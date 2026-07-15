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ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ ; തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ കൊച്ചിയിലേക്ക്, മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും

വർധിച്ചുവരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും സംയുക്ത നിരീക്ഷണം നടത്താൻ കേരള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല- തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ കൂടിക്കാഴ്‌ച.

RAMESH CHENNITHALA TAMIL NADU CHIEF MINISTER C JOSEPH OPERATION THOOFAN VIJAY AT KOCHI VIJAY KERALA VISIT
Ramesh Chennithala, Tamil Nadu Chief Minister C Joseph (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 15, 2026 at 2:34 PM IST

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ചെന്നൈ: കേരളത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ മോഹൻലാലിനൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിജയ് എത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. യുവാക്കളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ വമ്പിച്ച ആകർഷണം യുവാക്കളെ ലഹരി ആസക്തിയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതിൽ നിർണായകമാകുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. വിജയ്‌യെ ചെന്നിത്തലയിൽ വച്ച് സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ബുധനാഴ്‌ച തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നു. മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ഒരു ഏകീകൃത, അന്തർസംസ്ഥാന മുന്നണി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായാണ് ഇരുവരുടെയും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നത്.

സംസ്ഥാന അതിർത്തികളിലെ പരിശോധന, തത്സമയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുക, മയക്കുമരുന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റുകളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വൻ തോതിലുള്ള സംയുക്ത പൊതുജന അവബോധ കാമ്പെയ്‌നുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്നിവയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ആക്രമണത്തിൻ്റെ വിജയം എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' ഇതിനകം തന്നെ കാര്യമായ ഫലങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ഈ നടപടിയിലൂടെ 6,000-ത്തിലധികം വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും 5,500 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖല പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനതല ശ്രമങ്ങൾ അതിർത്തി കടന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉറപ്പുനൽകി, അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ ലൈനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട്-കേരള അതിർത്തി പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കുമെന്ന് വാഗ്‌ധാനം ചെയ്‌തു. "ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പൊലീസ് സേനകൾ ഇപ്പോൾ കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കും, ഏകോപിത നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കും, അന്തർസംസ്ഥാന കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ ഉടനടി നടപടി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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അഞ്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (ഡിജിപി)മാർ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു കോൺക്ലേവിലും കർണാടക അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏകോപന സമിതി ഈ നിർണായക അതിർത്തി സുരക്ഷയും തുറമുഖ വിതരണ ദുർബലതകളും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

RAMESH CHENNITHALA
TAMIL NADU CHIEF MINISTER C JOSEPH
OPERATION THOOFAN VIJAY AT KOCHI
VIJAY KERALA VISIT
RAMESH CHENNITHALA MET C JOSEPH

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