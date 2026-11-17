റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2026: ഒൻപത് പ്രചോദനാത്മക ജീവിതയാത്രകളെ ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന് സിഎംഡി ചെറുകുരി കിരൺ
കേവലം ഒൻപത് മികച്ച വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്നും മറിച്ച് അനേകം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തിയ ഒൻപത് വലിയ പ്രയാണങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുകയാണെന്നും ചെറുകുരി കിരൺ (RAMOJI GROUP CMD CHERUKURI KIRON)
Published : November 17, 2026 at 7:16 AM IST
വിജയവാഡ: മാധ്യമ കുലപതിയും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനുമായ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ 90-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് വിജയവാഡയിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായി അരങ്ങേറി. എണ്ണമറ്റ ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒൻപത് പ്രചോദനാത്മക യാത്രകളെയാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങളിലൂടെ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ചെറുകുരി കിരൺ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്നലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിലുള്ള ഡോക്ടർ ബിആർ അംബേദ്കർ കലാവേദികയിലാണ് പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ ചെറുകുരി കിരൺ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചു. കേവലം ഒൻപത് മികച്ച വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്നും മറിച്ച് അനേകം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തിയ ഒൻപത് വലിയ പ്രയാണങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്ന അദ്ദേഹം, ഇവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാനും സേവനം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കാനും മറ്റനേകം ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു.
വ്യവസായവും ധാർമികതയും ഒരുമിച്ച് നീങ്ങണം
വ്യവസായവും ധാർമികതയും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നത് റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നുവെന്ന് ചെറുകുരി കിരൺ അനുസ്മരിച്ചു. സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കേവലമൊരു വാണിജ്യ പ്രവർത്തനമായി സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിരുന്നില്ല. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനും രാഷ്ട്ര നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുമുള്ള വലിയൊരു അവസരമായാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ നോക്കിക്കണ്ടത്. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കായി നിലകൊണ്ട റാമോജി റാവു എക്കാലവും ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. മികച്ചൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായും സിഎംഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുരസ്കാര തെരഞ്ഞെടുപ്പും വനിത പ്രാതിനിധ്യവും
സ്വന്തം വിജയങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല മാറ്റങ്ങളിലാണ് യഥാർഥ മികവ് അളക്കപ്പെടുന്നതെന്ന റാമോജി റാവുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സിൻ്റെ അടിത്തറയെന്ന് ചെറുകുരി കിരൺ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാധാരണമായ ദീർഘവീക്ഷണത്തിനും അനശ്വരമായ പൈതൃകത്തിനും അർപ്പിക്കുന്ന എളിയ ആദരമാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ. ഈ ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വച്ച് സമ്മാനിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ദീർഘദർശിയായ ആ മഹദ്വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരത്തോടെയും കൃതജ്ഞതയോടെയും സ്മരിച്ച സിഎംഡി, റാമോജി റാവു ജീവിതത്തിലുടനീളം മുറുകെപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന തൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചു. ഇത്തവണ 900ത്തിലധികം അപേക്ഷകളിൽനിന്ന് അതീവ കർശനമായ മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഒൻപത് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ വർഷത്തെ ഒൻപത് ജേതാക്കളിൽ അഞ്ച് പേർ വനിതകളാണെന്നും ആദ്യ പതിപ്പിലെ ഏഴ് ജേതാക്കളിൽ നാല് പേർ വനിതകളായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം, ഗുജറാത്തിയിൽ സ്വാഗതം
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൽ നസീർ, മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ചെറുകുരി കിരൺ, മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ, റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എംഡി വിജയേശ്വരി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറുകുരി കിരൺ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചത് സദസ്സിൽ കൗതുകമുണർത്തുകയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിരിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
Also read: റാമോജി എക്സലൻസ് പുരസ്കാര നിറവിൽ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും എം സുചിത്രയും; കേരളത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം