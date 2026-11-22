ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്നും 150 സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള്ക്ക് പുതുജീവൻ; ഇത് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാര്ഡ് 2026 സ്വന്തമാക്കിയ മൈത്രേയി ജിച്കറുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ കഥ
ചോർന്നൊലിക്കുന്ന മേൽക്കൂരകളും അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്ന ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കും അറിവിൻ്റെ പുതിയ ആകാശങ്ങളിലേക്കും വഴിമാറിയ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ കഥയാണിത്. മൈത്രേയി ജിച്കറുമായി ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ മോണിക സിങ് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില് നിന്നും.
Published : November 22, 2026 at 6:59 AM IST
വിജയവാഡ: അധികാരത്തിൻ്റെ കസേരകളില്ല, കൈനിറയെ പണമില്ല, അധ്യാപക ബിരുദവുമില്ല. എന്നിട്ടും തകർന്നുവീഴാറായ സ്കൂൾ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കുട്ടികളുടെ ചിരിയും പ്രതീക്ഷയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ മൈത്രേയി ശ്രീകാന്ത് ജിച്കറോട് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പിതാവ് പകർന്ന് നൽകിയ പൊതുസേവനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവും ചോദ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടുബുക്കും മറ്റുള്ളവർ മാറിനടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഇറങ്ങിനടക്കാനുള്ള മനസുമായിരുന്നു ആ യാത്രയുടെ മൂലധനം.
ഫണ്ടിൻ്റെ കുറവിനെ മാത്രം പഴിചാരി പലരും പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, ഗ്രാമങ്ങളും അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കേണ്ട സ്കൂളുകളും തമ്മിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്നേഹബന്ധം വിളക്കിച്ചേർക്കാനാണ് അവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഈ സാമൂഹിക സംരംഭകയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകയും തൻ്റെ 'സീറോ ഗ്രാവിറ്റി' എന്ന സംഘടനയിലൂടെ ഇതിനോടകം 150ലധികം സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ തലവര മാറ്റിയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞു, ലക്ഷ്യം 2,000 സ്കൂളുകളാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അസാധാരണ ഇടപെടലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും 2026ലെ റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. നവംബർ 16ന് വിജയവാഡയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ആന്ധ്രാ ഗവർണർ സയ്യിദ് അബ്ദുല് നസീർ, മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി സിഎച്ച് കിരൺ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാണിൽ നിന്ന് മൈത്രേയി അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.
"റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഈ അവാർഡിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മുഴുവൻ ടീമിനും ഒരു നിർണായക നിമിഷമായിരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഈ പാതയിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണിത്," മൈത്രേയി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെപ്പോലെ തന്നെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ശോഭനമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ സ്ഥാപക
പണ്ഡിതനും സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുൻ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച ശ്രീകാന്ത് ജിച്കറുടെ മകളാണ് മൈത്രേയി. അക്കാദമിക് നേട്ടങ്ങളിലൂടെ ഏറെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവഗണിക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി മൈത്രേയി 'സീറോ ഗ്രാവിറ്റി' സ്ഥാപിക്കുകയും 'ദ ഹാപ്പി സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റ്' ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രാദേശിക ഭരണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും വിവിധ സമൂഹങ്ങളിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും കാണാൻ പിതാവ് അവർക്ക് അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ആ അനുഭവങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പൊതുസേവനത്തിലും അവർക്ക് താത്പര്യമുണ്ടാക്കിയത്. 14-ാം വയസിൽ ഒരു വാഹനാപകടത്തിലാണ് മൈത്രേയിക്ക് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഒരു വഴിത്തിരിവായി, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു.
2008ൽ നാഗ്പൂരിൽ സീറോ ഗ്രാവിറ്റി സ്ഥാപിച്ച അവർ വിപുലമായ ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തക ശൃംഖല വളർത്തിയെടുത്തു. 2013 മുതൽ ഈ സംഘം സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. "ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിർണായക പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഊന്നിപ്പറയാറുണ്ട്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, മൊത്തത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ മാതാപിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല" അവർ പറയുന്നു.
ജീർണിച്ച സ്കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ അവരുടെ സംഘം നന്നാക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പ്രധാനാധ്യാപകർ അവരെ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കും സംഘടന തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള ശ്രദ്ധ വർധിക്കുകയും പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് വളരെ വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ യാത്ര വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അത് നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്" അവർ പറയുന്നു.
2,000 സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം
150ലധികം സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ മൈത്രേയി, സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഭരണകൂടങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. "2,000 സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുക, മികച്ച അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത്ര പ്രയാസകരമാകില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു" അവർ പറയുന്നു.
കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന
നവീകരണത്തിനായി ഒരു സ്കൂൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, കെട്ടിടം സുരക്ഷിതവും ഉപയോഗപ്രദവുമാക്കുക എന്നതിനാണ് സംഘം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത്. ക്ലാസ് മുറികൾ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇരുണ്ട മുറികൾ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും മുമ്പ്, തകർച്ചാ ഭീഷണിയിലുള്ള മേൽക്കൂരകളും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഭാഗങ്ങളും സംഘം നന്നാക്കുന്നു.
"നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ഞാൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. കടുത്ത ക്ഷാമമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ അനുമതികൾക്കായി ഞാൻ ഭരണകൂടവുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു," മൈത്രേയി പറയുന്നു. അനുമതികൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘം ശുചിമുറികളും മറ്റ് അവശ്യ സൗകര്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു. സ്വന്തം വീടിന് നൽകുന്ന അതേ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ഉൾവശങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ പറയുന്നു.
കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഘം സ്കൂള് കെട്ടിടങ്ങള് പടുത്തുയര്ത്തുന്നത്. ഘടനാപരമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇടങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും ആകർഷകവും ഉപയോഗപ്രദവുമാക്കാൻ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു. "ഒരു വീടിൻ്റെ ഉൾവശം മാറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ രൂപവും മാറ്റുന്നത് പോലെ, സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കും പുതിയ മുഖച്ഛായ ലഭിക്കുന്നു, അത് വളരെ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒന്നാണ്," മൈത്രേയി പുഞ്ചിരിയോടെ പറയുന്നു.
എന്താണ് ബാല (BaLA)?
കെട്ടിടം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 'ബിൽഡിങ് ആസ് എ ലേണിങ് എയ്ഡ്' (Building as a Learning Aid - BaLA) എന്ന രീതിയാണ് സംഘം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആശയങ്ങൾ ചുവർചിത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണിത്. ആർക്കിടെക്റ്റുകളും ഡിസൈനർമാരും ഓരോ ചുവരിനും വേണ്ട പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും കലാകാരന്മാർ സ്കൂളുകളിലെത്തി ആ ഡിസൈനുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
സ്കൂളുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് രീതികൾ
മൈത്രേയിയുടെ സംഘം രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേതിൽ കമ്പനികൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി (CSR) ഫണ്ട് നൽകുന്നു. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് സംഘം സ്കൂളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിൽ സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി നേരിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന മിക്ക പദ്ധതികൾക്കും CSR ഫണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മൈത്രേയി പറയുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. "സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുക, ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണകൂടത്തിന് നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ടാകാമെങ്കിലും പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും തടസമാകുന്നു. സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ പോലും, കരാറുകാർ പലപ്പോഴും അതേ പഴയ മങ്ങിയ തവിട്ട്, ക്രീം നിറങ്ങളിലാണ് സ്കൂളുകൾ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്" അവർ പറയുന്നു.
സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഓരോ സ്കൂളിനും എന്താണ് ആവശ്യമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഭരണകൂടം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണമെന്ന് മൈത്രേയി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. "പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെ അഭാവം ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്, ഇത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് തടസമാകുന്നു. പുതിയ ഡിസൈനുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം, ഇത് അനാവശ്യ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും," അവർ പറയുന്നു.
പ്രവർത്തനക്ഷമമായ രണ്ട് ശുചിമുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഓർക്കുന്നു. കേവലം ഒരു ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ മൂന്നാമതൊരെണ്ണം കൂടി നിർമ്മിച്ചു. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അവർ പറയുന്നു.
എല്ലാത്തിനും തുടക്കമിട്ട ആ സന്ദർശനം
അനാഥരായ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമുള്ള മൈത്രേയിയുടെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ പലപ്പോഴും സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. അത്തരമൊരു സന്ദർശനത്തിനിടെ, ക്ലാസ് മുറിയുടെ മേൽക്കൂരയിലൂടെ വെള്ളം ചോർന്നൊലിക്കുന്നതും കുട്ടികൾ ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ നോട്ടുബുക്കിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളയുന്നത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
"എന്തിനാണ് എഴുതിയത് മായ്ച്ചുകളയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആ വിദ്യാർഥിനിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, മായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ പാഠം എഴുതാൻ സ്ഥലമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ആ മറുപടി എന്നെ പിടിച്ചുലച്ചു," മൈത്രേയി ഓർക്കുന്നു. ആ സന്ദർശനമാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
500 മുതൽ 600 വരെ സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കാൻ പദ്ധതി
സ്കൂൾ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗത കൈവരികയാണെന്ന് മൈത്രേയി പറയുന്നു. "വിവിധ ജില്ലകളിലായി 500 മുതൽ 600 വരെ സ്കൂളുകൾ ഒരേസമയം നവീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി. പല ഭരണകൂടങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ മാതൃക അവരുടെ പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്."
ശിശുഭവനങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവരുടെ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സാമൂഹിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു ഗ്രാമത്തെ ദത്തെടുക്കൽ
മൈത്രേയി ഒരു ഗ്രാമത്തെയും ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പൊതു ഇടങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. "ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ചെറിയ മൺവീടുകൾ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും മികച്ച രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സംരംഭങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്," അവർ പറയുന്നു.
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ടീം
ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ, ഡിസൈനർമാർ, ഓപ്പറേഷൻസ്-പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് വിദഗ്ധർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ മുഴുവൻ സമയ ടീമിനൊപ്പമാണ് മൈത്രേയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. "ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ സംഘടനയ്ക്കായി പൂർണമായും സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ദൂരം എത്താൻ സാധിച്ചത്" അവർ പറയുന്നു.
തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ പകർന്നുനൽകിയ പൊതുസേവനത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന്, അനാഥരായ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളുകളിലൂടെ മൈത്രേയി തൻ്റെ സേവനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വരും കാലങ്ങളിലും ഈ സത്പ്രവൃത്തി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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