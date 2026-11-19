കഷ്ടപ്പാടുകളെ പരിശീലനമായി കാണണം; അതിജീവന കഥ പങ്കുവച്ച് റാമോജി അവാർഡ് ജേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഗുപ്ത
Devendra Kumar Gupta Interview: 2007ൽ സാമൂഹിക സമ്മർദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് സഹോദരിയെ നിർബന്ധിത വിവാഹത്തിൽനിന്ന് ദേവേന്ദ്ര സംരക്ഷിച്ചു. ഈ വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് കരുത്തേകി.
Published : November 19, 2026 at 8:36 AM IST
വിജയവാഡ: ഡൽഹിയിലെ ചേരിയിൽ രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞനുജത്തിക്കൊപ്പം മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ കയ്പേറിയ ബാല്യത്തിൽനിന്ന് സമൂഹത്തിലെ അശരണരായ സ്ത്രീകൾക്ക് കാവലാളായി മാറിയ ജീവിതമാണ് 40കാരനായ ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഗുപ്തയുടേത്. ദാരിദ്ര്യത്തെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയും അടുത്തറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടങ്ങളെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമാക്കി മാറ്റിയാണ് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026 സ്വന്തമാക്കിയത്.
തൻ്റെ സഹോദരി ബാലവിവാഹ ഭീഷണി നേരിട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായത്. 2007ൽ സാമൂഹിക സമ്മർദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് സഹോദരിയെ നിർബന്ധിത വിവാഹത്തിൽനിന്ന് ദേവേന്ദ്ര സംരക്ഷിച്ചു. ഈ വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് കരുത്തേകി.
പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിലെ നിരാലംബരായ പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും സംരക്ഷിക്കാനും ശാക്തീകരിക്കാനുമുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ 2012ൽ അദ്ദേഹം ലാഡ്ലി ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ 34.9 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ട്രസ്റ്റ് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രത്യേക കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പദവിയും ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മികച്ചതും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സേവനത്തിനും മാനവികതയ്ക്കും നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ദേവേന്ദ്രയ്ക്ക് 2026ലെ റാമോജി എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. നവംബർ 16ന് വിജയവാഡയിൽ നടന്ന റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026 ചടങ്ങിനിടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. അഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ:
താങ്കളുടെ പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവിതകഥയെക്കുറിച്ചും പറയാമോ?
ദേവേന്ദ്ര: പോരാട്ടങ്ങളെ വെറും കഷ്ടപ്പാടുകളായി മാത്രം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ദുർബലരായിപ്പോകും. നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളെ ഒരു പരിശീലനമായും വലിയൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായും കാണണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതും അതാണ്.
രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ ചേരിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മടിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഇളയ സഹോദരിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ രണ്ട് വയസ്സുകാരനായ ദേവേന്ദ്രയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഓർമകളില്ല. എന്നാൽ വളർന്നുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലഹരിയുടെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നെ ജോലിക്ക് അയച്ചു. ഞാൻ ചെയ്തത് ബാലവേലയായിരുന്നു. പക്ഷേ യഥാർഥത്തിൽ എനിക്ക് അഭയവും സംരക്ഷണവും നൽകാൻ രക്ഷിതാവ് സ്വീകരിച്ച ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അത്.
ബലൂൺ വിൽക്കാനോ ബാലവേല ചെയ്യാനോ ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായി കുട്ടികളെ ലഹരിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സംഘങ്ങളുടെ കെണിയിൽ ഞാനും വീണുപോകുമായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റിടങ്ങളിലും കുട്ടികളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇത്തരം റാക്കറ്റുകളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മക്കളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുക എന്നത് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ എൻ്റെ കഥ അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്.
റാമോജി എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ദേവേന്ദ്ര: ഈ പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെടാതെ നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഒരു സമിതി നേരിട്ട് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണിത്. ആദ്യം ഫോൺ കോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പരന്നുപോയി. ആരോ തമാശയ്ക്ക് കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വിളി വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്ത അതുതന്നെയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അപേക്ഷയോ നാമനിർദേശമോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ എൻ്റെ പേര് ഉറപ്പിച്ച വിവരം അറിയിക്കാൻ അവർ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതൊരു ദൈവിക അനുഗ്രഹമായാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.
ലാഡ്ലി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്?
ദേവേന്ദ്ര: ലാഡ്ലി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് വെറുമൊരു സംഘടനയല്ല. അതൊരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വൊളൻ്റിയർമാരാണ് ഇതിൻ്റെ കരുത്ത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൊളൻ്റിയറിങ് കൂട്ടായ്മയാണിത്. വെറും വികസനമല്ല, മറിച്ച് മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ശക്തിയിലൂടെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരും സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തവരുമായ കുട്ടികളെയും വിഭവങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം മക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീകളെയും എങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തനമിതാണ്.
ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ പല അനാചാരങ്ങളും വിലക്കുകളുമുണ്ട്. ചേരികളിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ക്ഷയരോഗമോ ന്യുമോണിയയോ ബാധിച്ചാൽ അവൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാറില്ല. ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്ന് അവൾ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. ഇത്തരം സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ബോധവത്കരണം നടത്താനും പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അവളെ സ്കൂളിൽ അയക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവൾ അതിജീവിക്കണം. സ്കൂളിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം അവളെ ജീവനോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾക്കെതിരെ പോരാടുകയാണ് ലാഡ്ലിയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം.
ഒരു കൗമാരക്കാരനെന്ന നിലയിലും സഹോദരനെന്ന നിലയിലുമുള്ള താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാമോ?
ദേവേന്ദ്ര: സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം 10-ാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 11-ാം ക്ലാസിലെ റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് ഞാൻ പഠനം തുടർന്നത്. സമൂഹമാണ് നമ്മളെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നത്.
പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സമൂഹത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഒരാൾ കടന്നുവരും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണ്. എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അധ്യാപകർ. ഓരോ സാഹചര്യവും പുതിയൊരു കാര്യത്തിനായി എന്നെ സജ്ജമാക്കി.
സുരക്ഷിതമായ ഒരഭയത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ പോരാട്ടം. ഡൽഹി പൊലീസാണ് എനിക്ക് ആ അഭയം നൽകിയത്. ലഹരിക്കടിമകളായ ആൺകുട്ടികൾ എന്നെ മർദിച്ചപ്പോൾ ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ കമ്യൂണിറ്റി പൊലീസിങ് സംരംഭങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന കബഡി പരിശീലനങ്ങളിൽ ഞാൻ വൊളൻ്റിയറായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ എന്നെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അവസാനിക്കുകയും മുൻപ് എന്നെ തല്ലിയിരുന്നവർ പോലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുകയും ചെയ്തു.
ബാലവേലയിലൂടെ സഹോദരിക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോരാട്ടം. അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ യുവാക്കൾക്ക് മരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്നതിനും ലഹരിക്കുമെതിരെയായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത പോരാട്ടം. ഒടുവിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുകരയ്ക്കെത്തി സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകളും നിസ്സഹായാവസ്ഥകളും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമാണ്. അവളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒടുവിൽ ഒരമ്മയാകുന്നതുവരെ എല്ലായിടത്തും അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് ചേരികളിൽ ഒരു മകൾക്ക് യാതൊരു അംഗീകാരവും ലഭിക്കാറില്ല. വിവാഹിതയാകുന്നതോടെ അവൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിഗത അംഗരക്ഷകനെയും സാമൂഹിക സുരക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെയും ലഭിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോഴാണ് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണെന്നും ആ മേഖലയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ചേരികളിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വികസനത്തിനായി മാത്രം സവിശേഷമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
മറ്റേതൊക്കെ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താങ്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?
ദേവേന്ദ്ര: കൊവിഡ് കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ വിടവ് നികത്തുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇതുകാരണം ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിനും വരുന്ന കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പിന്നാക്കം പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. കൊവിഡ് അടച്ചുപൂട്ടൽ കാലത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവർ പഠനം തുടർന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പിന്നിലായി. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 2022ലെ പൊതു സർവകലാശാല പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ (സിയുഇടി) കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത, സ്വന്തം പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരു വിദ്യാർഥി എങ്ങനെയാണ് സിയുഇടി പരീക്ഷ വിജയിക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ തൊട്ടുനോക്കിയിട്ടുപോലുമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിക്കുന്നതിന് പകരം വീട്ടിലിരിക്കുകയും വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഡൽഹിയിലെ 200ലധികം സ്കൂളുകളിൽ ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ലാബുകൾ നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഡൽഹി സർക്കാർ 200 ലാബുകൾ കൂടി അധികമായി നൽകി. ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെങ്കിലും തുല്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. സാമൂഹിക സമത്വത്തിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തുല്യത ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എല്ലാം കേന്ദ്രീകൃതമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുതാര്യമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന് കേന്ദ്രീകരണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ സംയോജിത രീതികളെക്കുറിച്ചും വികേന്ദ്രീകരണത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ലാഡ്ലി ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ ഞങ്ങൾ സമൂഹവിവാഹങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. വിവാഹശേഷവും പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരണമെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അവൾ സ്വയംപര്യാപ്തയാകണമെന്നും മനുഷ്യക്കടത്തിനോ വേശ്യാവൃത്തിക്കോ വ്യാജ വിവാഹങ്ങൾക്കോ ഇരയാകരുതെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
സമൂഹത്തിന് നൽകാനുള്ള താങ്കളുടെ സന്ദേശം എന്താണ്?
ദേവേന്ദ്ര: സമൂഹം ഒരു കാൻവാസ് പോലെയാണ്. അതിൽ മനോഹരമായി ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. പാരമ്പര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ക്ഷമയും അർപ്പണബോധവുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കും. സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
നമ്മൾ എപ്പോഴും സമൂഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താറാണ് പതിവ്. സമൂഹമാണ് നമ്മളെ നിർമിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കരുത്തരാക്കുന്നു എന്നൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. സ്വഭാവരൂപീകരണം നടത്തുന്നതും സമൂഹമാണ്. ഒരു കുശവൻ മൺകുടം നിർമിക്കുമ്പോൾ അതിന് രൂപം നൽകാൻ ഒരു കൈ അകത്തും മറ്റൊരു കൈ പുറത്തും വയ്ക്കുന്നതുപോലെയാണിത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സമൂഹം ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്.
നിങ്ങൾ വേദനകളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവരും. ഒരു പൂവ് വിരിയുന്നതുപോലും വേദനയിലൂടെയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതും വേദനയിലൂടെയാണ്. ഭൂമി ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനം നടന്നിരുന്നു. അതും വേദനയിലൂടെയായിരുന്നു. നമ്മൾ വേദനയെ ദൗർബല്യമായി കണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദനയെന്നത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. വേദനയിൽനിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയൂ. ആ സന്തോഷം നിലനിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനിവേശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അഭിനിവേശം നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂർണതയിലേക്കും ജീവിതലക്ഷ്യത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്.
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