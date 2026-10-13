പഴയ ഫയലുകൾ ചികഞ്ഞ് വിജിലൻസ്; ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
'ആദ്യം അസം മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവച്ച് മാതൃക കാണിക്കട്ടെ'; ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയ്ക്ക് മറുപടി നൽകി രമേശ് ചെന്നിത്തല
Published : October 13, 2026 at 12:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ശക്തമായ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. 2006ൽ കേരളത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലത്തെ അഴിമതിയെയും ക്രമക്കേടുകളെയും കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെന്നും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എന്ന പദവി അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപരിരക്ഷ നൽകില്ലെന്നും ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണവേ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വൻതോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിന് ഏക പരിഹാരമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. എത്ര വർഷം മുൻപ് നടന്ന അഴിമതിയാണെങ്കിലും അത് പുറത്തുകൊണ്ടുവരും. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നതാണ് നീതിശാസ്ത്രം. അതുകൊണ്ട് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ എല്ലാ അഴിമതികളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും.
പഴയ കാലത്തെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും ചേർന്ന് വലിയ തോതിൽ വോട്ടർമാരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ഗ്യാനേഷ് കുമാറാണ് ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരാളെ നരേന്ദ്ര മോദി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നതാണ് കൗതുകകരമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
എൻജിനീയറുടെ ആത്മഹത്യ
കെപിസിസി നിർവാഹകസമിതി അംഗം മലയിൻകീഴ് വേണുഗോപാൽ നൽകിയ പരാതി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം-അങ്കമാലി എംസി റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ അവിഹിത ഇടപെടലുകളും ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കലും കാരണമാണ് മലേഷ്യൻ കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്ട് മാനേജരും എൻജിനീയറുമായ ലീ സീ ബീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. മരണപ്പെട്ട എൻജിനീയറുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ പേര് വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൗരവകരമായ വകുപ്പുകൾ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അസം മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കട്ടെ
വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെത്തുടർന്ന്, കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത്തരമൊരു കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്ത ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നും അതിൽ പൂർണ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല ഓർമിപ്പിച്ചു. പേപ്പർ ബാലറ്റിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിന് പൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വോട്ടർപട്ടികയിൽ അത്രയ്ക്ക് അവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾ ആദ്യം രാജിവയ്ക്കട്ടെ എന്ന അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ വെല്ലുവിളിക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം രാജിവച്ച് മാതൃക കാണിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി. ഇരട്ട വോട്ടുകൾ മാറ്റാനും കള്ളവോട്ട് തടയാനുമുള്ള അവസരമാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമഫലമായി ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: മാസപ്പടി കേസ്: എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പീൽ സാധ്യത പരിമിതമെന്ന് ഹൈക്കോടതി