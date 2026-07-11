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​കൊൽക്കത്ത ടിടിഎഫിൽ തിളങ്ങി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി; ബാഹുബലി സെറ്റുകളും അവധിക്കാല കാർണിവലുകളും പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സിറ്റിയാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. ഇവിടെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ് മാത്രമല്ല കോർപ്പറേറ്റ് കോൺഫറൻസുകൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ ടൂറുകൾ മുതൽ ഉത്സവ കാർണിവലുകൾ വരെ ഇവിടെ നടക്കുന്നു.

RFC AT TTF TRAVEL AND TOURISM FAIR IN KOLKATA RAMOJI FILM CITY SPECIALITIES OF RAMOJI FILM CITY
കൊൽക്കത്തയിലെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫെയറിൻ്റെ ആകർഷണമായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 3:39 PM IST

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സൗമിത ഭട്ടാചർജി

കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫെയറിൽ (TTF) പ്രധാന ആകർഷണമായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പ്രതിനിധികൾ, തങ്ങളുടെ ഐതിഹാസികമായ ബാഹുബലി സെറ്റുകളും വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവകാല കാർണിവലുകളും മേളയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി. ​വെള്ളിത്തിരയിൽ കണ്ട കൊട്ടാരങ്ങളും യുദ്ധക്കളങ്ങളും വിദേശ തെരുവുകളും ഫെയറിടേൽ ഗാർഡനുകളുമെല്ലാം ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സമ്മാനിക്കുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങുകൾക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല. കോർപ്പറേറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗുകൾ, കുടുംബ വെക്കേഷനുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ ടൂറുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫെയറിൽ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.

500-ലധികം ഹോട്ടൽ മുറികൾ, 800-ലധികം കിടക്കകളുള്ള ഡോർമിറ്ററികൾ, എല്ലാത്തരം പരിപാടികൾക്കും അനുയോജ്യമായ അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ - 10 പേർക്കുള്ള ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകൾ മുതൽ 10,000 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന മെഗാ ഇവൻ്റുകൾ വരെ സജ്ജീകരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ (RFC) സീനിയർ ജനറൽ മാനേജർ തുഷാർ ഗാർഗ് പറഞ്ഞു. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വെറുമൊരു മീറ്റിംഗ് വേദിയല്ല, അതൊരു അനുഭവമാണ്, തുഷാർ ഗാർഗ് വ്യക്തമാക്കി.

വിശാലമായ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി

രാവിലെ കോൺഫറൻസ്, ഉച്ചയ്ക്ക് തീം ലൊക്കേഷനുകളിലെ വിനോദങ്ങൾ, 'സാഹസ്' അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലെ ടീം ബിൽഡിംഗ് വ്യായാമങ്ങൾ, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകളും ഡിജെ നൈറ്റും, അടുത്ത ദിവസം ഫിലിം സിറ്റി ടൂറും ഉൾപ്പെടുന്ന പാക്കേജുകളാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഗീതജ്ഞരായ എഡ് ഷീരൻ, എ ആർ റഹ്മാൻ എന്നിവരുടെ 15,000-ത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത മെഗാ സംഗീത പരിപാടികൾക്കും രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വിജയകരമായി വേദിയായി.

RFC AT TTF TRAVEL AND TOURISM FAIR IN KOLKATA RAMOJI FILM CITY SPECIALITIES OF RAMOJI FILM CITY
Ramoji Film City Showcases Tourism, Wedding and MICE Offerings at Kolkata Travel Fair (RAMOJI FILM CITY)

വിവാഹ ചടങ്ങിന് മാറ്റ് കൂട്ടാന്‍ ഫിലിം സിറ്റി

ശീതകാലത്തെ കല്യാണ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗുകൾക്കായി വൻ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. "സഗായ് ടു ബിദായ്" (നിശ്ചയ ചടങ്ങ് മുതൽ വധുയാത്ര അയക്കൽ വരെ) എന്ന ആശയമാണ് ആർഎഫ്‌സി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ വിവാഹ പരിപാടികളും ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് നടത്താനുള്ള അവസരം നൽകുന്നുവെന്ന് തുഷാർ ഗാർഗ് വിശദീകരിച്ചു.

രാജകൊട്ടാരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ, പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ പുൽത്തകിടിയിലെ റിസപ്ഷനുകൾ, തീം മ്യൂസിക് നൈറ്റുകൾ, പരമ്പരാഗത മെഹന്ദി ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം പ്രത്യേക വേദികളുണ്ട്. അതിഥികൾക്കായി അഞ്ച് നക്ഷത്ര ഹോട്ടലായ 'സിതാര', നാല് നക്ഷത്ര ഹോട്ടലായ 'താര', കൂടാതെ 'ശാന്തിനികേതൻ', 'ഗ്രീൻസ് ഇൻ' എന്നീ പ്രോപ്പർട്ടികളും ലഭ്യമാണ്.

RFC AT TTF TRAVEL AND TOURISM FAIR IN KOLKATA RAMOJI FILM CITY SPECIALITIES OF RAMOJI FILM CITY
Ramoji Film City Showcases Tourism, Wedding and MICE Offerings at Kolkata Travel Fair (RAMOJI FILM CITY)

​സിനിമകളുടെ മാസ്മരിക ലോകം

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ ഇതുവരെ 3,500-ലധികം സിനിമകൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ടൂറിസം ജനറൽ മാനേജർ സൂരജ് സിൻഹ അറിയിച്ചു. ബാഹുബലി, ആർ.ആർ.ആർ, കൽക്കി, പുഷ്പ, സൂര്യവംശം തുടങ്ങിയ വൻ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ യഥാർഥ സെറ്റുകളിലൂടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് നേരിട്ട് നടന്നു കാണാം. ദുർഗ്ഗാ പൂജ അവധിക്കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ പ്രത്യേക കാർണിവൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ ഫിലിം സിറ്റി തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കും. ഗംഭീരമായ കാർണിവൽ പരേഡ്, ലൈവ് മ്യൂസിക്, നൃത്ത പരിപാടികൾ, ലൈറ്റിംഗുകൾ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്കായി 'ഫണ്ടുസ്ഥാന്‍' ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

ദുർഗ്ഗാ പൂജ അവധിക്കാലത്ത് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മികച്ച ഇടമാണിതെന്ന് സൂരജ് സിൻഹ പറഞ്ഞു. ആഡംബര ഹോട്ടലുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് ഹോട്ടലുകൾ, പ്രീമിയം വില്ലകൾ, ഗ്ലാംപിംഗ് ടെൻ്റുകൾ എന്നിവയുള്ളതിനാൽ ഏത് ബജറ്റിലുള്ളവർക്കും അനുയോജ്യമായ താമസം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലും ബാക്കി സമയം ഹൈദരാബാദ് നഗരം ചുറ്റിക്കാണാനും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

RFC AT TTF TRAVEL AND TOURISM FAIR IN KOLKATA RAMOJI FILM CITY SPECIALITIES OF RAMOJI FILM CITY
Ramoji Film City Showcases Tourism, Wedding and MICE Offerings at Kolkata Travel Fair (RAMOJI FILM CITY)

ബംഗാൾ മന്ത്രി ദിലീപ് ഘോഷിന്റെ ഭാര്യ റിങ്കു ഘോഷ് ടിടിഎഫിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സ്റ്റാൾ സന്ദർശിച്ചു. ബാഹുബലി, പുഷ്‌പ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫൈൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫിലിം സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദുർഗ്ഗാ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം സ്വയം അത് സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ടിടിഎഫ് പോലുള്ള ടൂറിസം മേളകളിൽ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പങ്കാളിത്തം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിങ്കു ഘോഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

RFC AT TTF
TRAVEL AND TOURISM FAIR IN KOLKATA
RAMOJI FILM CITY
SPECIALITIES OF RAMOJI FILM CITY
RAMOJI FILM CITY

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