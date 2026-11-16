റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് വിതരണത്തിന് വിജയവാഡയിൽ അരങ്ങൊരുങ്ങി; മുഖ്യാതിഥിയായി അമിത് ഷാ എത്തും
Ramoji Excellence Awards Ceremony: റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്
Published : November 16, 2026 at 10:00 AM IST
അമരാവതി: റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് സ്ഥാപകൻ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ സ്മരണാർഥം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രശസ്തമായ റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങിന് വിജയവാഡയിൽ അരങ്ങൊരുങ്ങി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5.30ന് വിജയവാഡയിലെ ഡോ. ബിആർ അംബേദ്കർ കലാവേദികയിലാണ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്.
റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ അസാധാരണമായ പ്രതിഭയും അർപ്പണബോധവും തെളിയിക്കുകയും സാമൂഹികക്ഷേമത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒൻപത് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കാണ് ഇത്തവണ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. അവാർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭകളെല്ലാം ഇതിനോടകം വിജയവാഡയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ അബ്ദുൽ നസീർ, മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. ഇവർക്ക് പുറമെ നിരവധി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്നുള്ള ഏകദേശം 1000 പ്രമുഖരെയാണ് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കനത്ത സുരക്ഷയും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളും
ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ വിവിധ സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടികളും വിനോദ പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് 6.30ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രധാന അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും. പുണെയിൽനിന്ന് വിജയവാഡയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന അമിത് ഷാ വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെ വേദിയിലെത്തും. വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നതിനാൽ കനത്ത സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിലെ ഉന്നത സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഞായറാഴ്ച തന്നെ വേദിയിലെത്തി സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും റിഹേഴ്സലുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.
അതിഥികളുടെ സൗകര്യാർഥം അംബേദ്കർ കലാവേദികയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിപുലമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, ടിടിഡി റോഡ്, ഡോ. ബിആർ അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ പാർക്ക്, സിഎസ്ഐ ചർച്ച്, ബിഷപ്പ് അസറയ്യ ഹൈസ്കൂൾ, സിവിആർ സ്കൂൾ, ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഓഫിസ് വളപ്പ്, സിഎആർ ഗ്രൗണ്ട്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഒൻപത് വിഭാഗങ്ങളിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ
റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 16ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചുതുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയതെങ്കിൽ ഇത്തവണ രണ്ട് പുതിയ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തനം, കല-സംസ്കാരം, ഗ്രാമവികസനം-കൃഷി, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമൂഹിക സേവനം, വനിതാശാക്തീകരണം, യൂത്ത് ഐക്കൺ, വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആരോഗ്യം എന്നീ ഒൻപത് മേഖലകളിലാണ് ഇത്തവണ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ സേവനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഒൻപത് പേരെ പുരസ്കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം കാഷ് പ്രൈസുമാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്.
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