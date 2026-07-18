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രാമായണം വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ, രണ്ടാം ദിവസം വായിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗം

രണ്ടാം ദിവസം ബാലകാണ്ഡത്തില്‍ തന്നെ ശിവന്‍ പാര്‍വതിയോട് കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് മുതല്‍ പുത്രകാമേഷ്‌ടി നടത്തുന്ന ഭാഗം വരെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്.

RAMAYANAM BALAKANDAM KARKKADAKAM SREERAMAN
രാമായണം വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ, രണ്ടാം ദിവസം വായിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗം (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 3:10 PM IST

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കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി ദീപം തെളിയിച്ച് രാമായണത്തെ തൊട്ടുവന്ദിച്ചാണ് രാമായണ പാരായണം ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ശ്രീരാമ സ്‌തുതികള്‍ ചൊല്ലിയ ശേഷമേ പാരായണം തുടങ്ങാവൂ എന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖര്‍ പറയുന്നത്. കര്‍ക്കടകമാസം തീരുമ്പോഴേക്ക് രാമായണം വായിച്ച് തീര്‍ക്കണമെന്നാണ് സങ്കല്‍പ്പം.

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ഉഷഃസന്ധ്യ, മധ്യാഹ്നസന്ധ്യ, സായംസന്ധ്യ എന്നീ മൂന്ന് സന്ധ്യകളിലും രാമായണം വായിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ പക്ഷം. ബാലകാണ്ഡത്തിലെ ശ്രീരാമ രാമ രാമ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പാരായണം തുടങ്ങേണ്ടത്. ഏത് ഭാഗം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ബാലകാണ്ഡത്തിലെ ഈ ഭാഗം വായിക്കണമെന്ന് നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്നു.

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ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ വര്‍ണിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നിടത്ത് പാരായണം അവസാനിപ്പിക്കണം. യുദ്ധം, കലഹം, മരണം തുടങ്ങിയവയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാരായണം തുടങ്ങുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നിത്യപാരായണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ യുദ്ധകാണ്ഡത്തിന്‍റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന രാമായണ മാഹാത്മ്യം കൂടി വായിച്ച് വേണം നിര്‍ത്താന്‍.

കാലം ചെല്ലുന്തോറും രാമായണത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ്. രാമായണ മാസം പാരായണത്തിലുപരി മനുഷ്യജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടി കൂടിയാണ്.

ഒന്നാം ദിവസം ബാലകാണ്ഡത്തിന്‍റെ ആരംഭം മുതല്‍ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദം വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് വായിക്കുക. രാമായണത്തെ സംഗ്രഹിച്ച് ശിവനും പാര്‍വതിയും തമ്മില്‍ നടത്തുന്ന സംസാരമാണ് ഉമാമഹേശ്വര സംവാദം. രണ്ടാം ദിവസം ബാലകാണ്ഡത്തില്‍ തന്നെ ശിവന്‍ പാര്‍വതിയോട് കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് മുതല്‍ പുത്രകാമേഷ്‌ടി നടത്തുന്ന ഭാഗം വരെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഈ ഭാഗത്തിന്‍റെ പാരായണം ആഴത്തിലുള്ള ആഖ്യാനരീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. അതിന് ശേഷം പുത്രലാഭ ആലോചന, പുത്രലാഭ ആലോചന, പുത്രകാമേഷ്‌ടി എന്നിവയും വായിക്കാം.

രാമായണത്തിലെ ഓരോ വരികളും നാം സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം പാലിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങള്‍ പകരുന്നു. വാക്കുപാലിക്കുന്നതിൽ മുതൽ സത്യധർമാദികൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിൽവരെ നമുക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മാതൃകയാണ്. കുടുംബഭദ്രതയ്ക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം രാജസിംഹാസനം ത്യജിച്ചു. തനിക്കവകാശപ്പെട്ടതാണ് സന്തോഷപൂർവം ഭരതനുനൽകുന്നത്. അച്‌ഛന്‍റെ വാക്കുപാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്കുപോയി. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിന്‍റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഏകപത്നീവ്രതക്കാരനായ രാമൻ മാതൃകയാണ്.

ഭഗവാനുമുന്നിൽ വിവേചനങ്ങളില്ല. ഹനുമാനുമായുള്ള ബന്ധം നോക്കുക. ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിന് ഇതിനെക്കാൾ വലിയമാതൃക വേറെയുണ്ടോ? വെറുമൊരു വാനരനായല്ല നാം ആഞ്ജനേയനെ കാണേണ്ടത്, അദ്ദേഹം അതിനിപുണനായിരുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിലും സംഗീതത്തിലും മറ്റും ഹനുമാന് അഗാധപാണ്ഡിത്യമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ജീവന് തുല്യം തന്‍റെ സ്വാമിയെ ഹനുമാന്‍ ആരാധിക്കുന്നു.

ഭാരതം ഏകമാണെന്നസന്ദേശവും രാമായണം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു കിട്ടുന്നുണ്ട്. മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെയാണ് രാമൻ ലങ്കാധിപതിയായ രാവണനെ വധിച്ചതെന്നുവേണം ചിന്തിക്കാൻ. അത് രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ലെന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ധർമപാതയിലേക്കുള്ള ചര്യയായിരുന്നു അത്. അധ്യാത്മരാമായണംതന്നെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഉത്തര രാമായണം പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്നാണ് പണ്ഡിതമതം. പുരാണങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയില്ലെന്നത് ആ നിരീക്ഷണത്തിന് അടിവരയിടുന്നു. രാമായണം ഭക്തിപൂർവം പാരായണംചെയ്യണം. ‘ഭക്തികൊണ്ടൊഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നില്ലതാനും’ എന്ന് ഭഗവാൻതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിത്യജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും മനുഷ്യര്‍ കടന്ന് പോകുന്ന ഓരോസംഭവവും എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചായാലും അത് ധര്‍മ്മനിബദ്ധമായിരിക്കട്ടെ എന്നനുശാസിക്കുന്ന രാമായണസന്ദേശം നമുക്കെന്നും പ്രചോദനമാകട്ടെ.

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