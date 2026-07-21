ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ടകറ്റാന് അറിവ് നേടുക, അറിവുനേടാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാര്ഗമത്രേ രാമായണപാരായണം
രാമകഥയെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാമായണങ്ങള് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഭാഷകളില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
Published : July 21, 2026 at 5:55 AM IST
കല്ലട എന് അനില്കുമാര് (എഴുത്തുകാരന്, അധ്യാപകന്)
രാമായണം അഞ്ചാം ദിവസം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് സീതാസ്വയം വരം കഴിഞ്ഞ് അയോധ്യയില് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമുള്ള നവദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്.
വിശ്വവിഖ്യാതിയാര്ജ്ജിച്ച ഇതിഹാസകാവ്യമാണ് രാമായണം. രാമായണത്തെ ആദികാവ്യമെന്നും വാല്മീകിയെ ആദി കവി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിഹാസം എന്നതിന് പുറമെ കാവ്യമെന്ന നിലയിലും പുരാണമെന്ന നിലയിലും രാമായണം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ കൃതിയിലെ തത്വചിന്താപരമായ ഭാഗങ്ങള് ഗഹനമായ ആത്മീയ ദര്ശങ്ങളുടെ ലളിതമായ ആഖ്യാനമാണ്.
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രാമകഥയെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാമായണങ്ങള് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഭാഷകളില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമായണം പുരാവിരഞ്ചിതം നൂറ് കോടി ഗ്രന്ഥമുണ്ട് എന്ന എഴുത്തച്ഛന്റെ വരികളില് തന്നെ രാമകഥ ബൃഹത്തും വൈവിധ്യമാര്ന്നതുമാണെന്ന വിവക്ഷയുണ്ട്. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം, കമ്പരാമായണം, അത്ഭുത രാമായണം, പാതാള രാമായണം എന്നിങ്ങനെ ഭാരതത്തില് തന്നെ നിരവധി രാമായണങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ വിവിധ ഗോത്രജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില് വായ്മൊഴിയായും രാമായണകഥ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭാഷകളില് പ്രചരിച്ച രാമായണങ്ങളില് കേരളീയരുടെ ആദരവിന് പാത്രമായതും നിത്യപാരായണഗ്രന്ഥവുമായത് തുഞ്ചത്തുരാമാനുജനെഴുത്തച്ഛന്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടാണ്.
കേരളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യരാമായണ ഭക്തികാവ്യം കുലശേഖര ആഴ്വാര് രചിച്ച പെരുമാള് തിരുമൊഴിയാണ്. ഈ ചെന്തമിഴ് കാവ്യത്തിന് ശേഷം രാമചരിതമെന്ന കാവ്യമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. ചീരാമകവി രചിച്ച ഈ കൃതിയാണ് ആദ്യ മലയാള രാമായണ കാവ്യം. രാമചരിതത്തില് യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ കഥമാത്രമേ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടില് നിരണത്തു രാമപ്പണിക്കര് രചിച്ച രാമായണം കണ്ണശരാമായണം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. ഈ കൃതിയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂര്ണ രാമായണ കാവ്യം. അയിപ്പിള്ള ആശാന് രചിച്ച രാമകഥാപാട്ടും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള രാമായണ കാവ്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചന്ദ്രവളയം എന്ന വാദ്യമുപയോഗിച്ച് ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ഈ കാവ്യം ആലപിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ കാവ്യങ്ങളിലെ ഭാഷാരീതിയിലുള്ള തമിഴ് സ്വാധീനം കേരളത്തിലെമ്പാടും ഇവയ്ക്ക് പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസമായി. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി കേരളത്തില് പുതിയ മലയാളം ലിപിക്ക് പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും മാനകഭാഷയില് കൃതികള് രചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലയളവില് രചിക്കപ്പെട്ട കൃതിയാണ് അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്. രാമായണ കഥയെ ആദ്ധ്യാത്മിക വീക്ഷണത്തിലവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കൃതിക്ക് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്ന് പേരിട്ടത്.
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ജീവിത വിശുദ്ധിക്കും കര്മ്മ സാധനയ്ക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും ഉത്തമമാണ് രാമായണപാരായണം. രാമായണം ചൊല്ലുന്നതും കേള്ക്കുന്നതും മനസാകുന്ന ദര്പ്പണത്തിന്റെ മാലിന്യത്തെക്കഴുകിക്കളഞ്ഞ് പരമാത്മ സ്വരൂപത്തില് ലയിച്ച് നിര്മ്മമതയോടെ കര്മ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രേരകമാകുന്നു. ജഗദീശ ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന വരികളിലൂടെ ആത്മവിശുദ്ധിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബാലകാണ്ഡം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗണപതി, സരസ്വതി, ഗുരുവന്ദനത്തിന് ശേഷം വ്യാസനെയും വാല്മീകിയെയും വന്ദിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണര്ക്കുമാത്രം വേദപുരാണങ്ങള് ആഖ്യാനം ചെയ്യാന് അധികാരമുള്ള ആ കാലയളവില് താനിത് ചെയ്യുന്നതില് ക്ഷമാപണം നടത്തിയ ശേഷം കവി രചനാ ലക്ഷ്യം നിര്വഹിക്കുന്നു.
വേദസമ്മിതമായി മുമ്പുള്ള ശ്രീരാമായണം
ബോധഹീനന്മാര്ക്ക് അറിയാന് വണ്ണം ചൊല്ലീടുന്നേന്
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ട് മാറ്റാന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപാധി അറിവ് നേടുക എന്നതാണ്. പുരാണ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാന വിജ്ഞാനങ്ങള് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതബോധത്തെ കൂടുതല് തെളിമയുള്ളതാക്കുന്നു. ബോധഹീനര് എന്ന് കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രപഞ്ച ജീവിതത്തില് ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളില് അഭിരമിച്ച് കാമ,ക്രോധ, ലോഭമോഹാദികളില് മുഴുകി ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ അര്ത്ഥമറിയാതെ പലതും പറഞ്ഞും ചെയ്തും ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നവരെയാണ്. അവര്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാന് ഏറ്റവും നല്ല അറിവാണ് രാമായണം.വേദ-വേദാംഗ,വേദാന്താദി വിദ്യകളെല്ലാം രാമായണത്തിലുണ്ടെന്നും അത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തില് തെളിഞ്ഞ് വിളങ്ങുകയാണ് രാമായണകഥ ചൊല്ലുന്നതിലൂടെയും കേള്ക്കുന്നതിലൂടെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഉമാമഹേശ്വര സംവാദത്തിലൂടെ രാമായണ കഥ ആരംഭിക്കുന്നു.