'നവരാത്രി പരിപാടികളിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളെ വിലക്കണം'; വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അതാവലെ
എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാർക്കും തുല്യാവകാശം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസികൾക്ക് പരസ്പരം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളതിനാൽ അത്തരമൊരു നിലപാട് ഉചിതമല്ലെന്നും അതാവലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By PTI
Published : September 9, 2026 at 3:18 PM IST
റായ്പൂർ: നവരാത്രി ആഘോഷവേളയിലെ 'ഗർബ' പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളെ വിലക്കണമെന്ന വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ എതിർത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അതാവലെ. എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാർക്കും തുല്യാവകാശം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസികൾക്ക് പരസ്പരം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളതിനാൽ അത്തരമൊരു നിലപാട് ഉചിതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാമൂഹ്യനീതി-ശാക്തീകരണ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയായ രാംദാസ് അതാവലെ ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്കുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ഈ നിലപാട് ശരിയല്ലെന്നും ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ നൽകിയ ഭരണഘടന എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലീങ്ങൾ, സിഖുകാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ജൈനമതക്കാർ, ബുദ്ധമതക്കാർ, ലിംഗായത്തുകൾ, പാഴ്സികൾ തുടങ്ങി വിവിധ മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭരണഘടന എല്ലാ മതങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും രാംദാസ് അതാവലെ പറഞ്ഞു.
മുസ്ലീങ്ങൾ ഗർബയിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ എതിർക്കുന്നു. അത്തരം നിലപാട് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും രാംദാസ് അതാവലെ വ്യക്തമാക്കി. മുസ്ലിംകൾ ഗർബയിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല.
ഹിന്ദു-മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടതുണ്ടെന്നും എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ടവർ പരസ്പരം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റേതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീർ ഷെരീഫ് ദർഗയിൽ ധാരാളം ഹിന്ദുക്കൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും ഉദാഹരണമായി അതാവലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒക്ടോബർ 11-ന് ആരംഭിക്കുന്ന നവരാത്രി ആഘോഷവേളയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലുടനീളമുള്ള 'ഗർബ', 'ദാണ്ഡിയ' വേദികളിലേക്ക് മുസ്ലീങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (VHP) കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
നവരാത്രി 'ഗർബ', 'ദാണ്ഡിയ' പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ആധാർ കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ച് തിരിച്ചറിയൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവരുടെ നെറ്റിയിൽ 'തിലകം' ചാർത്തുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംഘാടകർക്കായി സംഘടന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്തരം ആഘോഷവേളകളിൽ 'ലവ് ജിഹാദ്' കേസുകൾ വർധിക്കാറുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച്, മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ നിതേഷ് റാണ വിഎച്ച്പി -യെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു . ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മതപരിവർത്തനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ പ്രണയബന്ധത്തിൽപ്പെടുത്തി വശത്താക്കാനുള്ള മുസ്ലീം പുരുഷന്മാരുടെ ഗൂഢനീക്കമാണ് 'ലവ് ജിഹാദ്'എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
Also read:'ഇത്തരമൊരു നോട്ടീസ് അയക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു'; സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചതിനെതിരേ സുപ്രീം കോടതി