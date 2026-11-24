കലഹന്ദിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനമായി ഡോ. അക്വിനാസ് എടശ്ശേരി; തേടിയെത്തിയത് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്
ഗോത്രവർഗ മേഖലകളിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഡോ. അക്വിനാസ് എടശ്ശേരിക്ക് (ജെമ്മ ജെ. എടശ്ശേരി) പുരസ്കാരം(Ramoji Excellence Award 2026) ലഭിച്ചത്.
Published : November 24, 2026 at 6:05 AM IST
വിജയവാഡ: വിശ്രമജീവിതം നയിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒഡിഷയിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ നടത്തിയ യാത്ര അനേകായിരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് പുതിയൊരു ജീവിതമാണ്. റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026 സ്വന്തമാക്കിയ ഡോ. അക്വിനാസ് എടശ്ശേരിയുടെ ജീവിതം ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും നേർചിത്രമാകുകയാണ്. തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന് പിന്നിലെ പ്രചോദനത്തെക്കുറിച്ചും അവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒഡിഷയിലെ കലഹന്ദി ജില്ലയിലെ ഗോത്രവർഗ മേഖലകളിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഡോ. അക്വിനാസ് എടശ്ശേരിക്ക് (ജെമ്മ ജെ. എടശ്ശേരി) മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ വിഭാഗത്തിൽ റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026 ലഭിച്ചത്. നവംബർ 16ന് വിജയവാഡയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ നസീർ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സി.എച്ച്. കിരൺ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
പ്രചോദനമായത് ഒരു പുസ്തകം
മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി. സായ്നാഥിൻ്റെ 'എവരിബഡി ലവ്സ് എ ഗുഡ് ഡ്രോട്ട്' എന്ന പുസ്തകമാണ് കലഹന്ദിയിലേക്ക് ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ അവർ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 1990കളുടെ അവസാനത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ താൻ, പലരും ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നില്ലെന്നും അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ പോലും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് ഗ്രാമീണ കർണാടകയിലേക്ക് മാറിയതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. വലിയ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സമൂഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് യഥാർഥ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയെന്ന് കർണാടകയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പി. സായ്നാഥിൻ്റെ പുസ്തകം 2000ത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഡോ. എടശ്ശേരി വായിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ അനാസ്ഥയും അഴിമതിയും വികസന പദ്ധതികളിലെ പോരായ്മകളും എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് പുസ്തകം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. തുടർന്ന് 2014ലാണ് ഡോക്ടർ ഒഡിഷയിലേക്ക് മാറുന്നത്. അവിടുത്തെ സാഹചര്യം കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ വിശ്രമജീവിതത്തിന് പകരം കലഹന്ദിയിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഗോത്രവർഗക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിലാണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തടസ്സങ്ങളെ മറികടന്ന് വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തു
കലഹന്ദിയിലെ യാത്ര ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഭാഷയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രധാന കടമ്പ. ഡോക്ടർക്കും സംഘത്തിനും പ്രാദേശിക ഭാഷയും സംസ്കാരവും അപരിചിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കായുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അവരുമായി വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ചു. യാത്ര വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്നും ഭാഷയോ സംസ്കാരമോ ആളുകളെയോ തനിക്കറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അവർ ഓർമിച്ചു. എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആളുകൾ തങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. താനൊരു ഡോക്ടറായതിനാലും അവർക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ അത്യന്താപേക്ഷിതമായതിനാലും അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായില്ല. മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ അടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നു തങ്ങളുടേത്. ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയതെന്നും ആത്മാർഥമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭാഷ ഒരു വലിയ തടസ്സമല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംരംഭങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും പ്രാദേശിക വൊളൻ്റിയർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാസ്ഥ്യ സ്വരാജ് എന്ന സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോ. എടശ്ശേരി. ഗാന്ധിയൻ തത്ത്വചിന്തയാണ് തങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതെന്നും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്നതിലുപരി അവരോടൊപ്പമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. ആശുപത്രിയുണ്ടെങ്കിലും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങൾ പോകുന്നു. സമൂഹത്തിലുള്ളവരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അവരാണ് ഈ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവ ഡോക്ടർമാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും സമൂഹവുമായി നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മലേറിയ, ക്ഷയം, പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവ നേരിടുന്നു
മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് മലേറിയ ആയിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അതിനാൽ മലേറിയ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും പ്രാദേശിക ആളുകളെ അതിനായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷയരോഗമായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി. പോഷകാഹാര പിന്തുണയും കൃത്യമായ തുടർപരിശോധനകളും നൽകി ക്ഷയരോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന രോഗമുക്തി നിരക്ക് കൈവരിച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. മലേറിയക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിലും സഹായിച്ചു.
പോഷകാഹാരക്കുറവ് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അതിൽ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. വർഷങ്ങളായി നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ, കൗമാരക്കാർ, പെൺകുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവരിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ഡോ. എടശ്ശേരി സമ്മതിച്ചു. താൻ ഏത് ഭ്രാന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. താനൊരു സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണെങ്കിലും അവർക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകുമെന്നും പ്രപഞ്ചം നമ്മോട് സഹകരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഗോത്രവർഗ സമൂഹങ്ങൾ തന്നെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
യുവ ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രചോദനം
ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന് പുറമെ, ഗോത്രവർഗ മേഖലകളിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ വിതരണത്തിൻ്റെ യാഥാർഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുവ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്വാസ്ഥ്യ സ്വരാജ് ഒരു എക്സ്പോഷർ പ്രോഗ്രാമും നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്വാസ്ഥ്യ സ്വരാജ് ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പോഷർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്, ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും സാമൂഹിക ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികൾ മനസ്സിലാക്കാനും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി വന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നിരവധി മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ഈ അനുഭവങ്ങൾ യുവ ഡോക്ടർമാരുടെ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും നഗരങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ഡോ. എടശ്ശേരി വിശ്വസിക്കുന്നു. തങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച പല യുവ ഡോക്ടർമാരും കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പകരം, അവർ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. വർഷങ്ങളോളം താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം, തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഡോ. എടശ്ശേരി ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ മറ്റാരെങ്കിലും വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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