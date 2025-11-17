പത്തായിരത്തിലധികം സ്ത്രീകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ധീര വനിത മുതല് 'ജല മാതാവ്' വരെ, റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2025 ജേതാക്കള് ഇവര്
Published : November 17, 2025 at 2:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച ഏഴ് പേർക്ക് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2025 ലഭിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഏഴ് പ്രഗത്ഭരെയാണ് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ആദരിച്ചത്.
ഇന്നലെ(നവംബർ 16) റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ (ആർഎഫ്സി) നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പ്രഥമ 'റാമോജി എക്സലൻസ്' ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയത്. പത്രപ്രവർത്തനം, ഗ്രാമവികസനം, മാനവികതയ്ക്കുള്ള സേവനം, കലയും സംസ്കാരവും, യൂത്ത് ഐക്കൺ, ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും, വനിതാ നേട്ടം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഏഴ് പ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.
ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉൾനാമ്പ് തേടി ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകൻ
പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ജയ്ദീപ് ഹാർദികറിനാണ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തനത്തില് മികവിനുള്ള റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായി മാറുകയും ചെയ്തതിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. സാധാരണക്കാരനായ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും പുറത്ത് കൊണ്ട് വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
അവാർഡ് ലഭിച്ച വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായെന്നും ചില സർപ്രൈസുകൾ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നും ജയ്ദീപ് ഹാർദികർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായി മാറി. ജയ്ദീപ് രചിച്ച "രാംറാവു: ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കഥ" എന്ന പുസ്തകം ലോക ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തു. പീപ്പിൾസ് ആർക്കൈവ് ഓഫ് റൂറൽ ഇന്ത്യ (പിഎആർഐ) എന്ന വെബസൈറ്റിന് വേണ്ടിയും ജയ്ദീപ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
യൂത്ത് ഐക്കൺ
ബൊല്ലാൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ലയാണ് ഇത്തവണത്തെ യൂത്ത് ഐക്കൺ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ശാക്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുസ്ഥിര നിർമാണ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ഇന്ന് ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു സംരംഭകനായി അദ്ദേഹം മാറി.
കലയിലും സംസ്കാരത്തിലും ഒരു കൈയ്യൊപ്പ്
19 ആദിവാസി ഭാഷകൾക്കായി ലിപികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ സാഹിത്യ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് പ്രൊഫ സതൂപതി പ്രസന്ന ശ്രീക്ക് കലയും സംസ്കാരവും എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ആദികവി നന്നായ്യ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറാണ് പ്രൊഫ സതൂപതി. സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തിനും ഭാഷാപരമായ ശാക്തീകരണത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരാൾകൂടിയാണ് ഇവർ.
ലക്ഷ്യം ഗ്രാമവികസനം
ഗ്രാമവികസനത്തിനുള്ള റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ജേതാവ് അംല അശോക് റൂയയാണ്. 'ജല മാതാവ്' എന്ന പേരിലാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. മഴവെള്ള സംഭരണത്തിലൂടെ വരൾച്ചാ ബാധിത ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉപജീവനമാർഗവും പ്രതീക്ഷയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലൂടെ മാത്രമല്ല നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഗ്രമങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പോയി വികസനത്തിൻ്റെ പാത തുറന്ന് കൊടുക്കാനാണ് അശോക് റൂയയ ശ്രമിച്ചത്.
സേവനത്തിലും മികവ്
"പെഹ്ചാൻ – ദി സ്ട്രീറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ" സ്ഥാപകൻ ആകാശ് ടണ്ടനാണ് ഇത്തവണത്തെ മനുഷ്യസേവനത്തിലെ മികവിനുള്ള റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ ആയിരക്കണക്കിന് നിർധന കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിലൂടെയാണ് ആകാശ് എന്ന പേര് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം.
വനിത അച്ചീവർ പുരസ്കാരം
പല്ലബി ഘോഷാണ് വനിത അച്ചീവർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത്. മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പോരാടി 10,000ത്തിലധികം സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും 75,000ത്തിലധികം പേരെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്ത ധീരവനിത. ഇംപാക്റ്റ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, പുനരധിവാസം, പുനഃസംയോജനം എന്നിവയിൽ ദേശീയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
സ്റ്റാർ അറ്റ് സയൻസ് & ടെക്നോളജി
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (ഐഐഎസ്സി) ബംഗളൂരുവിലെ ജിയോടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറായ പ്രൊഫ മാധവി ലത ഗാലിയ്ക്കാണ് സയൻസ് & ടെക്നോളജിയിലെ മികവിന് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ചിനാബ് റെയിൽവേ പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ദേശീയ പദ്ധതികൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു. സെൻ്റർ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ് മാധവി ലത.
