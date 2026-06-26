രാമജന്മഭൂമി സംഭാവന തട്ടിപ്പ്:എട്ട് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; കർശന നടപടി വേണമെന്ന് മതപണ്ഡിതർ
ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ജൂൺ 13-ന് രൂപീകരിച്ച മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം 23 നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീരാം ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചത്.
Published : June 26, 2026 at 1:36 PM IST
അയോധ്യ: രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തർ നൽകിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവനകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിർണായക നടപടി. പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്ഐടി) സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിനെ തുടർന്ന് എട്ട് പ്രതികളെയും അയോധ്യ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അതേസമയം, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ ചില പുരോഹിതർ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ജൂൺ 13-ന് രൂപീകരിച്ച മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം 23 നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീരാം ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എട്ട് പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് എല്ലാ പ്രതികളെയും അയോധ്യയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ ഇപ്പോൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ പ്രതികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.അറസ്റ്റിലായവരിൽ രാമശങ്കർ യാദവ് അഥവാ ടിന്നു, അനുകൽപ് മിശ്ര, അവിനാഷ് ശുക്ല, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, മനീഷ് യാദവ്, ലവകുശ് മിശ്ര, രാമശങ്കർ മിശ്ര, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനയായി ലഭിച്ച പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും എണ്ണുന്ന ചുമതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് ഇവരെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അംഗമായ കൃഷ്ണമോഹൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
മോഷണം, വിശ്വാസവഞ്ചന, മോഷണസ്വത്ത് കൈവശം വയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ്.സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അയോധ്യയിലെ നിരവധി പുരോഹിതർ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ആത്മീയ പ്രഭാഷകനായ കർപാത്രി മഹാരാജ് നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ താൻ തൃപ്തനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുറ്റക്കാരെ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.സാകേത് ഭവൻ പീഠാധിപതി സീതാരാം ദാസ് ജി മഹാരാജ്, എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു.
കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസ് അതിവേഗ കോടതിയിലൂടെ പരിഗണിച്ച് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.സുഗ്രീവ് കിലയിലെ പുരോഹിതനായ രാംഭവൻ പാണ്ഡെ, രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ പ്രതികൾക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കിയതാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഹനുമാൻ ഗഢിയിലെ പുരോഹിതനായ രമേശ്ദാസ് മഹാരാജ്, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്തവർക്ക് നിയമപ്രകാരം കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുമെന്നും പ്രതികരിച്ചു.ജൂൺ 7-നാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഏകദേശം 7 മുതൽ 7.5 കോടി രൂപവരെയുള്ള സംഭാവനകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണം ആദ്യമായി ഉയർന്നത്.
മുൻ സമാജ്വാദി പാർട്ടി എംഎൽഎ പവൻ പാണ്ഡെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. തുടർന്ന് വിഷയം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറി.സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് വിഷയം പൊതുവേദിയിൽ ഉന്നയിച്ചതോടെ ചില പ്രതികളുടെ പേരുകൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും വിഷയത്തിൽ ക്രിമിനൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാമശങ്കർ യാദവ് അഥവാ ടിന്നു, ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെ മുൻ ഡ്രൈവറാണെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ പണം എണ്ണുന്ന ജോലിയിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയതെന്നും ടിന്നു പ്രതികരിച്ചു.
സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാരുടെ മേൽനോട്ടച്ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നതായും മറ്റ് പ്രതികൾ പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും എണ്ണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വിവിധ നിലകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.എസ്ഐടി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ശക്തമായ ശുപാർശകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിഷയത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.അതേസമയം, എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നടപടി വെറും കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ മാത്രമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. ട്രസ്റ്റിലെ ഉന്നത ഭാരവാഹികളായ ചമ്പത് റായി, അനിൽ മിശ്ര എന്നിവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർ വിമർശിച്ചു.ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അജയ് റായ്, കോൺഗ്രസിന്റെ നിരന്തര സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര, ഗോപാൽ റാവു, ചമ്പത് റായി, അനിൽ മിശ്ര എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതിനിടെ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാമജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, കാണാതായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്നും കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് പുതിയ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Also read: എക്സൈസിന് സ്വന്തമായി സൈബർ വിങ് വരുന്നു; ലക്ഷ്യം ലഹരിക്കടത്ത് തടയൽ