതെ 1.33 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത മനുഷ്യസ്നേഹപരമായ നടപടി ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ഭരണപരമായ മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്ന എംഎൽഎയ്ക്കും ഇതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി മുന്നോട്ടുവന്ന റാമോജി ഫൗണ്ടേഷനും പ്രിൻസിപ്പൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സിഎംഡി സി എച്ച് കിരൺ, ഫിലിം സിറ്റി എംഡി സി എച്ച് വിജയേശ്വരി, മറ്റ് അബ്ദുല്ലപുർമെറ്റ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എന്നിവർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിപുലമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് പുതിയ ഉദ്യമങ്ങൾ വഴി തുറക്കുന്നത്. എംപിഡിഒ ശ്രീവാണി, പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അശോക് റെഡ്ഡി, എംപിഒ ഇൻ ചാർജ് തുളജ പ്രസാദ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സർപഞ്ച് വിജയഗൗഡ്, ഡെപ്യൂട്ടി സർപഞ്ച് സുഷ്മ ഗൗഡ്, സി എച്ച് ഭാസ്കരാചാരി തുടങ്ങിയ നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വിവിധ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുതുതായി സജ്ജമാക്കിയ നാടിൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഏറെ ഗുണകരമായി മാറും.
