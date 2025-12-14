പുതുവത്സരം റാമോജിക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കാം; ഒരുമാസം നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന 'ശൈത്യോത്സവത്തി'ന് സന്ദര്കരെ ക്ഷണിച്ച് ഫിലിം സിറ്റി
'കാർണിവൈബ് 2026' ഡിസംബർ 31 ന് നടക്കും, സന്ദർശകർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ എയർ ഡാൻസ് ഫ്ലോറിൽ കൗണ്ട്ഡൗൺ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാകും.
Published : December 14, 2025 at 5:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതുവത്സരത്തെ വരവേല്ക്കാനൊരുങ്ങി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. അടിപൊളി പുതുവത്സര പരിപാടികളും വിനോദ പരിപാടികളും സജ്ജമാക്കിയുള്ള റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ 'ശൈത്യോത്സവം' ആരംഭിക്കാന് ഇനി ദിവസങ്ങള് മാത്രം.
ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന വിൻ്റര് ഫെസ്റ്റിലേക്ക് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 18 മുതല് 2016 ജനുവരി 18 വരെയാണ് 'വിൻ്റര് ഫെസ്റ്റ്' നടക്കുന്നത്.
വിൻ്റര്ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതുവത്സരവും റാമോജിക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കാം. ആകര്ഷകമായ ഡിജെകളും സംഗീത പരിപാടികളും നിറഞ്ഞ 'റാമോജി കാർണിവൈബ് 2026' ഡിസംബര് 31 ന് അരങ്ങേറും. ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ആകര്ഷകമായ 'മായാലോക്' ഇതിൻ്റെ ഭാഗമകും. കാര്ണിവല് പരേഡുകളും, സംഗീതോത്സവവും, വര്ണാഭമായ പൂന്തോട്ടവും മറ്റ് നിരവധി ആകര്ഷകമായ വിനോദങ്ങളും ഫിലിം സിറ്റി സഞ്ചാരികള്ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു
ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, സന്ദർശന സമയം രാത്രി 9 മണി വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് സന്ദർശകർക്ക് ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഭംഗി പ്രകാശപൂരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതുല്യമായ ഫിലിം സെറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പവും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പവും സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.
തത്സമയ ഷോകൾ, വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് സ്റ്റണ്ടുകൾ, ആവേശകരമായ റൈഡുകൾ, സാഹസികതകള്, പക്ഷി പാർക്കിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം എന്നിവ ഇതിനെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റും.
പുതുവത്സര പാർട്ടി 2026
പുതുവത്സരത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഡിസംബർ 31 ന് 'കാർണിവൈബ് 2026' നടക്കും. ഡിജെ, ലൈവ് ബാൻഡ്, മറ്റ് നിരവധി എൻ്റര്ടൈന്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമുകള് കാര്ണിവല് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ എയർ ഡാൻസ് ഫ്ലോറില് ആവേശകരമായ കൗണ്ട്ഡൗൺ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. മനോഹര സംഗീതത്തിനൊപ്പം രുചിയേറും വിഭവങ്ങളും ആവോളം ആസ്വദിക്കാം.
അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാർണിവൽ
വിവിധ വേഷവിധാനങ്ങളിലുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഫ്ലോട്ടുകളും നൃത്ത പ്രകടനങ്ങളും മനോഹരമായ കാർണിവൽ പരേഡിൽ ഉള്പ്പടുന്നു. എട്ട് മുതൽ 80 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫിലിം സിറ്റിയുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിനിടയിൽ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
മ്യൂസിക്കൽ ഗ്ലോ ഗാർഡൻ ഒരു അനുഭവം പകര്ന്ന് നല്കും. മായലോക് സന്ദർശനത്തിലൂടെ ആകർഷകമായ ഫിലിം സെറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും. സെറ്റ് ഡിസൈൻ, കലാപരമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലെ കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ ആസ്വദിക്കാം.
പ്രത്യേക പാക്കേജുകളും സൗകര്യങ്ങളും
'വിൻ്റര് ഫെസ്റ്റ്', 'റാമോജി കാർണിവൈബ് 2026' എന്നിവയ്ക്കായി വിവിധ പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കോൾ-ഓൺ ഡ്രൈവർമാർ, കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിനായി ക്രെഷ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, www.ramojifilmcity.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 7659876598 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.
