റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാരം 2025; പല്ലബി ഘോഷ് എന്ത് കൊണ്ട് മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തെരഞ്ഞെടുത്തു
താന് എത്ര പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നത് പല്ലബിയെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയമേയല്ല. ഓരോ രക്ഷപ്പെടുത്തലിലും നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വൈകാരിക പിന്തുണയും നന്ദിയുമാണ് തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.
Published : November 18, 2025 at 1:34 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 1:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ഒരാളുമായി പന്ത്രണ്ടാം വയസിലാണ് പല്ലബി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ സൗത്ത്24 പര്ഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലൊയിരുന്നു സംഭവം. പല്ലവിയും അവളുടെ അമ്മാവനും കുട്ടിക്കായുള്ള തെരച്ചിലില് പങ്ക് ചേര്ന്നു. വഴിയില് കണ്ടവരോടെല്ലാം ഈ പെണ്കുട്ടിയെ കണ്ടോയെന്ന് തിരക്കി. എല്ലാവര്ക്കും പരസ്പരം അറിയാവുന്ന ഒരു നാട്ടില് നിന്ന് എങ്ങനെ ആരും കാണാതെ ഈ പെണ്കുട്ടി അപ്രത്യക്ഷയായി എന്നതായിരുന്നു പല്ലബിയെ അമ്പരപ്പിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല.അസമിലെ സ്വന്തം വീട്ടില് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടും പല്ലബിയുടെ ഉള്ളില് നിന്ന് ആ വേദന മാഞ്ഞ് പോയില്ല. അത് അവളെ അസ്വസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യമായാണ് പല്ലബി മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന വാക്ക് കേള്ക്കുന്നത്. എന്നാല് അന്ന് അതിന്റെ അര്ത്ഥം മനസിലായില്ല.
ഇന്ന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം പല്ലബി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പതിനായിരത്തിലേറെ പേരെയാണ്. 75000ത്തിലേറെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാനും പല്ലബിക്കായി. മനുഷ്യക്കടത്തുകാരില് നിന്ന് നിരന്തരം ഭീഷണികളുണ്ടായിട്ടും പല്ലബി തന്റെ ദൗത്യത്തില് നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല.
Also Read: 2020 ല് എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു? തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം ഇങ്ങനെ
2020ല് മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയാനായി പല്ലബി ഇംപാക്ട് ആന്ഡ് ഡയലോഗ് ഫൗണ്ടേഷന് തുടക്കമിട്ടു. ഒപ്പം മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇപ്പോള് കേവലം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ് മാത്രമുള്ള പല്ലബിയെ ഇടിവി ഭാരത് പ്രഥമ റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാരം നല്കി ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്ക്കും സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനും സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനും പല്ലബി നല്കിയ സംഭാവനകള് പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം.
തന്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രകളെ കുറിച്ച് പല്ലബി ഇടിവി ഭാരതുമായി മനസ് തുറന്നു. മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരാള് കടന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പല്ലബി വിശദമായി സംസാരിച്ചു.
ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ബംഗാളില് വച്ച് നടന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അവര്ക്ക് പത്തൊന്പതാം വയസില് നേരിടേണ്ടി വന്നതും തുടര്ന്നിങ്ങോട്ട് സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല്ലബി വ്യക്തമാക്കി.
ഒന്നാം വര്ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്ത്ഥി ആയിരിക്കെ കാണാതായ കുട്ടികള് മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായിരിക്കുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ മേഖലയില് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതെന്ന് പല്ലബി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അസമില് ജനിച്ച പല്ലബി ഡല്ഹിയിലാണ് തന്റെ ഉന്നത പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. മനുഷ്യക്കടത്തിനും അതിന് ഇരയാകുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള പല്ലബിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഡല്ഹിയില് നിന്നുമാണ്. പിന്നീട് ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലേക്കും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഈ രംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പല്ലബി മനസിലാക്കി.
മനുഷ്യക്കടത്തില് കുറ്റകൃത്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരിടമുണ്ട്. പിന്നീട് കൊണ്ടു പോകുന്ന സ്ഥലം, ഏറ്റവും ഒടുവില് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം. താന് ഡല്ഹിയിലും ഹരിയാനയിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒരു യുവപ്രവര്ത്തക ആയിരിക്കുമ്പോള് ഈ രംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവര് കുറ്റകൃത്യം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് മനസിലാക്കി. അവരെല്ലാവരും മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ അവസാന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് കുറ്റകൃത്യം ഇല്ലാതാകണമെങ്കില് താങ്കള് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് പ്രവര്ത്തിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് താന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും പല്ലബി വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമബംഗാള്, ഒഡിഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇവിടങ്ങളില് നിന്നാണ് മനുഷ്യക്കടത്തുകള് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നാണ് പല്ലബിയുടെ നിരീക്ഷണം. വര്ഷങ്ങളായി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ വേദന, സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള പോരാട്ടം, മാറ്റത്തിന് തയാറാകാതിരിക്കല് ഇവയെല്ലാം നേരിട്ട് ഇവിടെ തുടരുന്നത് ചില മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ പുറത്താണെന്നും പല്ലബി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
താന് ആദ്യമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പെണ്കുട്ടിയുടെ അമ്മ പത്ത് മണിക്കൂര് യാത്ര ചെയ്ത് തനിക്ക് നന്ദി സൂചകമായി ഒരു തണ്ണിമത്തന് സമ്മാനിക്കാനെത്തിയത് അവര് ഓര്ക്കുന്നു. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാനാകില്ലെന്നും പല്ലബി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. അവരുടെ കയ്യില് അവര്ക്ക് തനിക്ക് നല്കാനാകുന്ന ആകെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് ആ തണ്ണിമത്തന്.
ഒരു കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഒരു പെണ്കുട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളും പല്ലബി ഓര്ത്തെടുക്കുന്നു. തന്റെ അമ്മ തനിക്ക് ജന്മം നല്കി. ഇവര് തന്നെ രക്ഷിച്ചതിലൂടെ അമ്മയായി തീര്ന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ പെണ്കുട്ടി കോടതിയില് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയെന്നും എന്ത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും തന്നെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നത്.
കേവലം രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ അക്കങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറമാണ് പല്ലബിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. ഇത് ഒരു വൈകാരികതയാണ്. നിശബ്ദമായ ചില നന്ദിപ്രകാശനങ്ങള്. മൈലുകളോളം യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു കക്ഷണം ശര്ക്കര തനിക്ക് സമ്മാനിക്കാനായി വരുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. അവരുടെ ചെടികളില് വിടര്ന്ന പൂവുകള് സമ്മാനമായി അയച്ച് തരുന്നവര്, പുതുവര്ഷത്തിനും മറ്റും മുടങ്ങാതെ കാര്ഡുകള് അയക്കുന്നവര്. ഇതൊന്നും , ഈ സ്നേഹ വായ്പുകളൊന്നും നമുക്ക് പണം നല്കി വാങ്ങാനാകില്ല. ഇത്തരം ചെറിയ മാനുഷിക വൈകാരികപ്രകനടങ്ങളാണ് തന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ച് നിര്ത്തുന്നത്.
തന്റെ ദൗത്യം മൂന്ന് 'പി'കളില് നിലനില്ക്കുന്നു. പ്രതിരോധം(Prevention), സംരക്ഷണം(Protection), കുറ്റവിചാരണ(Procecution). ഇതില് കുറ്റവിചാരണയാണ് ഏറ്റവും കഠിനം. താന് പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാല് വിരലിലെണ്ണാവുന്നവര് മാത്രമാണ് ശിക്ഷിപ്പെട്ടത്. കേവലം രക്ഷപ്പെടുത്തലോടെ എല്ലാം തീരുന്നില്ല. ഇതിന് ശേഷവും തുടരുകയാണ്. ഇരകളെ ആവര്ത്തിച്ച് വിളിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോള് വര്ഷങ്ങളോളം തുടരും. ഇവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് അവരെ കേസ് പിന്വലിക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിന് വിഘാതമാകുന്നു.വടക്ക് കിഴക്കേ ഇന്ത്യയില് ആളുകള് കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണിയകറ്റാന് ഇത്തരത്തില് ഉള്ള പ്രവൃത്തികള് ചെയ്യാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നുവെന്ന് അവര് പറയുന്നു. ആഹാരത്തിന് വഴി കാണാതെ വിഷമിക്കുന്നവര്ക്ക് മുന്നില് അന്നമായി മനുഷ്യക്കടത്തുകാര് അവതരിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യമാണ് മിക്കവരെയും ഇത്തരം കെണികളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്.
പല്ലബി പറയുന്നതെല്ലാം ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന കഥകളാണ്. 2013ല് നാല് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ച കഥ പല്ലബി വെളിപ്പെടുത്തി. മനുഷ്യക്കടത്ത് ശൃംഖല എങ്ങനെയാണ് കുറേ മനുഷ്യരുടെ മോഹങ്ങളും മോഹഭംഗങ്ങളുമൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വിറ്റ അമ്മ തന്നെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. താന് കടന്ന് പോന്ന വഴികളിലൂടെ തന്റെ കുഞ്ഞും വരാതിരിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ വിറ്റതെന്നായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്. തന്റെയൊപ്പം കഴിഞ്ഞാല് കുഞ്ഞിന്റെ ഗതിയും തന്റേത് പോലെയാകും. അവള് പോയി രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് താന് വിറ്റതെന്നും ആ അമ്മ വ്യക്തമാക്കിയതായി പല്ലബി പറയുന്നു.
ശൈശവ വിവാഹം, നിര്ബന്ധിത തൊഴില്, ഗാര്ഹിക അടിമത്തം, അവയവക്കച്ചവടം തുടങ്ങി ചൂഷണങ്ങളുടെ നിരവധി മുഖങ്ങളാണ് ഓരോ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും വെളിവാകുന്നത്.
സാങ്കേതികത പുരോഗമിച്ചതോടെ മനുഷ്യക്കടത്തുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നശിപ്പിക്കാനാകുന്ന സിമ്മുകള്, വ്യാജ ആധാറുകള്, എന്ക്രിപ്റ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്, ഡാര്ക്ക് വെബ് ശൃംഖലകള് എന്നിവ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കൂടുതല് മൂടിവയ്ക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുക്മയിലെ ഛിന്തഗുഫ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള ഭേജ്ജി വനമേഖലയില് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നക്സലുകളും തമ്മില് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില് മൂന്ന് നക്സലുകള് വധിക്കപ്പെട്ടു.
ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെ ഛത്തീസ്ഗഡില് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളില് 263 നക്സലുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതില് 234 പേര് സുക്മയടക്കമുള്ള ഏഴ് ജില്ലകള് ഉള്പ്പെടുന്ന ബസ്തര് മേഖലയില് നിന്ന് മാത്രമുള്ളവരാണ്. 27പേരെ ഗരിയാബാദ് ജില്ലയില് വെടിവച്ചിട്ടു. ഇത് റായ്പൂര് ഡിവിഷന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. മൊഹ്ല, മാന്പൂര്, ആമ്പാഗഡ് ചൗക്ക് ജില്ലകള് ഉള്പ്പെടുന്ന ദുര്ഗ് ഡിവിഷനില് രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഒരു വലിയ കുടുംബത്തില് നിന്നുള്ള ഒരു കൗമാരക്കാരി ഓണ്ലൈനിലൂടെ തട്ടിപ്പിനിരയായകഥയും പല്ലബി വിശദീകരിച്ചു. അവളുടെ മാതാപിതാക്കള് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. വളരെ ആഢംബരത്തോടെ ജീവിച്ച അവളെ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ മാതാപിതാക്കള് തനിക്ക് എല്ലാം നല്കി അവര്ക്ക് പക്ഷേ തനിക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാന് സമയം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പെണ്കുട്ടിയുടെ വാക്കുകള് മനുഷ്യക്കടത്തിന് പുത്തന് അവസരങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെളിവാക്കുന്നതാണ്. വലിയ കുടുംബങ്ങളില് കുട്ടികള് വൈകാരികമായി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതും ഡിജിറ്റല് സ്വാധീനവും തട്ടിപ്പുകാര്എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇത് വെളിവാക്കുന്നത്.
സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെയാണ് പല്ലബി ഇപ്പോള് മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയാന് തന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംഘടനയ്ക്ക് അസം, ബംഗാള്, മേഘാലയ, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളില് ഇരകളായ പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് തൊഴില്, വിദ്യാഭ്യാസ, വൈകാരിക പരിശീലനങ്ങള് നല്കുന്നു.
എല്ലാ പെണ്കുട്ടികളെയും പരിഷ്ക്കര്ത്താക്കളാക്കുകയല്ല ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മറിച്ച്ചിലര്ക്ക് പഠിക്കണം, ചിലര്ക്ക് തൊഴില് പഠിക്കണം. ഇവ ചെയ്ത് നല്കിയാല് അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും.
ഒരു മുതിര്ന്ന സ്ത്രീയെക്കൊണ്ട് പത്ത് പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കിക്കുകയാണ് താന് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പത്ത് പേരില് ഓരോരുത്തരും മറ്റൊരു പത്ത് പേര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നു. ഈ ശൃംഖല നാട്ടിലാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. പുറത്ത് നിന്ന് ആരുടെയും സഹായം തേടുന്നില്ല. ഗ്രാമങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണ സമിതികളുടെ സഹായത്തോടെ ഇവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കും.
സമൂഹത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യക്കടത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനാകും. ഒരു എന്ജിഓ വരും പോകും പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തിന് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും അവര് പറയുന്നു.
വര്ഷങ്ങളായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ തന്റെ സ്വകാര്യത എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പല്ലബി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തനിക്ക് നേരെ വിവിധ തരം ഭീഷണികളുണ്ട്. തന്റെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ തനിക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് തനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാനാകില്ല. തന്റെ ശബ്ദവും സാന്നിധ്യവും ചിലരെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. എന്നാല് താന് ശക്തമായ സുരക്ഷ ചട്ടങ്ങള് സ്വയം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോള് തന്റെ ജീവിതം അതിന് അനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ എന്നും പല്ലബി വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഇത് കേവലം പ്രശസ്തിയുടെ കാര്യമല്ല വിഷയങ്ങള് സമൂഹം അറിയേണ്ടതിന് ഇത്തരം പുരസ്കാരങ്ങള് ഇടയാക്കുമെന്ന് റാമോജി പുരസ്കാര ലബ്ധിയെക്കുറിച്ച് പല്ലബി പറഞ്ഞു. താന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മേഖലയെ കുറിച്ച് ആളുകള് സംസാരിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത്തരം സംസാരങ്ങള് അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുവെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.എന്നാല് ഈ വിഷയം അകറ്റിനിര്ത്തേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇത് ആധുനിക അടിമത്തമാണ്. ഇത് നഗരങ്ങളിലും ഫാക്ടറികളിലും മുളക് പാടങ്ങളിലും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് നിലനില്ക്കുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനാകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം.
ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നാണ് തന്റെ പാത പിന്തുടരാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് പല്ലബിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പലരും ഇതിലേക്ക് വലിയ അഭിവാഞ്ജയോടെ വരുന്നു. എന്നാല് ഇതിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനാകാതെ പിന്വാങ്ങുന്നു. തന്റെ കുടുംബം പോലും തന്നെ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താന് തന്റെ ഭാവി കളയുകയാണെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. എന്നാല് പത്ത് വര്ഷത്തിനിപ്പുറം അവര് തന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നത് സ്ഥിരതയിലൂടെയാണ്. ഇതിന് കുറുക്കുവഴികളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തീവ്രവും ശരിയുമാണെങ്കില് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിങ്ങള്ക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുമെന്ന പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ വാക്കുകള് ആവര്ത്തിച്ച് കൊണ്ടാണ് പല്ലബി പറഞ്ഞു നിര്ത്തിയത്.