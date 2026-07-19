ETV Bharat / bharat

രാമായണ പാരായണം മൂന്നാം ദിവസം; ഇന്ന് വായിക്കേണ്ടത്

വിശ്വാമിത്രന്‍റെ യാഗരക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് മുതല്‍ അഹല്യാ സ്‌തുതി വരെ

RAMAYANAM THIRD DAY VALMEEKI RAMA LAVA KUSA
representative image (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 3:58 PM IST

|

Updated : July 19, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

രാമായണത്തിന് സഹസ്രാബ്‌ദങ്ങളുടെയോ യുഗങ്ങളുടെയോ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ആചാര്യമതം. ആദ്യകാവ്യമാണിത്. കാലാതീതമാണ് രാമായണത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി. രാമായണ രചനയ്ക്ക് മുമ്പ് വാല്‍മീകിയോട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് മന്നില്‍ പുഴകള്‍, ശൈലങ്ങള്‍ എന്നിവ നിലനില്‍ക്കുന്ന നാള്‍ വരെ രാമായണം ഉപാഖ്യാനം പാരാകെ പ്രചരിക്കുമേ എന്നാണ്. അതായത് ഈ ഭൂമിയില്‍ പുഴകളും പര്‍വതങ്ങളും നിലനില്‍ക്കുന്ന നാള്‍ വരെ രാമായണവും പ്രചരിക്കും അതായത് രാമായണത്തിലെ ആശയങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നര്‍ത്ഥം.

Also Read: എല്ലാവർക്കും പറ്റിയതല്ല കര്‍ക്കടകത്തിലെ ഈ ആവിക്കുളി; പ്രമേഹവും ബിപിയും ഉള്ളവർ ഇക്കാര്യം അറിയുക...!

രാമായണ മാസാചരണം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാമിത്രന്‍റെ യാഗരക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് മുതല്‍ അഹല്യാ സ്‌തുതി വരെയാണ്.

രാമായണം വേദത്തിന്‍റെ സാരമാണ്. രാമായണം വാല്‍മീകി മഹര്‍ഷി രചിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത് ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് ശേഷമാണ്. 24000 ശ്ലോകങ്ങള്‍, അഞ്ഞൂറ് സര്‍ഗങ്ങള്‍, ഏഴ് കാണ്ഡങ്ങള്‍ ഇത്രയും ബൃഹത്തായ രാമായണം ആരെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ചിന്ത വാല്‍മീക്ക് ഉണ്ടായത്രേ. ആ സമയത്താണ് മുനികുമാരന്‍മാരായ ലവനും കുശനും അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് നമസ്‌കരിക്കുന്നത്. വാല്‍മീകി മഹര്‍ഷി വിചാരിച്ചു ഇവരെ തന്നെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം നല്ല മേധാശക്തിയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവര്‍. ഗാനം ആലപിക്കാനും അസാമാന്യ ശേഷിയുള്ളവര്‍. രാമായണം പഠിച്ചാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് വേദാന്തം നന്നായി മനസിലാക്കാനും സാധിക്കും. അത് കൊണ്ട് വാല്‍മീകി മഹര്‍ഷി ഈ കുട്ടികളെ രാമായണം മുഴുവന്‍ പഠിപ്പിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരത് ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. അതിന് ശേഷം അവര്‍ ആശ്രമ പരിസരത്തുള്ള മുനിമാരെയും ഋഷിമാരെയും അത് ആലപിച്ച് കേള്‍പ്പിച്ചു. അവരുടെ കണ്ണില്‍ നിന്ന് ധാരധാരയായി കണ്ണീരൊഴുകി. അവര്‍ ഈ കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു. സത്യസന്ധന്‍മാരായി ദീര്‍ഘകാലം ജീവിക്കാനിടവരട്ടെ എന്നും അവര്‍ ആശംസിച്ചു. ആ കുമാരന്‍മാര്‍ രാജവീഥിയിലൂടെ രാമായണം പാടി നടന്നു. കേട്ടവര്‍ കേട്ടവര്‍ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ കഥ ശ്രീരാമന്‍റെ കാതിലുമെത്തി.

ഈ കഥ കേള്‍ക്കണമെന്നും കുട്ടികളെ കാണണമെന്നുമുള്ള ആഗ്രഹം രാമനിലുണ്ടായി. ആ കുട്ടികളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു. കുട്ടികള്‍ രാജസദസില്‍ രാമായണം ആലപിച്ചു. ഈ കുട്ടികള്‍ രാജലക്ഷണം തികഞ്ഞവരാണല്ലോ എന്ന ചിന്ത രാമനിലുണ്ടായി. വൈവസ്വത മനു രാജധാനി നിര്‍മ്മിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പാടിത്തുടങ്ങിയത്. ഇക്ഷ്വാകു വംശം സ്ഥാപിച്ചതും മനുവും രഘുവും ഒക്കെ കടന്ന് ദശരഥനിലേക്കുമൊക്കെ ആ വംശാവലി എത്തിച്ചേര്‍ന്നതുമൊക്കെ ആ കഥയില്‍ പറയുന്നു.

കര്‍ക്കടകമാസത്തിലെ മുഴുവന്‍ ദിവസവും പാരായണത്തിന് സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസമായോ മൂന്ന് ദിവസമായോ ഏഴ് ദിവസമായോ പാരായണം ചെയ്‌ത് തീര്‍ക്കാവുന്നതാണ്.

Last Updated : July 19, 2026 at 4:16 PM IST

TAGGED:

RAMAYANAM THIRD DAY
VALMEEKI
RAMA
LAVA KUSA
RAMAYANAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.