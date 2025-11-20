ETV Bharat / bharat

റാമോജി എക്‌സലന്‍സ് പുരസ്‌കാരം 2025; ഒരു കുട്ടി എവിടെ ജനിച്ചു എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡമാകാത്ത ലോകമാണ് തന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആകാശ് ടണ്ടന്‍

ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് റാമോജി എക്‌സലന്‍സ് പുരസ്‌കാരം നേടിയ പഹ്‌ചാന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍ ആകാശ ടണ്ടന്‍ ഇടിവി ഭാരതുമായി തന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പങ്കു വച്ചു.

Akash Tandon, Ramoji Excellence Award 2025 winner in Service to Mankind category (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 7:24 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 7:31 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഡല്‍ഹിയിലെ ഐടിഒയിലുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തുള്ള മണ്ണും പൊടിയുമേറ്റ് നഗരം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു ജനവാസ കേന്ദ്രത്തെ നോക്കി നില്‍ക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ ആയാസ രഹിതമായി നിങ്ങളുടെ ഇരുപതുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെലവിടാനാകും. ഇത്തരം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് ചങ്ങാതിമാരുമൊത്ത് കടന്ന് ചെന്ന് യാതൊരു ആസൂത്രണവുമില്ലാതെ, പണമില്ലാതെ, എന്‍ജിഒ രജിസ്‌ട്രേഷനില്ലാതെ - എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന അവ്യക്തമായ ഒരു ആശയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാതെ കടന്ന് ചെല്ലുന്നതിനെക്കാള്‍ സൗകര്യപ്രദമായി നിങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റങ്ങളുടെ സ്രഷ്‌ടാവ് ആകാനാകും. എന്നിട്ടും പക്ഷേ മിക്കവരും ആകാശ് ടണ്ടന്‍ ആകുന്നില്ല.

തന്നെ തകര്‍ത്ത് കളഞ്ഞ നിമിഷങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുമ്പോള്‍ പോലും അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി ചിരിച്ച് കൊണ്ട് പഹ്‌ചാനെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാസ്‌മിന്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസുമായി സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് ഏറെ പേര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന തെരുവ് വിദ്യാലയത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകനാണ് ആകാശ്. ചിലര്‍ നന്ദിയോടെ, ചിലര്‍ അഭിമാനത്തോടെ പഹ്‌ചാനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായ ഒന്ന് അര്‍ത്ഥവത്തായി ഒരു വലിയ പ്രസ്‌താനമായി മാറിയത് അവര്‍ അമ്പരപ്പോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു.

താന്‍ യാതൊരു തയാറെടുപ്പുകളുമില്ലാതെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്ന് ആകാശ് സത്യസന്ധമായി പറയുന്നു. തനിക്ക് ഡല്‍ഹി നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ ഞാനങ്ങനെ ധരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഐടിഒയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ആ ചേരി കണ്ടതോടെ ഈ ചിന്തയോടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ആയി. ഇത് ഒരു ഹിമാലയന്‍ ദൗത്യം തന്നെ ആയിരുന്നു. വലിയൊരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിരുന്നു അത്. താന്‍ അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ദൗത്യം ക്രമേണ തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പദ്ധതിയായി പരിണമിച്ചു. ആകാശ് തന്‍റെ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. തങ്ങള്‍ യാതൊരു ആസൂത്രണവുമില്ലാതെയാണ് പോയത്. തങ്ങള്‍ ഒരു പറ്റം കുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചു. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. ആ ചേരിനിവാസികളെല്ലാം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും കൂടി. പൊടുന്നനെ ഇതൊരു ജിജ്ഞാസ അല്ലാതായി. ഇതൊരു പ്രതീക്ഷയായി പരിണമിച്ചു.

പഹ്‌ചാന്‍റെ പിറവി

കാഴ്‌ചപ്പാടുകളുടെ പ്രസ്‌താവനകളില്‍ നിന്നോ തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തില്‍ നിന്ന ഒന്നുമല്ല മിക്ക സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. ആരും ചോദിക്കാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് അവ പിറവിയെടുത്തത്. ആകാശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചോദ്യം വളരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും ലളിതവും ആയിരുന്നു...എന്ത് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്നില്ല.?

Ramoji Excellence Award 2025 (ETV Bharat)

അയാള്‍ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരവും ലളിതമായിരുന്നു. മിക്ക കുട്ടികളും ഒരു പെന്‍സില്‍ പിടിച്ചിട്ടില്ല.മിക്കവരും വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തൊഴില്‍ തേടി നഗരങ്ങള്‍ തോറും അലയുന്ന ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പംമറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ്. ഇവരില്‍ ചിലര്‍ ഭിക്ഷ യാചിക്കാന്‍ പോകുന്നു. ചിലര്‍ അതും ഇതും വില്‍ക്കുന്നു. ചിലര്‍ തങ്ങളുടെ ഇളയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നു. വിദ്യാലയമെന്നത് ഇവര്‍ക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്തത് പോയിട്ട് സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ പോലും ആകുമായിരുന്നില്ല.

അത് കൊണ്ട്..തങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി,... ആകാശ് പറയുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, അടിത്തറയിടല്‍ മുതല്‍ തുടങ്ങി. അടുത്ത പത്ത് വര്‍ഷം കൊണ്ട് അയ്യായിരം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നല്ല ത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് പഹ്‌ചാന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ തന്നെയാണ്. കേവലം അഞ്ച് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരും പത്ത് കുട്ടികളുമായി ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു ചേരിയില്‍ നിന്ന ആരംഭിച്ച പഹ്‌ചാന്‍ ഇന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരായ ഒരു പറ്റം ആള്‍ക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്‌ഥാനമായി പരിണമച്ചിരിക്കുന്നു. 1600 സജീവ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. 1200 ഇന്‍റേണികളും സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരും. ഒപ്പം നൂറിലേറെ സംഘടനാ പങ്കാളികളും.

ഇവിടെ ബെഞ്ചുകളോ ക്ലാസ് മുറികളോ ബ്ലാക്ക് ബോര്‍ഡുകളോ ഇല്ല. പത്ത് നോട്ട് ബുക്കുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ സന്തോഷിച്ചേനെയെന്നും ആകാശ് ഓര്‍ക്കുന്നു. പക്ഷേ കുട്ടികള്‍ പഠനത്തോട് വലിയ ആവേശം കാട്ടി. അതാണ് തങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്.

എന്താണ് പഹ്‌ചാനെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത്?

ആകാശിനോട് അയാളുടെ പദ്ധതിയെ ഒറ്റവാക്യത്തില്‍ നിര്‍വചിക്കാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അയാള്‍ പ്രതിരോധിക്കും. കാരണം പഹ്‌ചാന്‍ ഒരു പദ്ധതിയല്ല. മറിച്ച് ഇതൊരു ആഗോള കാഴ്‌ചപ്പാടാണ്. ഇത് കേവലം സാക്ഷരതയല്ല. ഇത് വിദ്യാലയ യൂണിഫോമിന്‍റെയോ ഗുണനപട്ടിക മനഃപാഠമാക്കുകയോ അല്ല. ലോകം ഒരു കുട്ടിയെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍റെ മനസില്‍ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്‌ചപ്പാടാണ്.

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരാളെ അയാളുടെ പേരെഴുതാന്‍ പഠിപ്പിക്കാനാകും. എന്നാല്‍ അവനെ അവന്‍റെ പേരില്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കൂടുതല്‍ പ്രധാനം. ആ പാഠ്യ പദ്ധതി ആ തത്വശാസ്‌ത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. വൈകാരിക ബുദ്ധി, ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കല്‍, ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരത, ജൈവനൈപുണികള്‍, അടിസ്ഥാന ശുചിത്വം, സാമൂഹ്യ അവബോധം, സ്വത്വബോധം സൃഷ്‌ടിക്കല്‍ എന്നിവയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ പഹ്‌ചാന്‍ വിഷയങ്ങളില്ല, അന്തസുള്ള ജീവിതത്തിനാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. ഈ അന്തസ് നല്‍കുന്നത് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരാണ്. പതിനായിരത്തിലേറെ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇതുവരെ ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. 2024ല്‍ മാത്രം 15,000ത്തിലേറെ അപേക്ഷകള്‍ കിട്ടി. ഒരു ഉറപ്പുള്ള തൊഴില്‍ സേനയില്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ ഇതൊരു കാല്‌പനികതയാണ്.

സങ്കല്‍പ്പിക്കാനാകാത്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളില്‍ നിന്ന് പോലും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരെത്തുമെന്നും ആകാശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, യുവാക്കള്‍, വിരമിച്ച അധ്യാപകര്‍, വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇവര്‍ നോട്ടുബുക്കുകളും പുസ്‌തകങ്ങളും നൈപുണിയുംസമയവും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയുന്നതെല്ലാം. അവര്‍ക്ക് യാതൊരു പ്രതിഫലവും ഇല്ല.

ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. നിങ്ങള്‍ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ അതിന് പ്രവചനാത്മകതയുമായി നിങ്ങള്‍ പൊരുത്തപ്പെടും. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ നാം കരുതുന്നതിനെക്കാള്‍ ഉദാരരാണ്.

വിശദമായ കഥ ഇങ്ങനെ

പഹചാന് ഒരു ഭാഗ്യചിഹ്‌നം വേണമെങ്കില്‍ അത് ദീപക് ആയിരിക്കും

2015ല്‍ പഹ്‌ചാനില്‍ ചേര്‍ന്ന ആദ്യ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലൊരാളാണ് ദീപക്. ആകാശ് അവന്‍റെ കഥ ഊഷ്‌മളതയോടെ വിവരിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് അവന്‍ സ്വയവു ഈ സംഘടനയെയും മാറ്റി മറിച്ചതെന്ന് ആ വാക്കുകളില്‍ വ്യക്തമായിരുന്നു. ദീപക് മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ശാന്തന്‍, ഗൗരവക്കാരന്‍, അതീവ തത്പരന്‍, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവന്‍ പഠനകേന്ദ്രം വൃത്തിയാക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും ചെറിയ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാ അടുക്കിപ്പെറുക്കി വയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കൂടി.

ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഇവന്‍ ഇതെല്ലാം ചെയ്‌തത്. ഇത് തങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ കോവിഡ് എല്ലാം തകിടം മിച്ചു. സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണോ ഡേറ്റയോ ഒന്നുമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് കൃത്യമായി വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ എങ്ങനെ സാധ്യമാകും. ദീപകിന്‍റെ പഠനം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു. എന്നാല്‍ പഠന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വീണ്ടും തുടങ്ങിയതോടെ അവന്‍ തിരിച്ചെത്തി.

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസില്‍ 75ശതമാനത്തിലേറെ മാര്‍ക്ക് നേടിയാല്‍ താന്‍ അവന് ഒരു ലാപ്‌ടോപ് സമ്മാനിക്കാമെന്ന് വാക്ക് നല്‍കി. ദീപക്കിന് 83 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് കിട്ടി. അന്ന് തന്നെ അവന് ലാപ്‌ടോപ് സമ്മാനിച്ചു. തനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനം തോന്നി. ദീപക്കാണ് അവന്‍റെ കുടുംബത്തില്‍ ആദ്യമായി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വ്യക്തി. അവന്‍ കോളജില്‍ ചേര്‍ന്നതോടെ അവന്‍റെ സഹോദരങ്ങളും പഠിക്കാനെത്തി. അവന്‍റെ അയലത്തുള്ള കുട്ടികളും വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒു ദീപക്കില്‍ നിന്ന് ഒരു സമൂഹത്തെയാകെ മാറ്റി മറിക്കാനായത്.

പഹചാന് പത്ത് വയസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ യുവാക്കള്‍ക്ക് എങ്ങനെ സേവന രംഗങ്ങളില്‍ മാറി ചിന്തിക്കാനാകുമെന്ന ഒരു ചൂണ്ടു പലകയായി ഇത് നിലകൊള്ളുന്നു. എന്താണ് അടുത്ത പരിപാടിയെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞു. തികച്ചും പ്രായോഗികമായ ഒരു മറുപടിയാണ് ആകാശില്‍ നിന്നുണ്ടായത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിപുലീകരിക്കും. കാരണം വളര്‍ച്ച ഞങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇത് ആവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ്. അധ്യാപകരായ ഞങ്ങള്‍ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നയിക്കുന്നവരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനുമപ്പുറം നാളെ അവരുടേതാണ്.

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവര്‍ എവിടെ പിറന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിലനില്‍ക്കാത്ത ഒരു ലോകമാണ് തന്‍റെ സ്വപ്‌നം ഇതൊരു വലിയ സ്വപ്‌നമാണ്. എന്നാല്‍ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ എങ്ങനെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഇതിനകം മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അഞ്ച് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, പത്ത് കുട്ടികള്‍, ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു വഴിയോരം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്.

നേട്ടങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു നിമിഷത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ശരിയെന്ന പറച്ചിലാണ് ഈ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് പിന്നീട് ആ ആഘോഷങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചിരിക്കില്ല. ആകാശ് ടണ്ടന് മുന്നില്‍ യാതൊരു മാതൃകയും നിശ്ചിത പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാള്‍ക്ക് സാമൂഹ്യ പരിവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വിശാലയമായ തത്വങ്ങളും അറിയുമായിരുന്നില്ല. അയാള്‍ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു, ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായിരുന്നു. താത്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ മതി ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കാന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിടാന്‍ എങ്കിലും. ..

