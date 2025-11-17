ETV Bharat / bharat

ഗ്രാമങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞുള്ള യാത്ര; റാമോജി എക്‌സലന്‍സ് പുരസ്‌കാരം നേടിയെടുത്ത മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം, മനസ്‌ തുറന്ന് ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ

1996ൽ ചെറിയ ചായക്കടയിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ച 'എവരിവൺ ലവ്സ് എ ഗുഡ് ഡ്രോട്ട്' എന്ന പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആവാഹിച്ചെടുത്ത ആദർശം, ഇന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹനാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Journalist Jaideep Hardikar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025 at 9:01 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 9:21 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജീവിതത്തിൽ പുസ്‌തകങ്ങള്‍ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ..? ചിലപ്പോള്‍ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. 1996ൽ ചെറിയ ചായക്കടയിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ച 'എവരിവൺ ലവ്സ് എ ഗുഡ് ഡ്രോട്ട്' എന്ന പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആവാഹിച്ചെടുത്ത ആദർശം, ഇന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹനാക്കിയിരിക്കുന്നു. മികച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുള്ള റാമോജി എക്‌സലൻസ് അവാർഡ് നേടിയ ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറക്കുന്നു.

അന്തരിച്ച റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക ചെയർമാൻ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിൽ മികച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡിനാണ് ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ അർഹനായത്. ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

Ramoji Excellence Award Interview on Rural Journalist Jaideep Hardikar (ETV Bharat)

മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ, ഗവേഷകൻ, എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്‌തനാണ് ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ. "നേര്, സത്യസന്ധത എന്നിവയോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത"യാണ് ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കറിനെ അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ എഴുത്തുകളിലൂടെ ലോക പ്രശസ്‌തനാണ് ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ.

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി പ്രശസ്‌ത ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകള്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കർഷക ദുരിതത്തെയും കർഷക ആത്മഹത്യകളെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്.

നഗര പത്രപ്രവർത്തനവും സാഹിത്യവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കർഷകരെയും അവർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ജയ്‌ദീപ് എഴുതാനാരംഭിച്ചത്.

''മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദർഭയിൽ ചന്ദ്രപൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അവിടെ എൻ്റെ സഹപാഠികളെല്ലാം ഗ്രാമീണ, കാർഷിക പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. 1996ൽ, പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കാനിരിക്കെ എൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ ബി സോമേശ്വര റാവു എനിക്കൊരു പുസ്‌തകം സമ്മാനിച്ചു. 'എവരിവൺ ലവ്സ് എ ഗുഡ് ഡ്രോട്ട്' എന്ന ആ പുസ്‌തകമാണ് എൻ്റെ യാത്രയിൽ പ്രചോദനമായത്.

നാഗ്‌പൂരിലെ ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയിൽ ഇരുന്ന് മുഴുവൻ പുസ്‌തകവും വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്നു. എനിക്ക് വെറും 20 വയസായിരുന്നു അന്ന്. അതൊരു നിർണായക നിമിഷമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. യഥാർഥ പത്രപ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ആ പുസ്‌തകം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഞാൻ സായിനാഥിൻ്റെ എഴുത്തുകള്‍ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി. പത്രപ്രവർത്തനം ആർക്കുവേണ്ടി, പത്രപ്രവർത്തനം എന്തിനു വേണ്ടി? എന്നിങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും എൻ്റെ മനസിൽ ഉടലെടുത്തു'' - ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ പറയുന്നു.

കുടിയിറക്കവും പുനരധിവാസവും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്ന കാലമായിരുന്നു 1990കൾ. ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ച കാലം. അക്കാലത്ത് എഴുത്തുകാരനായ സായിനാഥിനെ കാണാൻ അവസരമുണ്ടായി. 1996-97 കാലഘട്ടത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കർഷക ആത്മഹത്യകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പരുത്തി കൃഷി വ്യാപകമായി ചെയ്യുന്ന വിദർഭയിലും ഇതേ രീതിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്.

അങ്ങനെ കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ യാത്രയുടെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ പറയുന്നു. ഗ്രാമീണ പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് 2000ലെ കെകെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ മീഡിയ ഫെലോഷിപ്പ് നേടിക്കൊണ്ടാണ്.

''ആ ഒരു വർഷം, ഞാൻ രാജ്യത്തുടനീളം നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു. വികസന പദ്ധതികളാൽ കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഞാൻ പിന്തുടരുന്ന ഒരുതരം പ്രണയമായിരുന്നില്ല അത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. കടമയായാണ് കാണുന്നത്. 833 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭാഷകളും സംസ്‌കാരങ്ങളുമുള്ള ഇന്ത്യയെ തൊട്ടറിഞ്ഞു'' - ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ മനസ് തുറന്നു.

പീപ്പിൾസ് ആർക്കൈവ് ഓഫ് റൂറൽ ഇന്ത്യ അഥവാ പാരിയിലെ (PARI) പ്രധാന അംഗവും റിപ്പോർട്ടറുമാണ് നിലവിൽ. പാരി എന്നത് അഭിനിവേശമുള്ളവരും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരുമായ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെയും എഡിറ്റർമാരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്‌മയാണ്. പൂർണമായും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മാധ്യമമാണെന്നും പീപ്പിൾസ് ആർക്കൈവ് ഓഫ് റൂറൽ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി ജയ്‌ദീപ് ഹാർദിക്കർ വിശദീകരിച്ചു.

ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നാൽ വളരെക്കാലം കഥയ്‌ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടയാളാണ് എന്നാൽ പത്രപ്രവർത്തനം നേരെ തിരിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

