ടൊറൻ്റോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ തിളങ്ങി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി; സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയുമാണ് കരുത്തെന്ന് ചെയർമാൻ സി എച്ച് കിരൺ
ഇന്ത്യയിൽ മുൻപ് ഷൂട്ടിങ് അനുഭവം ഇല്ലാത്ത കാനഡ, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എന്തുതരം സൗകര്യങ്ങളും പരിഗണനയുമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന സംഘാടകരുടെ ചോദ്യത്തിന് സി എച്ച് കിരൺ മറുപടി നൽകി
Published : September 16, 2026 at 8:06 PM IST
ടൊറൻ്റോ: ലോകോത്തര ചലച്ചിത്ര സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തന ശൈലി വിശ്വാസ്യതയും സുതാര്യതയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയുമാണെന്ന് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സി എച്ച് കിരൺ. 51-ാമത് ടൊറൻ്റോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ (TIFF) ഭാഗമായി നടന്ന 'ഭാരത് പർവ്' സ്വീകരണച്ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ടൊറൻ്റോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിൻ്റെയും വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയും സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില് ഇന്ത്യയിലും കാനഡയിലുമുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും നിർമാതാക്കളും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും പപങ്കെടുത്തു.
ഇന്ത്യയിൽ മുൻപ് ഷൂട്ടിങ് അനുഭവം ഇല്ലാത്ത കാനഡ, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എന്തുതരം സൗകര്യങ്ങളും പരിഗണനയുമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന സംഘാടകരുടെ ചോദ്യത്തിന് സി എച്ച് കിരൺ മറുപടി നൽകി. "140 കോടി ജനങ്ങൾ സിനിമ നിർമിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേതെന്നും, ലോകമെമ്പാടും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് റാമോജി ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ, പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് ചലച്ചിത്ര സേവനങ്ങളും തങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സമയത്തിൻ്റെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയുമാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത. തങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു" ണ്ടെന്നും കിരണ് വ്യക്തമാക്കി.
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സി എച്ച് വിജയേശ്വരി, ഇടിവി നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കെ. ബാപിനീട് ചൗധരി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സി എച്ച് കിരണിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. 'ഇന്ത്യയുടെ മീഡിയ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് മേഖലയിലെ വളർന്നുവരുന്ന അവസരങ്ങൾ' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന പാനൽ ചർച്ചയിലാണ് ഇവർ പങ്കെടുത്തത്. ചടങ്ങിനിടയിൽ റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാനഡയിലെ ഫെഡറൽ മന്ത്രി മാർക്ക് മില്ലറുമായി കിരൺ, വിജയേശ്വരി, ബാപിനീട് ചൗധരി എന്നിവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.
The Consulate General of India, Toronto, in association with the @MIB_India and the @nfdcindia, hosted the Bharat Parv Reception on the sidelines of the 51st Toronto International Film Festival (#TIFF), bringing together filmmakers, producers and leading voices from India and… pic.twitter.com/uz9CvzyhNc— IndiainToronto (@IndiainToronto) September 16, 2026
സെപ്റ്റംബർ 10ന് ആരംഭിച്ച 51-ാമത് ടൊറൻ്റോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സെപ്റ്റംബർ 20 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ ഒന്നായ ഈ എഡിഷനിൽ 293 ചിത്രങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സെലക്ഷൻ, താരനിബിഡമായ റെഡ് കാർപെറ്റുകൾ, പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന 'ഭാരത് പവലിയൻ' ആണ് ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക സാന്നിധ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ സമഗ്രമായ നിർമാണ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്.
2027ലെ വേവ്സ് ഉച്ചകോടി (WAVES Summit) പോലുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന നാഴികക്കല്ലുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കും പരിപാടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്രഷ്ടാക്കളുമായി സഹനിർമാണങ്ങൾക്കും വിപണന പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ കനേഡിയൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ, സ്റ്റുഡിയോകൾ, വിതരണക്കാർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.
കോണ്ടൻ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ യും നവീന ആശയങ്ങളുടെയും നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ ഉയർന്നുവരുന്നതിനെ കാനഡയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ദിനേശ് കെ പട്നായിക് പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും മീഡിയ, എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് മേഖലകളിൽ ആഗോള അവസരങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനും വേവ്സ് ഉച്ചകോടി 2027 സഹായകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിലുള്ള സർഗാത്മക പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ അനന്തസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ മഹാവീർ സിംഗ്വി പറഞ്ഞു. കഥപറച്ചിലും നിർമാണവും മുതൽ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ, അനിമേഷൻ, വിഎഫ്എക്സ്, ഗെയ്മിംഗ്, ആഗോള വിതരണം വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്രമായ മാധ്യമ- വിനോദ മൂല്യശൃംഖല പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ പങ്കാളികളോടും അഭ്യർഥിച്ചു.
ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി, 2,000 ഏക്കറിലധികം വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് എന്ന നിലയിൽ ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
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