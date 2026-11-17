റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2026: പ്രതിസന്ധികളെ തോൽപിച്ച് രാജ്യത്തിന് വഴികാട്ടിയായ ഒൻപത് ജീവിതങ്ങൾ
Ramoji Award Winners 2026: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : November 17, 2026 at 7:29 AM IST
വിജയവാഡ: മാധ്യമപ്രവർത്തനം, കലയും സംസ്കാരവും, ഗ്രാമവികസനവും കൃഷിയും, ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും, സാമൂഹിക സേവനം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, യുവജന നേതൃത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക് ഒൻപത് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വിജയവാഡയിൽ വച്ച് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2026 സമ്മാനിച്ചു.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊദിലി രാജശേഖര രാജു (ഗ്രാമവികസനവും കൃഷിയും), വി രുക്മിണി റാവു (വനിത പ്രതിഭ), ഡോക്ടർ ജെമ്മ ജെ എടശ്ശേരി (വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും), ഡോക്ടർ ഗണേഷ് ബരയ്യ (യൂത്ത് ഐക്കൺ), ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഗുപ്ത (മാനവ സേവനം), വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി (കലയും സംസ്കാരവും), അർജുൻ അരുണാചലം (ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും), മൈത്രേയി ശ്രീകാന്ത് ജിച്കർ (വിദ്യാഭ്യാസം), എം സുചിത്ര (മാധ്യമപ്രവർത്തനം) എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. ഇവരുടെ ജീവിതയാത്രയും പ്രധാന സംഭാവനകളും താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
പൊദിലി രാജശേഖര രാജു (ഗ്രാമവികസനവും കൃഷിയും)
ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ ജലമനുഷ്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പൊദിലി രാജശേഖര രാജു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രകാശം ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകനും ഗ്രാമവികസന പ്രചാരകനുമാണ്. രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി വരൾച്ചാബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നീർത്തട വികസനം, ഭൂഗർഭജല പരിപോഷണം, ജലസേചനം, കുടിവെള്ള സുരക്ഷ, സുസ്ഥിര ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച രാജു ചെറുപ്പം മുതലേ ജലക്ഷാമം മൂലം കർഷകരും ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് വളർന്നത്. തുടക്കത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ, നൈപുണ്യ വികസനം, സാമൂഹിക സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായി സർക്കാരിതര സംഘടനകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം 2005ലാണ് ജലസംരക്ഷണത്തിലേക്ക് തൻ്റെ പ്രവർത്തനം പ്രധാനമായും മാറ്റിയത്. അന്നുമുതൽ നീർത്തട പദ്ധതികൾ, തടയണകൾ, കാർഷിക കുളങ്ങൾ, മഴവെള്ള സംഭരണികൾ എന്നിവയിലൂടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിർമിക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഇത് ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങളുടെ ജലസുരക്ഷയും ഉപജീവനമാർഗങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വലിയ തോതിൽ സഹായിച്ചു.
വി രുക്മിണി റാവു (വനിത പ്രതിഭ)
സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അസമത്വങ്ങൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അന്തസ്സും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കാനും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ലിംഗവിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വി രുക്മിണി റാവു. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അനീതികളെ ചെറുക്കാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം. സ്ത്രീധന മരണങ്ങളും ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളും വലിയ പൊതുവിഷയമായി മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ, 1981ൽ ഡൽഹിയിൽ സഹേലി റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അവർ പങ്കാളിയായി. അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്രയമായും ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന വേദിയായും ഈ സംഘടന മാറി.
തുടർന്ന് ഡെക്കാൻ ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് സൊസൈറ്റിയിലൂടെ അവർ തൻ്റെ പ്രവർത്തനം തെലങ്കാനയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. വനിത കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, പരമ്പരാഗത കാർഷിക അറിവുകൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയ്ക്കായി അവർ ശബ്ദമുയർത്തി. സ്ത്രീ സമത്വം എന്നത് യഥാർഥ അവകാശങ്ങളായും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമായും നേതൃപരമായ അവസരങ്ങളായും മാറുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് അവർ എക്കാലവും ശ്രദ്ധിച്ചത്.
ഡോക്ടർ ജെമ്മ ജെ എടശ്ശേരി (വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും)
ഡോക്ടർ അക്വിനാസ് എടശ്ശേരി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ജെമ്മ ജെ എടശ്ശേരി നീണ്ട കാലത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര സേവനത്തിനും ബിരുദാനന്തര പരിശീലനത്തിനും ശേഷം വിരമിച്ചിട്ടും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്കായി തൻ്റെ സേവനം തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഒഡിഷയിലെ കലാഹന്ദി ജില്ലയിലുള്ള വിദൂര ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് അവരെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. ചികിത്സയ്ക്കായി കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യ സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ വിരമിച്ച ശേഷം അവർ തുവാമുൽ രാംപൂരിലേക്ക് താമസം മാറി.
അവിടെ സ്വാസ്ഥ്യ സ്വരാജ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച അവർ, പ്രാദേശിക ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ സ്വാസ്ഥ്യ സതികൾ അഥവാ മുൻനിര ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത ആരോഗ്യ മാതൃക വികസിപ്പിച്ചു. വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പോഷകാഹാരം, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തുവാമുൽ രാംപൂരിലെ 79 ഗ്രാമങ്ങളിലായി ഏകദേശം 14,000 ആളുകളിലേക്ക് ഈ സേവനം എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ക്ഷയരോഗ നിർമാർജന പദ്ധതിയിലൂടെ 96 ശതമാനം രോഗമുക്തി നിരക്ക് കൈവരിക്കാനായി. ആദിവാസി യുവതികൾക്ക് കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണർമാരാകാനും ഇതിലൂടെ നൈപുണ്യവും നേതൃപാടവവും നേടി സ്വന്തം സമൂഹത്തെ സേവിക്കാനും ഈ സംരംഭം അവസരമൊരുക്കി.
ഡോക്ടർ ഗണേഷ് ബരയ്യ (യൂത്ത് ഐക്കൺ)
ഗുജറാത്തിലെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും സ്ഥാപനപരവുമായ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് ഡോക്ടർ പദവിയിലേക്കെത്തിയ ഗണേഷ് ബരയ്യയുടെ ജീവിതം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. ഭാവ്നഗർ ജില്ലയിലെ ഗോർഖി ഗ്രാമത്തിൽ എട്ട് മക്കളുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ബരയ്യ ജനിച്ചത്. മൂന്ന് അടി മാത്രം ഉയരവും 72 ശതമാനം ശാരീരിക പരിമിതിയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഡോക്ടറാകുക എന്ന തൻ്റെ ലക്ഷ്യവുമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുപോയി.
ദേശീയ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് വിജയിച്ചെങ്കിലും ഉയരക്കുറവിൻ്റെ പേരിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു. നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെ ഈ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം 2019ൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽനിന്ന് ചരിത്രപരമായ വിധി സമ്പാദിക്കുകയും മെഡിക്കൽ പഠനത്തിന് അർഹത നേടുകയും ചെയ്തു. 2024ൽ ഭാവ്നഗറിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്ന് എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവിടെത്തന്നെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ആരോഗ്യ സേവനം എത്തിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തും മറ്റ് മേഖലകളിലും ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ്.
ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഗുപ്ത (മാനവ സേവനം)
സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽനിന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് സാമൂഹിക സേവനരംഗത്തേക്ക് എത്തിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും വികസന മേഖലയിലെ പ്രമുഖനുമാണ് ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഗുപ്ത. സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ ചേരിയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഗുപ്ത ഉപജീവനത്തിനായി തൻ്റെ എട്ടാം വയസ്സിൽ ബലൂൺ വിൽപന നടത്തി ബാലവേലക്കാരനായാണ് ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ അരികുകളിലേക്ക് മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട കുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു.
ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുള്ള കരുത്താക്കി മാറ്റിയ അദ്ദേഹം ലാഡ്ലി ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ബാലാവകാശ സംരക്ഷണം, ഉപജീവന വികസനം, ശുചിത്വം, ലിംഗസമത്വം, യുവജന വികസനം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയുന്നതിനൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന ഘടകങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി (കലയും സംസ്കാരവും)
തനതായ ശബ്ദത്തിലൂടെയും ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള വൈദ്യുത സംഗീത ഉപകരണമായ ഗായത്രി വീണയിലെ അസാമാന്യ പ്രാവീണ്യത്തിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയയായ മലയാളി പിന്നണി ഗായികയും കർണാടക സംഗീതജ്ഞയുമാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി. 1981 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്ത് ജനിച്ച വിജയലക്ഷ്മിക്ക് ജന്മനാ കാഴ്ചപ്പരിമിതിയുണ്ട്. എങ്കിലും ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ സംഗീതവുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച അവർ തൻ്റെ അഞ്ചാം വയസ്സുമുതൽ സംഗീതത്തിലെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.
ഗാനഗന്ധർവൻ കെജെ യേശുദാസിൻ്റെ ഗാനങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പാട്ടുകൾ കേട്ടുപഠിച്ച അവർ രാഗങ്ങളിലും വിവിധ സംഗീത ശൈലികളിലും അസാധാരണമായ കൈയടക്കം നേടി. തുടർന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിലും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതരംഗത്തും തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. കഠിനാധ്വാനവും പുതുമയും കലയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സമർപ്പണവുമാണ് അവരുടെ സംഗീത യാത്രയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഗായത്രി വീണയിലെ കച്ചേരികൾ ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്ത് അവർക്ക് സവിശേഷമായ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തു.
അർജുൻ അരുണാചലം (ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും)
ആധുനിക രോഗനിർണയ ഇമേജിങ് സംവിധാനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനിയറും മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി സംരംഭകനുമാണ് അർജുൻ അരുണാചലം. തദ്ദേശീയമായി 1.5 ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് അഥവാ എംആർഐ സ്കാനർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ വോക്സൽഗ്രിഡ്സ് ഇന്നൊവേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം. വിലകൂടിയ വിദേശ മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് ഉപകരണങ്ങളെ ഇന്ത്യ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും അത്യാധുനിക ആരോഗ്യ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ആഭ്യന്തര ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം.
അമേരിക്കയിൽനിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനിയറിങ്ങിൽ ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ന്യൂയോർക്കിലെ ജിഇ ഗ്ലോബൽ റിസർച്ചിൽ ഗവേഷണ പരിചയം നേടുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് തദ്ദേശീയമായി എംആർഐ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എൻജിനിയറിങ്, ഇമേജ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിവയിലുള്ള തൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സോഷ്യൽ ആൽഫയുടെ പിന്തുണയോടെ 2017ലാണ് അദ്ദേഹം വോക്സൽഗ്രിഡ്സ് സ്ഥാപിച്ചത്. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ആധുനിക മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാനും നിർമിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഭാവനയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നൽകുന്നത്.
എം സുചിത്ര (മാധ്യമപ്രവർത്തനം)
പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിതി തകർച്ച, വികസന നയങ്ങൾ, പൊതുജനാരോഗ്യം, സാമൂഹിക നീതി, ലിംഗസമത്വം, ആദിവാസികളുടെയും മറ്റ് പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ഗവേഷകയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ് എം സുചിത്ര. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ച് അവർ തയാറാക്കിയ അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടുകൾ വികസന-പരിസ്ഥിതി നയങ്ങൾ ആദിവാസികൾ, ദലിതർ, കർഷകർ, സ്ത്രീകൾ, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ എന്നിവരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് തുറന്നുകാട്ടി.
കേരളത്തിലെ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള ആദിവാസി മേഖലകളിലെ മാതൃ-ശിശു മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പോഷകാഹാരക്കുറവിനെക്കുറിച്ചും നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്ന്. പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ദാരിദ്ര്യം, മതിയായ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവ മാതൃ-ശിശു മരണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കി. ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂമിക്കായുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ സംരക്ഷണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമായി നടത്തിയ നിൽപുസമരം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ആദിവാസി ഭൂസമരങ്ങളെയും തദ്ദേശീയ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവർ സമഗ്രമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മൈത്രേയി ശ്രീകാന്ത് ജിച്കർ (വിദ്യാഭ്യാസം)
അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതും ഊർജസ്വലവുമായ പഠനകേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുരിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകയും സാമൂഹിക സംരംഭകയുമാണ് മൈത്രേയി ശ്രീകാന്ത് ജിച്കർ. സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ച അവർ, പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ പഠനസാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദി ഹാപ്പി സ്കൂൾ പ്രൊജക്ടിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
വർണാഭമായ ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെയും ശിശുസൗഹൃദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലൂടെയും സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ യുവ വൊളൻ്റിയർമാരുടെയും പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൻ്റേയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ പദ്ധതി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നൂതന ആശയങ്ങളെ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവുമായി കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നാക്ക സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠനം കൂടുതൽ രസകരവും പ്രാപ്യവുമാക്കാനാണ് ജിച്കറുടെ ശ്രമം.
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