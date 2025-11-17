"അവാർഡ് ജേതാക്കളിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകള്, ഇവരാണ് യഥാര്ഥ ഹീറോസ്", റാമോജിയുടെ സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നുവെന്ന് സിഎംഡി കിരണ്
ഈ വർഷത്തെ 7 അവാർഡ് ജേതാക്കളിൽ നാലുപേരും സ്ത്രീകളാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനെ (ശ്രീ റാമോജി റാവു) വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.
Published : November 17, 2025 at 11:08 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയവരെ പ്രശംസിച്ച് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സി എച്ച് കിരൺ. സമൂഹത്തിലെ യഥാര്ഥ നായകന്മാര്ക്കാണ് അവാര്ഡ് ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ സ്മരണാർഥം സംഘടിപ്പിച്ച 'റാമോജി എക്സലൻസ്' ദേശീയ പുരസ്കാര ചടങ്ങില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ സമൂഹത്തിലെ യഥാർഥ നായകന്മാരെയും, ധൈര്യം, ദയ, പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയോടുകൂടി നിരന്തരം പോരാടുന്നതുമായ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നു" എന്ന് സി എച്ച് കിരൺ പറഞ്ഞു. അവാർഡ് ചടങ്ങിൽ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മുഖ്യാഥിതിയായി എത്തിയ ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണനാണ് വിവിധ മേഖലകളില് കഴിവ് തെളിയിച്ച രാജ്യത്തെ 7 പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികള്ക്ക് അവാർഡുകൾ നൽകി ആദരിച്ചത്.
"നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെയർമാൻ ശ്രീ റാമോജി റാവു, ദീർഘവീക്ഷണവും അസാധാരണമായ ദൃഢനിശ്ചയവുമുള്ള ആളായിരുന്നു. ലക്ഷ്യത്തോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും മുന്നോട്ടുപോയാല് സാധാരണക്കാർക്ക് അസാധാരണമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച നേതാവായിരുന്നു ശ്രീ റാമോജി റാവു" എന്ന് സി.എച്ച്. കിരൺ പറഞ്ഞു.
"സംരംഭവും ധാർമികതയും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കും, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും സേവിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നു. ധാർമികതയില്ലാത്ത സംരംഭം ശൂന്യമാണെന്നും സേവനമില്ലാത്ത വിജയം ആഴം കുറഞ്ഞതാണെന്നും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും നമ്മെ ഓർമിപ്പിച്ചു. ആ ബോധ്യം റാമോജി ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്ത പുതിയ തലമുറകളെടേതുമാണ്" എന്ന് സിഎംഡി കിരൺ പറഞ്ഞു.
"റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ ശ്രീ രാമോജി റാവുവിൻ്റെ ആത്മാവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആദരാഞ്ജലിയാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൊള്ളായിരത്തിലധികം വ്യക്തികളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഓരോ അവാർഡ് ജേതാവിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏഴ് അവാർഡ് ജേതാക്കളിൽ നാലുപേരും സ്ത്രീകളായിരുന്നുവെന്ന് സിഎംഡി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി പോരാടിയ ശ്രീ രാമോജി റാവുവിനിത് ഇത് ഏറെ സന്തോഷം നല്കുമെന്നും കിരണ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ റാമോജി റാവു
"ഈ വർഷത്തെ ഏഴ് അവാർഡ് ജേതാക്കളിൽ നാലുപേരും സ്ത്രീകളാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനെ (ശ്രീ റാമോജി റാവു) വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും. ജീവിതത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി പോരാടി. സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനും മൂല്യത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചു. അവരുടെ പുരോഗതിക്കായി വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടു. പുരോഗമന സമൂഹത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വവും പങ്കാളിത്തവും അനിവാര്യമാണെന്നത് റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ അവാർഡുകൾ ആ വിശ്വാസത്തെ മനോഹരമായി വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു" സിഎംഡി സിഎച്ച് കിരൺ പറഞ്ഞു.
അവാർഡ് ജേതാക്കളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവാർഡ് ലഭിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശക്തിയും നിസ്വാർത്ഥതയും പ്രതീക്ഷയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു കുടുംബമെന്ന നിലയിലും ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിലും "സദ്ഗുണത്തെ അംഗീകരിക്കുക, പ്രൊഫഷണൽ മികവിനെ അംഗീകരിക്കുക, മാനവികതയ്ക്കുള്ള സേവനത്തെ അംഗീകരിക്കുക" എന്ന ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ സ്വപ്നം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് റോമാജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കടമയും അംഗീകാരവുമായി കാണുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എല്ലാ വർഷവും റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ നൽകും
"സ്ഥാപക ചെയർമാൻ്റെ (ശ്രീ റാമോജി റാവു) വിലമതിച്ച ആദർശങ്ങളായ കഠിനാധ്വാനം, വിനയം, പ്രത്യാശ എന്നിവയെ സജീവമായി നിലനിർത്തുക എന്നത് ഒരു തുടർച്ചയായ ദൗത്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം കൂടുതൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആദരിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ വർഷവും അവാർഡ് വിപുലീകരിക്കും" സിഎംഡി പറഞ്ഞു.
പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ
ജേണലിസത്തിലെ മികവ്: ജയദീപ് ഹാർദിക്കർ. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായി മാറുകയും ചെയ്തതിന്.
യൂത്ത് ഐക്കൺ പുരസ്കാരം: ബൊല്ലാൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ല. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ശാക്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുസ്ഥിര നിർമാണ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതിന്.
കലയിലും സംസ്കാരത്തിലുമുള്ള മികവ്: പ്രൊഫ. സതൂപതി പ്രസന്ന ശ്രീ. 19 ആദിവാസി ഭാഷകൾക്കായി ലിപികൾ സൃഷ്ടിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ സാഹിത്യ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചതിന്.
ഗ്രാമവികസനത്തിലെ മികവ്: 'ജല മാതാവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന അംല അശോക് റൂയിയ. മഴവെള്ള സംഭരണത്തിലൂടെ വരൾച്ചാ ബാധിത ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉപജീവനമാർഗവും പ്രതീക്ഷയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന്.
മനുഷ്യസേവനത്തിലെ മികവ്: "പെഹ്ചാൻ – ദി സ്ട്രീറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ" സ്ഥാപകൻ ആകാശ് ടണ്ടൻ. ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ ആയിരക്കണക്കിന് നിർധന കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായതിന്.
വനിത അച്ചീവർ പുരസ്കാരം: പല്ലബി ഘോഷ്. മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പോരാടി 10,000ത്തിലധികം സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും 75,000ത്തിലധികം പേരെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്ത ധീരവനിത.
സയൻസ് & ടെക്നോളജിയിലെ മികവ്: ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (ഐഐഎസ്സി) ബംഗളൂരുവിലെ ജിയോടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറായ പ്രൊഫ. മാധവി ലത ഗാലി. ചിനാബ് റെയിൽവേ പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ദേശീയ പദ്ധതികൾക്ക് സംഭാവന നൽകിയതിന്. വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിച്ച റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കിരൺ, റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചെറുമകൾ ദിവിജ ചെറുകുരി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.
