റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാരം 2025: ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ല, ജന്മനാ കാഴ്ചയില്ല, പക്ഷേ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്
നിങ്ങള് പിറന്നത് ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായാണെങ്കില് എന്ത് ചെയ്തേനെ? നിങ്ങള് ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ലയായി തീരണം, വെല്ലുവിളികളെ അവസരമാക്കി മാറ്റുന്നവര്...
Published : November 18, 2025 at 4:38 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 5:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: യൂത്ത് ഐക്കണ് വിഭാഗത്തില് റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് പ്രശസ്തനായ സംരംഭകനും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനുമായ ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ലയ്ക്കാണ്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഴ് പേരില് ഒരാളാണ് ബൊല്ല. ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില് നടന്ന ചടങ്ങില് വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പുരസ്കാരം നല്കി ആദരിച്ചു. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകന് റാമോജി റാവുവിന്റെ പിറന്നാള് ആഘോഷ ചടങ്ങുകളില് വച്ചായിരുന്നു ആദരം.
Also Read: 2020 ല് എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു? തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം ഇങ്ങനെ
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില് 1991ല് കാഴ്ചയില്ലാതെ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ബൊല്ല. തന്റെ പരിമിതികളെ മറികടന്ന് മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയില് (എൾഐടി) പ്രവേശനം നേടുന്ന ആദ്യ കാഴ്ച പരിമിതനായ വ്യക്തിയായി ബൊല്ല. ഒപ്പം മുപ്പത് വയസില് താഴെയുള്ള സംരംഭകരുടെ ഫോബ്സ് പട്ടികയിലും ഇടം പിടിച്ചു ബൊല്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2012ല് തന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസിലാണ് ശ്രീകാന്ത് ബൊല്ലാന്ത് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. അഞ്ഞൂറ് പേര്ക്ക് തൊഴില് നല്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ-ജൈവികമായി നശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിലെ അഞ്ഞൂറ് ജീവനക്കാരില് കാല്ഭാഗവും ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ്. തന്റെ ജീവിത വഴിയിലെ പോരാട്ടങ്ങളെയും സംരംഭകത്വ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിന്റെ നിസാര് ധര്മ്മയ്ക്ക് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് ശ്രീകാന്ത് വിശദീകരിച്ചു.
അഭിമുഖത്തില് നിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്
ഇടിബി: താങ്കള്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ഊര്ജ്ജം പ്രവഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്. എന്താണ് താങ്കളുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് എനര്ജിയുടെ രഹസ്യം?
ശ്രീകാന്ത്: വിവേചനമാണ് തനിക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് താന് പിറന്നപ്പോള് മുതല് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. അത് തന്നെയാണ് തന്റെ ഈ ഊര്ജ്ജത്തിന്റെ കാരണവും.
തനിക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോള് അതിനെ അവസരമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയും അമ്പരപ്പിക്കാറുണ്ട്. തനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവര് പറയുമ്പോള് അത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തനിക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണെന്ന് തനിക്ക് മനസിലാക്കി കൊടുക്കണ്ടേതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് താന് നെഗറ്റിവിറ്റിയെ പോസിറ്റിവിറ്റിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഒരിക്കല് ആളുകള് താനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയാല് അവര് തന്നോടൊപ്പം സമയം ചെലവിട്ടാല് അവര് പിന്നെ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച അദ്യുദയകാംക്ഷികളായി മാറുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് മനുഷ്യര്, ആര്ക്കും ഉള്ക്കൊള്ളാനാകാത്തവര് തന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുന്നു. അതാണ് തന്റെ മന്ത്രം. ആരെങ്കിലും തന്നോട് ശ്രീകാന്ത് ഇത് നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല് താനവരെ ഒന്ന് നോക്കും. എന്നിട്ട് പറയും തനിക്ക് ഇത് കഴിയും എന്ന്.
ഇടിബി: മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ആദ്യ അന്ധവിദ്യാര്ത്ഥിയാണ് താങ്കള്, ഒരു ചരിത്രനാഴികകല്ല്. എംഐടിയിലെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങള് ഓര്ത്തെടുക്കാമോ?
ശ്രീകാന്ത്: താനിതിനെ ചരിത്രപരമായ ഒരു കാല്വയ്പായോ വലിയ നേട്ടമായോ കാണുന്നില്ല. ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ളവര്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അന്ധരായവര്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാനാകുമെന്ന് സ്വപ്നം പോലും കാണാനാകില്ല. എന്നാല് തനിക്ക് അതിന് സാധിച്ചു. കാരണം തനിക്ക് ഇന്ത്യയില് പഠിക്കാന് ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താന് ഐഐടികളിലും ബിറ്റ്സ് പിലാനിയിലും പരിശീലക സ്ഥാപനങ്ങളിലും അപേക്ഷ അയക്കുമ്പോള് തന്നെ നിഷ്ക്കരുണം അവര് പിന്തള്ളുകയായിരുന്നു. ആ നിരാസമാണ് തനിക്ക് ഗുണമായത്. ഞാന് എംഐടിയിലേക്ക് പഠിക്കാന് പോയി.കാരണം അത് എന്നെ ഞാനായി സ്വീകരിച്ചു.
തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഓരോ നിരാസവും തന്നെ ഓരോ പടികള് മുകളിലേക്ക് കയറാന് സഹായിച്ചു. അത്തരം നിരാസങ്ങള് ഞാന് അഭിമുഖീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് തോല്വി വിജയത്തിന്റെ ചവിട് പടികള് തന്നെയാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് തിരിച്ചടികള് ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്, ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിട്ടില്ലെങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക് യാതൊന്നും നേടാനാകില്ല. ആഢംബരത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനാകില്ല. നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകള് നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോര് ഏറ്റവും മികച്ച നമ്മുടെ പ്രവര്ത്തം കാഴ്ച വയ്ക്കുക. താന് ജീവിതത്തില് നിരവധി കഷ്ടപ്പാടുകള് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് താന് അവയ്ക്ക് അടിമയാണ്. കഷ്ടപ്പാടുകളില്ലാതെ ജീവിക്കാനാകില്ലെന്ന സ്ഥിതി. താനെപ്പോഴും തന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ട് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.
ഇടിബി: ബൊലന്ത് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങാന് പ്രേരകമായതെന്താണ്? ഈയൊരു ദൗത്യം താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ യാത്രയെ എങ്ങനെയാണ് പരുവപ്പെടുത്തിയത്?
ശ്രീകാന്ത്: ഞാന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോള് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് തനിക്ക് മുന്നില് ഉണ്ടായിരുന്നത്? താന് തിരികെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമോ? അതോ കുത്തക അമേരിക്കയില് സ്ഥിരതാമസമാകുമോ? ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചപ്പോഴാണ് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവന് തന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നത്. തന്റെ പോരാട്ടങ്ങള്, തന്റെ തിരിച്ചടികള്, നിയമപോരാട്ടങ്ങള്. തനിക്ക് നല്ല ഗുരുക്കന്മാരെ കിട്ടി അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. നന്നായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങള് നല്ല പ്രായത്തില് അറിയാനായി. എന്നാല് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും സംഭാവനകള് നല്കുന്നവരുടെയും പിന്തുണയില് കഴിയുന്നു. അവര്ക്കാര്ക്കും ഇത്തരം ഒരു താങ്ങ് ലഭിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് മാത്രം മാറ്റമുണ്ടായാല് പോരാ സമൂഹത്തിന് ആകെ മാറ്റം വരണം.
തനിക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തിരികെ നല്കണം. ഈ അനുകമ്പ ആവശ്യമുള്ളവര്ക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യാശ ഗോപുരമായി മാറണം. താന് സഹതാപത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതിന് സമൂഹത്തില് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നാണ് താന് കരുതുന്നത്. ഇതിന് പകരം അനുകമ്പയിലും ഭൂതദയയിലുമാണ് താന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവര്ക്ക് അന്തസുള്ള ഒരു ജീവിതമാര്ഗം സമ്മാനിക്കാന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
അനുകമ്പ എന്നാല് നിങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവര്ക്ക് കുറച്ച് പണം നല്കുക എന്നതല്ല. എങ്ങനെ അന്തസോടെയും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും ജീവിക്കണമെന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവര്ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കലാണ്. അന്ധരായി പിറന്നവര്ക്കും അനുകമ്പയും ഭൂതദയയും കിട്ടിയാല് അവര്ക്കും രാജ്യത്തെ മികച്ച സംഭാവനകള് നല്കുന്ന പൗരന്മാരായി മാറാനാകും എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും കാട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു തന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വരാനും സാമൂഹ്യ സംരംഭകത്വത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും തനിക്ക് പ്രേരകമായത്.
ഇടിബി: ശ്രീകാന്ത് എന്ന താങ്കളെ കുറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച്, അതില് താങ്കളെ അവതരിപ്പിച്ച രാജ്കുമാര് റാവുവിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം?
ശ്രീകാന്ത്: തന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു സിനിമ എന്നത് തനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. മൂന്ന് വര്ഷത്തോളം ഇങ്ങനെയൊരു നിര്ദ്ദേശം താന് അംഗീകരിച്ചില്ല. അവസാനം പക്ഷേ അത് തള്ളാന് തനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇത് പുറത്ത് വന്നപ്പോള് തനിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് ഉണ്ടായത്. നാനാഭാഗത്ത നിന്നും അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങള്. ഇന്നലെ വരെ തങ്ങളുടെ ജീവിതം വലിയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് ഈ സിനിമ കണ്ടതോടെ തങ്ങള്ക്കും ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ധാരാളം പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധവും കരുത്തും പോസിറ്റിവിറ്റിയും കിട്ടിയതായി അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇതിനാണ് താന് ജനിച്ചതെന്ന്, ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആ വാക്കുകള് തന്നെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തി. അനുകമ്പയും ശാക്തീകരണവും ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനായി...
താന് ജനിച്ചപ്പോള് അയ്യോ ഇവന് ഇവിടെ പിറക്കേണ്ടത് ആയിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ആളുകളുടെ പ്രതികരണം. അതാണ് താന് ആദ്യമായി നേരിട്ട വെല്ലുവിളി. തനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കഴിയാനാകുന്നത് എന്ന് മറുപടി നല്കിക്കൊണ്ട് താന് വളര്ന്നു. താന് കാഴ്ചയില്ലാതെയാണ് പിറന്നത്. പക്ഷേ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് തന്നെ ജീവിക്കാന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
ഇടിബി: താങ്കള് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി. സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തവും ലാഭവും സന്തുലിതമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു.?
ശ്രീകാന്ത്: ഇത് സങ്കീര്ണമായ ഒരു സമവാക്യമാണ്. താന് സാമൂഹ്യ സംരംഭകത്വം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചപ്പോള് പലരും തന്നെ പരിഹസിച്ചു. ഞാനൊരു വിഡ്ഢിയാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്ക്ക് ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ കണ്ടെത്തല്. ഞാന് പുനരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് ഇതെല്ലാം മാലിന്യങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു ആളുകളുടെ കണ്ടെത്തല്. ഇതുവരെ നീ അന്ധന് മാത്രമായിരുന്നു, ഇനി നീ വൃത്തിയില്ലാത്തവനും ആകാന് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമയില് ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. അത് താന് ശരിക്കും ജീവിതത്തില് കേട്ടതാണ്. അതെ താന് അന്ധനാണ് എന്നാല് ഒരിക്കലും വൃത്തികെട്ടവനാകില്ല എന്ന് താന് മറുപടി നല്കി. മാലിന്യങ്ങള് പെറുക്കിയെടുത്ത് താന് പൊന്നാക്കി മാറ്റി മറുപടി നല്കി.
സാമൂഹ്യ സംരംഭകത്വം എന്ന ആശയവും നടക്കുന്നതാണെന്ന് താന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. എ്നനാല് പന്ത്രണ്ട് വര്ഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതാരും വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും വൈവിധ്യം, ഓഹരി, ഉള്ക്കൊള്ളല് എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നു. താന് കുത്തിക മുതലാളിമാരെ സമീപിച്ച് ഊ മൂന്ന് തൂണുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോള് അത് കേവലം ഭ്രമകല്പ്പനയാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ കണ്ടെത്തല്. എന്നാല് ഇന്നിത് ഇവരുടെയെല്ലാം പ്രധാന കരുത്തായിരിക്കുന്നു. ആരും ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരെ ജോലിക്ക് വച്ചിരുന്നില്ല. അതിനൊരു പരിഹാരവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മാലിന്യത്തില് നിന്ന് മനോഹരമായ പലതും തനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ജനങ്ങള്ക്ക് സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നതും. പാര്ശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാകണം അതെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നവര്ക്ക് അവസരം ഒരുക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.
നാലാം തൂണായിരുന്നു ലാഭം. ഇത് നാലും എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് താന് വിജയകരമായി കാട്ടിക്കൊടുത്തു. താന് ഏവര്ക്കും സമഗ്രമായ പരിഹാരങ്ങള് നല്കി. അത് കൊണ്ടാണ് ബൊലന്തിന്റെ ടാഗ്ലൈന് എല്ലാവരെയും കണക്കിലെടുക്കുന്നത് എന്നായത്.
ഇടിബി: ഇന്ത്യന് ഉപഭോക്താക്കളും വ്യവസായികളും എങ്ങനെ സുസ്ഥിര പാക്കേജിങ് മാര്ഗങ്ങളില് എത്രമാത്രം സ്വീകാര്യരാണ്?
ശ്രീകാന്ത്: അവര്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ട്. എന്നാല് ആര്ക്കും അത് ആസ്വാദ്യകരമായി നല്കാനാകുന്നില്ല. ശുദ്ധതയാര്ന്ന ഉത്പന്നങ്ങള് ഇതേ വിലയില് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. തുടക്കത്തില് പ്രകൃതി സൗഹൃദ-ജീര്ണിക്കുന്ന ബദല് ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങള് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. തങ്ങള്ക്ക് ന്യായമായ വിലയില് ഉത്പന്നങ്ങള് നല്കാന് സാധിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും പനയിലയും. തങ്ങള്ക്ക് വിലയില് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല. ആളുകള് തെര്മോക്കോളിലും പ്ലാസിറ്റിക്കിലും നിന്ന് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദത്തിലേക്ക് ഉള്ള മാറ്റം ആവേശത്തോടെ ഉള്ക്കൊണ്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോള വിപണിയില് ഇതിന് ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ടായി. ഒപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക്കില് നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് ഇതൊരു നല്ല ബദലാണെന്നും അവര്ക്ക് മനസിലായി.
ഇടിബി: എന്താണ് അടുത്ത പത്ത് വര്ഷത്തേക്കുള്ള ബൊലാന്ത് ഇന്ഡസ്ട്രീസിന്റെ പദ്ധതികള്?
ശ്രീകാന്ത്: കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തില് തങ്ങള് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ആഗോളതലത്തിലേക്ക് പോയി. ഭക്ഷണശാലകള്, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, കുത്തകകള് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തങ്ങള് ഒരൊറ്റ പരിഹാരം നല്കി. അവരുടെ ഭക്ഷണം പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും വിളമ്പുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുമെല്ലാം പ്രതിവിധികള് മുന്നോട്ട് വച്ചു. ജീര്ണിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളാണ് തങ്ങള് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും കാനഡയിലുമുള്ള വിപണികളില് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും ഉടന് തന്നെ ഇവ ആരംഭിക്കും. രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ഗാര്ഹിക വസ്തു നാമമായി മാറുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെയും വളരുക വളരുക അടുത്ത പത്ത് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒരു ആഗോള ബ്രാന്ഡായി മാറുക എന്ന് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. തൊഴില് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവര് തന്നെ കമ്പനിയെ നയിക്കും. താന് പൊതുസേവന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി അവരെ സേവിക്കാന് അവസരം കാത്തു കഴിയുകയാണ് താന്.
ഇടിബി; ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്ക്ക് സവിശേഷ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് താങ്കള് കരുതുന്നുണ്ടോ?
ശ്രീകാന്ത്: ഇല്ല. എന്നാല് നിങ്ങളില് അവശേഷിക്കുന്ന കഴിവുകള് നിങ്ങള് പ്രത്യേക കഴിവുകളാക്കി മാറ്റാനാകും. നിങ്ങള്ക്ക് സവിശേഷത ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങള്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണനയില്ല, നിങ്ങള് ആരുമല്ല. നിങ്ങള് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിയാണ്. ഒന്നോ അതിലേറെയോ ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഒരാള്. നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സംഗതി ഭാവന ചെയ്യാനാകും. അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് കാണാനാകും. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ദൗര്ബല്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കരുത്താക്കി മാറ്റാനാകും.
ഇടിബി: താങ്കള് റാമോജി എക്സലന്സ് പുരസ്കാര ജേതാവാണ്. ഈ അവസരത്തില് അങ്ങയുടെ ചിന്തകള് ഞങ്ങളുമായി പങ്ക് വയ്ക്കാനാകുമോ?
ഇതൊരു വലിയ അംഗീകാരമാണ്. ഒപ്പം റാമോജി റാവു ഗാരു എന്ന മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തോട് തനിക്കുള്ള അഗാധമായ നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും. തന്നെപോലുള്ള സംരംഭകരുടെ മാര്ഗദര്ശിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര തന്നെ പോലുള്ള സംരംഭകരെ പ്രചോദിതരാക്കുന്നതാണ്. സ്വയം ഉദാഹരണമാകാന് ഏറെ ത്യാഗങ്ങള് സഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവും നന്ദിയും അര്പ്പിക്കാന് ലഭിച്ച അവസരമാണിത്. മാധ്യമരംഗത്ത് മാത്രമല്ല തെലുഗു ദേശത്തയും ആഗോളതലത്തിലെയും മുഴുവന് സംരംഭകര്ക്കും അദ്ദേഹം മാര്ഗദര്ശിയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അംഗീകാരം എന്റെ ലക്ഷ്യബോധം കൂടുതല് മുനകൂട്ടേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു. സമയം കഴിയും മുമ്പ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് എല്ലാം തീര്ക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും ഈ പുരസ്കാരം എന്നെ ബോധവാനാക്കുന്നു.