റാമോജി ആനിമേഷൻ എക്ലൻസ് അവാർഡ് 2026: മികച്ച ആനിമേറ്ററായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി
ഈനാട് ടെലിവിഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പൂർണ സുജയ് ചെറുകുരിയാണ് അവാർഡുകൾ ജേതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.
Published : August 29, 2026 at 5:29 PM IST
മുംബൈ: റാമോജി ആനിമേഷൻ എക്സലൻസ് അവാർഡ് (RAEA) പ്രഖ്യാപിച്ചു.'യങ് ആനിമേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ 2026' നേടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി. അതേസമയം, എൻ്റാങ്കിൾഡ് സ്റ്റുഡിയോ '2026 ലെ മികച്ച ഇൻഡി സ്റ്റുഡിയോ' ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
മുംബൈയിലെ നെസ്കോ എക്സിബിഷൻ സെൻ്ററിൽ നടന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിലാണ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ആനിമേഷൻ സ്രഷ്ടാക്കൾ, സ്റ്റുഡിയോകൾ, വിദ്യാർഥികൾ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത്. ഈനാട് ടെലിവിഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പൂർണ സുജയ് ചെറുകുരിയാണ് അവാർഡുകൾ ജേതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.
"മാധ്യമ മഹാനായ ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ആനിമേഷൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്രഷ്ടാക്കളുടെ സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ഈ അവാർഡുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന ആനിമേഷൻ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ മികവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് കൂടിയാണ് ഇത്" എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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ആനിമേഷൻ എക്സ്പ്രസാണ് പരിപാടി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മുംബൈയിലെ നെസ്കോ എക്സിബിഷൻ സെൻ്ററിൽ വച്ചാണ് എട്ടാമത് ആനിമേഷൻ & മോർ ഉച്ചകോടിയും എഎൻഎൻ അവാർഡ്സ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. 2026 ലെ എഎം സമ്മിറ്റിൻ്റെയും എഎൻഎൻ അവാർഡുകളുടെയും ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ണർ സ്പോൺസർ ഇ ടിവി ബാൽ ഭാരത് ആണ്. "വർഷങ്ങളായി, ആനിമേഷൻ, വിഎഫ്എക്സ്, ഗെയിമിങ്, കോമിക്സ്, എക്സ്ആർ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിലെ മികവിനെ എഎൻഎൻ അവാർഡുകൾ നൽകി വരുന്നത്. മികച്ച കഴിവുകളെയും നവീകരണങ്ങളെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്" റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ശക്തമായ ധാർമ്മികത, ചിന്ത, അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ഈ അവാർഡുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മാധ്യമ പ്രവർത്തനം, സംരംഭം, പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നിവയിലൂടെ രാഷ്ട്ര നിർമാണത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന് രാജ്യം പത്മവിഭൂഷൺ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് റാമോജി ആനിമേഷൻ എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ നൽകി വരുന്നത്.
ഓരോ വിജയിക്കും ₹1,00,000 ക്യാഷ് പ്രൈസും ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റാമോജി ആനിമേഷൻ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ട്രോഫിയും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇടിവി ബാൽ ഭാരതിൻ്റെ പൊന്നാടയും ലഭിക്കും. ഇത് കൂടാതെ സൗജന്യ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ടൂർ ടിക്കറ്റും സമ്മാനമായി നൽകും. ആനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ്, ഗെയിമിംഗ്, കോമിക്സ്, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റി (AVGC-XR) മേഖലകളാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നത്.
റാമോജി ആനിമേഷൻ എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ പുതിയ പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം സ്വതന്ത്ര സ്രഷ്ടാക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ആനിമേഷനും ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറിടെല്ലിങ്ങിനും വേണ്ടി വളർന്നുവരുന്ന ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകും ചെയ്യുന്നു. പത്രപ്രവർത്തനം, ഗ്രാമവികസനം, മാനവികതയ്ക്കുള്ള സേവനം, കലയും സംസ്കാരവും യൂത്ത് ഐക്കൺ, ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും വനിതാ നേട്ടം എന്നീ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലായി റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് റാമോജി ആനിമേഷൻ എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
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