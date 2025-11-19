റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാരം 2025; പാതകളും പാലങ്ങളും പണിയുന്ന ഡോ.മാധവി ലത
നമ്മുടെ നാട്ടില് ധാരാളം എന്ജിനീയര്മാരുണ്ട്. എന്നാല് കുറച്ച് പേരുടെ നിര്മ്മിതികള് മാത്രമാണ് ചരിത്രമായത്. വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഇടത്തില് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ജാലവിദ്യകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇത്തരത്തില് ചരിത്രത്തില് ഇടം പിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോ.മാധവി ലത.
Published : November 19, 2025 at 7:44 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 7:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലഞ്ചെരിവുകളിലൂടെയും കഠിനമായ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലൂടെയും കടന്ന് പോകുന്ന ചെനാബ് റെയില്വേ പാലത്തെ ഉരുക്കില് തീര്ത്ത കവിതയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ കവിത രചിച്ചത് ഡോ.മാധവി ലതയെന്ന ശില്പ്പിയാണ്. വര്ഷങ്ങളോളം ഭൂപ്രകൃതിയോടും മറ്റ് വെല്ലുവിളികളോടും മല്ലിട്ട് നടത്തിയ അവരുടെ കഠിന പ്രയ്തനമാണ് ഈ എന്ജീനീയറിങ് വിസ്മയത്തിന് ജീവനേകിയത്.
ഈഫല്ഗോപുരത്തെക്കാള് ഉയരമുള്ള ഒരു റെയില്പ്പാലം നിര്മ്മിച്ച് കൊണ്ട് മാധവി അതിലും ഉയരത്തില് എത്തി നില്ക്കുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഗുരുത്വാകര്ഷണം, ഭൗമ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികള് നേരിട്ടാണ് ഈ നിര്മ്മിതി സാധ്യമായത്.
ഞായറാഴ്ച ഹൈദരാബാദില് നടന്ന താരപ്രഭാപൂര്ണമായ പരിപാടിയില് വച്ച് അവര്ക്ക് ആദ്യ റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമീണ പെണ്കൊടിയില് നിന്ന് ഐഐഎസ്സിയിലെ ആദ്യ വനിത അധ്യാപികയിലേക്കുള്ള അവരുടെ കഠിന യാത്രയെക്കുറിച്ച് ആയാസ രഹിതമായി ഇടിവി ഭാരതിന്റെ സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവുവുമായി സംസാരിച്ചു.
സ്വന്തം പാത വെട്ടിത്തളിക്കുക മാത്രമല്ല അവര് ലക്ഷക്കണക്കിന് മറ്റുള്ളവര്ക്കും പാത തെളിച്ചു കൊടുത്തു. തന്റെ അസാധാരണ നേട്ടങ്ങള് ഇപ്പോള് ഒരു ജീവിത ചര്യയായി മാറിയെങ്കിലും വിനയം കൈവിടാതെ അവര് തന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലയായി.
അഭിമുഖത്തില് നിന്നുള്ള പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്
സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവു: മിക്കവര്ക്കും സാധിക്കാത്തത് സാധിച്ച ആളാണ് താങ്കള്. സ്റ്റെം സയന്സിലേക്ക് കടന്ന് വരികയും ഐഐഎസ്സിയിലെ ആദ്യ വനിതാ സിവില് എന്ജിനീയറിങ് പ്രൊഫസറാകുകയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയില്പ്പാലം നിര്മ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ നേട്ടങ്ങളെ?
ഡോ,മാധവി ലത: ഐഐഎസ്സിയിലെ ആദ്യ വനിത സിവില് എന്ജിനീയറിങ് അധ്യാപിക എന്ന് നിങ്ങള് പറയുമ്പോള് അതുവരെ മറ്റാരും ആകാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാന് ആദ്യത്തെയാളായി എന്നാണ് അര്ത്ഥം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയില്പ്പാലം നിര്മ്മിച്ച സംഘത്തിലംഗമാകാനായതില് ഏറെ അഭിമാനം.
സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവു: താങ്കള് സിവില് എന്ജിനീയറിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകായിരുന്നോ അതോ സിവില് എന്ജിനീയറിങ് താങ്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നോ? പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകള്ക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മേഖലയെന്ന് മറ്റുള്ളവര് കരുതുമ്പോള്.
ഡോ.മാലതി ലത: ചിലപ്പോ രണ്ടുമാകാം. സിവില് എന്ജിനീയറിങ് എന്റെ വഴിയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.
സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരിക്കലും എന്ജിനീയറാകാന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എനിക്ക് ഡോക്ടറാകാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. എന്നാല് കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങള് മൂലമാണ് തനിക്ക് എന്ജിനീയറിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്ജിനീയറായാല് വേഗം ജോലി കിട്ടുമെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാര് കരുതി. ഡോക്ടറാകുമ്പോള് കാലതാമസവും കൂടുതല് പണച്ചെലവും ഉണ്ടാകും.
സിവില് എന്ജിനീയറിങ് ഒരിക്കലും തന്റെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കിട്ടിയില്ല, അത് കൊണ്ട് സിവില് എടുത്തു. ഈ തൊഴില് മേഖലകളില് സ്ത്രീകള്ക്ക് ചിലത് പറഞ്ഞ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ലിംഗമാണ് നമ്മുടെ തൊഴില് നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് താന് കരുതുന്നില്ല. താന് ഏതൊരു പുരുഷനും തുല്യയാണെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ അഭിവാഞ്ജയാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ തൊഴിലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്.
സഞ്ജയ് റാവു: മെക്കാനിക്കല്, സിവില് എന്ജിനീയറിങുകള് കഠിനമാണ്. ഇത് കായികാദ്ധ്വാനവും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ലിംഗപരമായ തടസങ്ങള് എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഡോ.മാധവി ലത: സ്ത്രീയായത് കൊണ്ട് യാതൊരു തടസങ്ങളും താന് നേരിട്ടിട്ടില്ല. തീര്ച്ചയായും ഈ രംഗത്ത് കായികാദ്ധ്വാനം ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പണിസ്ഥലങ്ങളില്. എന്നാല് സ്ത്രീകള്ക്ക് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുന്നു. സ്ത്രീകള് ബഹിരാകാശത്ത് പോയി മാസങ്ങളോളം കഴിയുന്നു. സിവില് എന്ജിനീയറിങ് എന്ന് കേട്ട് സ്ത്രീകള് ഭയക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാല് ഒന്പത് മുതല് അഞ്ച് വരെ മാത്രം ജോലി ചെയ്യാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് പറ്റിയ മേഖലയല്ല ഇത്. രാഷ്ട്ര നിര്മ്മാണത്തില് പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഉള്ള ഇടമാണ്.
സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവു: രാഷ്ട്രനിര്മ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കള് സൂചിപ്പിച്ചു. ഭയം എന്ന വാക്കും. എത്രപേര് ചെനാബ് പാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കും-കാരണം ഇതിന്റെ കിടപ്പ്, ഉയരം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വൈകാരികതകള് ഇവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പ്രത്യേകിച്ചു. ഇതിന്റെ രൂപരേഖ തയാാക്കിയത് താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുമാണ്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഒത്തു ചേര്ന്നു?
ഡോ.മാധവി ലത: ദീര്ഘകാലത്തേക്ക് വേണ്ട കൂറ്റന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ആശയം ഉപയോഗിക്കാം. സാഹചര്യങ്ങള് മാറി മറിയാം. ഇവിടെയുള്ള ശിലകള്ക്ക് കാലക്രമേണ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. ചെനാബ് പാലം പോലെ സ്വഭാവിക താഴ്വരകളില് ഒരുക്കുന്ന പദ്ധികള്ക്ക് ഇത്തരം സമീപനം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് തന്റെ ആശയമല്ല. ഇത് വളരെ അപൂര്വമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള സിവില് എന്ജിനീയറിങ് നടപടിയാണ്. ഇന്ത്യന് റെയില്വേ, നിര്മ്മാണ കമ്പനികള്, തന്നെ പോലുള്ള ഡിസൈനര്മാര് തുടങ്ങിയവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനമാണിത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ പാലം യാഥാര്ത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്.
സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവു: സാങ്കേതിക വളരെയധികം വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. സുസ്ഥിരതയുടെ കാര്യം എന്താണ്. ഒപ്പം പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകള് ആധുനിക എന്ജിനിയറിങിന് അനുയോജ്യമാണോ?
ഡോ.മാധവി ലത: താനാണ് ഐഐഎസ്സിയിലെ സുസ്ഥിര സാങ്കേതികതയുടെ മേധാവി അത് കൊണ്ട് തന്നെ സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ആഴത്തില് അറിയാം. ചിലര് പറയുന്നത് സിമന്റും കോണ്ക്രീറ്റും സുസ്ഥിരമല്ലെന്നാണ്. പക്ഷേ സുസ്ഥിരത എന്നത് കേവലം വസ്തുക്കളല്ല മറിച്ച് ആകെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും ജീവിതചക്രവുമാണ്.
അടുത്തിടെ ജമ്മുവിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് ഏക ജീവരേഖ ചെനാബ് പാലമായിരുന്നു. പാതകളെല്ലാം അടച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കളും ഇരകളും ഒക്കെ പോയത് ഈ വഴിയാണ്. നശിച്ച് പോകുമായിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ടണ് ആപ്പിള് ഡല്ഹിയിലെത്തിച്ചത് ഇത് വഴിയാണ്. അതാണ് സുസ്ഥിരത.
ആദ്യഘട്ടത്തില് ജനങ്ങള് പദ്ധതിയെ എതിര്ത്തിരുന്നു. എന്നാല് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യകത അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സുസ്ഥിരതയെന്നാല് ജനങ്ങളെ അവരുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഭംഗം വരുത്താതെ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് നേടാനായി.
സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവു: അതായത് സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കള്ക്കും കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനത്തിനും അപ്പുറം പലമാനങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് അല്ലേ?
ഡോ.മാധവി ലത: തീര്ച്ചയായും. നദി രണ്ട് കുന്നുകള്ക്കിടയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്വഭാവിക ഒഴുക്കിനെ തടസപ്പെടുത്താതെയാണ് നമ്മള് പാലം പണിതിരിക്കുന്നത്. ജമ്മുവിനും ശ്രീനഗറിനുമിടയിലുള്ള യാത്രാസമയം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. അതായത് റോഡ് മാര്ഗമുള്ള യാത്രയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്ബണ് പുറന്തള്ളലില് വലിയ കുറവുണ്ടായെന്ന് അര്ത്ഥം. ഇതും സുസ്ഥിരതയാണ്.
സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവു: ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെമിലേക്കും ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്കും തിരികെ വരാം. താങ്കളെ സ്റ്റെമിന്റെ 75 ഉന്നത വനിതകളില് ഒരാളായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. വനിതകള് ലിംഗ വേര്തിരിവുകള് ഭേദിക്കുമ്പോള് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്?
ഡോ.മാധവി ലത: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ലിംഗ വ്യത്യാസം നിലനില്ക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സ്ഫടിക മേലാപ്പ് ഉണ്ട്.മാറ്റം ഇരുപക്ഷത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകണം. സ്ത്രീകള് നിര്ഭയരാകണം. ആളുകള് വനിതകളുടെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിയണം.
സ്ത്രീകള് അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാര് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില് നിന്ന് ചിലപ്പോള് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. എന്നാല് അര്പ്പണ ബോധമുള്ള സ്ത്രീകള് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും വരെ തുടരുന്നു. നമ്മുടെ ലോകം ഇക്കാര്യം കാലം പോകെ പോകെ തിരിച്ചറിയും നമുക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പോള് കൂടുതല് വനിതാ സിഇഒമാരെ കാണാം. സുപ്രധാന ചുമതലകളില് അവര് അവരോധിക്കപ്പെടുന്നു. മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഞാന് തന്നെ ഉദാഹരണമാണ്. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോകും തോറും കൂടുതല് പേരെ കാണാനാകും.
സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവു: എന്ത് കൊണ്ടാണ് പെണ്കുട്ടികളെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലുടന് വിവാഹം കഴിച്ച് വിടുന്നത്? അവര്ക്ക് വേറെ എന്ത് മാര്ഗങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത്.?
ഡോ.മാധവി ലത: ഇത് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്. തന്നെയും പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസുള്ളപ്പോള് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചേനെ. ഇന്നും പല ഗ്രാമങ്ങളിലും നേരത്തെ പെണ്കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് ബാധ്യത തീര്ക്കുന്നു.
ഇവര്ക്ക് നിര്ഭയരാകാനുള്ള അടിത്തറയില്ല. സര്ക്കാര് ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട പിന്തുണ നല്കണം. വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാറ്റങ്ങള് അനിവാര്യമാണ്.
തന്റെ കഥ വായിച്ച പല മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ പെണ്മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് കാട്ടി തനിക്ക് കത്തുകളയച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാര്ത്ഥ കഥകള് ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനായി ഉയര്ത്തിക്കാട്ടണം. ആണ്കുട്ടികളും പെണ്കുട്ടികളും തുല്യരാകണം. എന്നാല് കുടുംബങ്ങളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും അവര്ക്ക് കൂടിയേ തീരൂ.
സിദ്ധാര്ത്ഥ് റാവു: താങ്കളുടെ യാത്ര, ഡോക്ടറേറ്റ്, ചെനാബ് പാലത്തിന്റെ ശില്പ്പി, പുരസ്കാര ജേതാവ്- എന്ത് സന്ദേശമാണ് യുവ വനിതകള്ക്ക് നല്കാനുള്ളത്?
ഡോ.മാധവി ലത: വലിയ സ്വപ്നങ്ങള് കാണുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പരിമിതികള് മനസിലാക്കുക. ആകാശത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇടം ഉറപ്പിക്കുക. ഞാന് പിറന്ന ദിവസം എന്റെ ജീവിതം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇത് ഞാന് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഉരുവപ്പെട്ടതാണ്. അവസരങ്ങളോട് ഒരിക്കലും വാതില് കൊട്ടിയടച്ചിട്ടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവര്ക്കും എല്ലാം ചെയ്യാനാകില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങള് ഏറ്റവും ഉയരത്തില് പറക്കാനാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ആകാശത്തിന്റെ ഇടം കണ്ടെത്തണം. ഇതാണ് താന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രമല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
താന് തന്റെ കുട്ടിക്കാലവും ഇന്നത്തെ ഞാനും തമ്മില് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഒരിക്കലും തനിക്ക് ഇന്ന് എത്തിച്ചേര്ന്നിടത്ത് എത്താനാകുമെന്ന് സങ്കല്പ്പിക്കാന് പോലും ആകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാല് എപ്പോഴും താന് ഉയരങ്ങളെ ഉന്നമിട്ടിരുന്നു. എപ്പോഴും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കണമെന്ന്, താന് എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരുമെന്ന്... ഈയൊരു അഭിനിവേശം തന്നില് എന്നും കെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായി. ഇതോടെ പുരസ്കാരങ്ങള് തന്റെ സഹയാത്രികരായി. ഇന്ന് തനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ പുരസ്കാരം കേവലം ചെനാബ് പാലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് താന് കരുതുന്നില്ല. തന്റെ ജീവിതത്തിലെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവന് കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിനുമുള്ള പ്രതിഫലമാണിത്.
കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോള് പുരസ്കാരങ്ങള് വന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുവരെ താന് തെലുഗു മാധ്യമത്തിലാണ് പഠിച്ച്. എന്ജിനീയറിങിനെത്തിയതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുമായി മല്ലിടേണ്ടി വന്നു. തനിക്ക് വലിയ ലജ്ജ തോന്നി. എന്നാല് തന്റെ ലോകം കീഴടക്കാനാകുമെന്ന് താന് സ്വയം പറഞ്ഞു. ഏത് പെണ്കുട്ടിക്കും ഇത് സാധിക്കും.സാഹചര്യങ്ങളും ധൈര്യവും മാത്രമാണ് വ്യത്യസ്തം. സ്ഥിരതയുള്ളവരാകുക ഒരിക്കലും പാതിവഴിയില് ലക്ഷ്യം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങള്ക്ക് അര്ഹമായതില് ചുരുങ്ങിയതില് ഒന്നിലും നിങ്ങള് തൃപ്തരാകരുത്.